Les frontières américaines avec le Mexique et les voyages au Canada restent fermés jusqu’au 21 juillet

Le département de la Sécurité intérieure a annoncé dimanche sur Twitter que les frontières des États-Unis avec le Mexique et le Canada resteraient fermées « pour réduire la propagation » du COVID-19.

« Les États-Unis sont étendre les restrictions sur les voyages non essentiels à nos traversées terrestres et en ferry avec le Canada et le Mexique jusqu’au 21 juillet, tout en garantissant l’accès pour le commerce et les voyages essentiels », a tweeté l’agence.

Le mois dernier, le DHS a prolongé les restrictions jusqu’au 21 juin.

L’agence, en collaboration avec ses homologues canadien et mexicain, a initialement fermé les frontières nord et sud des États-Unis aux voyageurs d’agrément en mars 2020 au début de la pandémie de COVID-19. Depuis, les restrictions ont été étendues sur une base mensuelle.

Le département a ajouté dimanche qu’il travaillait avec la Maison Blanche, d’autres agences américaines et « des groupes de travail avec le Canada et le Mexique pour identifier les conditions dans lesquelles les restrictions peuvent être assouplies de manière sûre et durable. »

« L’espoir n’est pas une bonne stratégie – nous avons besoin d’un plan », a déclaré le maire de Niagara Falls, en Ontario, Jim Diodati, à USA TODAY plus tôt ce mois-ci en discutant de l’assouplissement des restrictions.

Les voyages en direction sud des États-Unis vers les villes frontalières du nord du Mexique ne sont pas contrôlés depuis le début de la pandémie. Les Américains peuvent toujours voler là-bas.

Contribution : Jayme Deerwester et Bailey Schulz, USA TODAY