Les friteuses à air semblent être partout ces jours-ci. | Sarah Lawrence pour Vox

Quoi qu’il en soit, ils ne s’en vont pas.

Quelle est cette chose?

Cette chose est une friteuse à air, un gadget de cuisine plutôt maladroit qui promet de produire des versions délicieuses et moins huileuses de vos aliments frits préférés. Comment fait-il cela? En faisant circuler de l’air très chaud très rapidement. Comme un four à convection, mais plus petit!

Les friteuses à air sont un phénomène étonnamment moderne. Alors que les fours à convection existent depuis 1945 (par opposition à un four ordinaire dans lequel l’air chaud monte du bas, un four à convection fait circuler l’air à l’aide de ventilateurs), Philips a présenté la toute première friteuse à air au salon de l’électronique grand public IFA à Berlin en 2010, le commercialiser comme un moyen de cuisiner des frites croustillantes «parfaites» avec 80% moins de gras en seulement 12 minutes.



Getty Images / iStockphoto Une friteuse à air particulièrement belle.

Depuis lors, des marques comme Ninja et Cuisinart ont présenté leurs propres versions, avec des prix moyens généralement compris entre 60 et 200 dollars, bien que certaines versions extra-larges puissent coûter jusqu’à 300 dollars. Certains qui ressemblent beaucoup à des fours grille-pain géants ont également des réglages qui vous permettent de griller ou de déshydrater les aliments. Mais comme avec toutes les friteuses à air, vous pouvez préparer vos aliments comme vous le feriez si vous les faisiez cuire au four, en utilisant un minimum d’huile (ou même juste un aérosol de cuisson), et l’air chaud les fait craquer.

Pourquoi j’en entends parler?

Vous entendez parler des friteuses à air, car elles font partie de ces nouveaux gadgets de cuisine dont vous entendez toujours parler, ceux qui prétendent économiser du temps, des calories ou des efforts (ou les trois). L’Instant Pot, le Vitamix et le four hollandais ont tous eu leurs moments au soleil, mais depuis deux ans, la friteuse à air a sans aucun doute volé la vedette.

Selon la société d’études de marché NPD Group, les Américains ont acheté 10 millions de friteuses à air entre mai 2017 et mars 2019, et ces chiffres sont en augmentation. Comme NPD l’a dit à Vox dans un e-mail, du 11 octobre au 28 novembre 2020, les friteuses à air étaient le deuxième petit appareil le plus acheté aux États-Unis, après les cafetières à portion individuelle. Les ventes de friteuses à air au cours de cette saison ont augmenté de 54% par rapport à 2019, et comme le note Rachel Sugar dans Grub Street, le terme de recherche «friteuse à air» a dépassé «Instant Pot» le 3 mai 2020. «L’éclat est hors de l’Instant Pot. Nous sommes maintenant une société de friteuses à air », écrit-elle.

Les friteuses à air ont été l’une des choses préférées d’Oprah; ils ont été présentés régulièrement sur le Aujourd’hui le segment «Steals and Deals» de l’émission et sont un pilier de la liste des «plus doués» d’Amazon. La presse n’a cependant pas toujours été positive. Le site de recommandation de produits Wirecutter du New York Times a inclus la friteuse à air comme l’une de ses «pires choses pour la plupart des gens», avertissant: «Vos papilles gustatives sauront toujours que vous avez lésiné sur l’huile croustillante et calorique de la vraie friture. , et vous pouvez obtenir exactement les mêmes résultats en utilisant un four à convection. »

Cela n’a pas empêché une industrie artisanale de naître autour de la culture de la friteuse à air: il existe maintenant au moins une douzaine de livres de cuisine pour la friteuse à air, des accessoires spécifiques à la friteuse à air, des fandoms du groupe Facebook et même un compte TikTok consacré aux recettes de friteuse à air avec plus de un demi-million de followers.

La raison la plus probable pour laquelle vous entendez parler de la friteuse à air, cependant, est qu’elle a rejoint les rangs des gadgets qui sont principalement achetés comme cadeaux pour d’autres personnes: dans les mois précédant la période des fêtes, l’intérêt de la recherche pour les friteuses à air a tendance à pointe. Comme un Google Home ou un Fitbit, une friteuse à air est un «joli» cadeau qui n’est pas très cher et que la plupart des adultes peuvent utiliser, du moins en théorie.

En outre, c’est une solution incroyablement pratique pour les acheteurs. Contrairement à d’autres cadeaux de vacances potentiels, il n’est pas nécessaire de s’inquiéter des différences de goût ou d’esthétique, de taille des vêtements, de sexe ou de restrictions alimentaires. C’est une machine qui rend les aliments soi-disant bons rapidement. C’est assez difficile de se fâcher avec un cadeau comme ça.

Vaut-il vraiment le battage médiatique?

Peut-être que le meilleur cas pour acheter une friteuse à air est que lorsque j’ai demandé sur Twitter si quelqu’un qui possédait une friteuse à air détestait réellement la leur, la réponse la plus courante que j’ai eue était: «J’en possède une mais j’adore!» (Ce n’était pas la question, mais peu importe.)

Il y avait, cependant, quelques friteuses anti-air disposées à partager leurs histoires. «Je me suis débarrassé de deux friteuses à air», a déclaré Sam Miller Khaikin, écrivain à Oakland, en Californie. « Je ne peux pas les supporter. » Pour répondre à la question évidente – s’ils sont nuls, pourquoi en acheter deux? – elle a dit que son mari avait acheté la première, qui faisait une «bonne» portion de frites, mais l’a donnée parce qu’elle prenait trop de place. «Dès que j’ai donné celui-là, quelqu’un m’en a donné un autre en cadeau», dit-elle. «Je l’ai utilisé une fois et tout sentait le plastique brûlé.»



Getty Images / iStockphoto Une personne qui fait des tartes aux œufs dans sa friteuse à air.

Jeremy Witt, qui travaille dans une agence de relations publiques à Grand Rapids, Michigan, a également été contraint par un être cher de posséder une friteuse à air. «Ma mère regardait l’annonce Target et m’a dit:« Nous devrions aller en chercher une. J’ai entendu dire qu’ils sont juste les meilleurs. »

Ironiquement, Witt dit que le gadget, qui promet de faciliter la préparation des aliments, ne fait que rendre les choses plus compliquées. «Je dois le tirer de sous mon évier – le seul espace suffisamment grand pour le ranger correctement – le mettre en place, préparer la nourriture, le laisser faire son travail, puis nettoyer. [Then] Je dois attendre que le panier refroidisse avant de pouvoir le mettre au lave-vaisselle. Et puis la friteuse à air elle-même reste là pour le temps qu’il me faut pour faire fonctionner le lave-vaisselle.

Cela peut sembler ennuyeux, mais les bajillions de critiques de friteuses à air en ligne ne peuvent être ignorées. Le modèle le plus vendu sur Amazon, le Cosori Air Fryer Max XL à 119 $, compte plus de 25000 avis, dont 92% ont obtenu quatre ou cinq étoiles. La critique la mieux notée est un essai d’une longueur presque nouvelle intitulé « Mon nouveau chef cuisinier – fait tout ma cuisine pour moi. »

Melinda Fakuade, Journaliste spécialisé dans les produits et passionné de friteuse à air, explique que «la meilleure partie de tout cela est la facilité avec laquelle il est de jeter quelque chose là-dedans, et j’évite cette sensation bizarre de bouillie de micro-ondes. Elle dit qu’elle l’utilise environ tous les deux jours pour faire du poulet, des légumes, du bacon ou tout autre reste dans le réfrigérateur.

Pourtant, dans un article de 2019 qui demande: «La friteuse à air tient-elle sa promesse en or?» Melissa Clark du New York Times finit par déterminer que ce n’est pas le cas. Les ailes de poulet frites qu’elle a préparées étaient bonnes, mais pas aussi bonnes que réelles frit ailes. Ses frites étaient un A moins. Les cuisses de poulet, les crevettes, les calamars, les beignets et la pizza étaient tous des échecs.

Les meilleurs, a-t-elle écrit, étaient les légumes, en particulier les choux de Bruxelles et les aubergines, qui étaient «tous un peu meilleurs que si je les passais sous mon gril, et beaucoup plus faciles et moins salissants que la friture. Finalement, elle a donné sa friteuse à air à un ami.

Les gens adorent leurs friteuses à air parce qu’elles sont théoriquement très faciles. Vous le commandez sur Amazon. Vous mettez votre nourriture, vous appuyez sur des boutons, la nourriture en ressort bien croustillante. Vous pouvez y cuisiner à peu près tout ce que vous voulez – après tout, c’est littéralement un petit four. Vous vous sentez un peu en bonne santé. Que cette nouveauté soit suffisante pour justifier une quantité non négligeable d’espace de comptoir et cent dollars est un choix que chaque chef doit faire pour lui-même – ou pour celui à qui il a acheté un cadeau de Noël.

Mais comme me l’a dit Miller Khaikin, «vous n’avez pas besoin d’un engin en plastique géant pour faire ce qu’un four et une cuisinière peuvent faire. Cuisinez comme une personne normale.