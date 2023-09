Les frites de steak BBQ Stone Jug recueillent 8 600 $ pour Horizon House – Shaw Local

Horizon House a reçu un coup de pouce jeudi sous la forme d’un don de 8 600 $ pour aider à couvrir les frais d’entretien et de carburant.

Le don provenait de Stone Jug BBQ au Pérou et a été présenté par le propriétaire Matt Becker en présence de Bishop Stiles, de Michelle Rich, PDG d’Horizon House, et de Dave Lynch, employé d’Horizon House.

Horizon House est une organisation à but non lucratif qui fournit des services et un soutien aux personnes handicapées et à leurs familles. Ils écoutent les personnes qu’ils soutiennent, apprennent d’elles et laissent leurs besoins et désirs guider leurs services.

Des dons ont été effectués dans le cadre d’une collecte de fonds Steak Fry au profit de Horizon House qui s’est tenue dimanche au Stone Jug BBQ, 1920 Fourth St. au Pérou. Les participants ont reçu un faux-filet, des pommes de terre au four, une salade de chou maison et du pain.

Dans un communiqué de presse, Becker a déclaré que la météo, la nourriture, la communauté généreuse, la musique et la cause étaient tous réunis pour organiser un événement réussi.

« Nous étions heureux d’accueillir cela pour Horizon House », a déclaré Becker. « C’est une organisation formidable que nous avons la chance d’avoir dans notre communauté. Nous avons utilisé leur programme d’emploi communautaire pour embaucher quelqu’un pour travailler ici il y a deux ans, et cela a été un excellent ajout à notre équipe.

Rich a déclaré que l’argent serait utilisé pour compenser les coûts de transport. Horizon House dispose d’une flotte de 22 véhicules qui assurent le transport pour l’emploi, l’accès à la communauté, les loisirs, les achats et les rendez-vous médicaux.

« Les bénéfices du steak frit aideront à couvrir les frais d’entretien et de carburant pour garder tous nos véhicules en bon état et sur la route », a déclaré Rich. « Un transport fiable est essentiel à notre mission qui consiste à découvrir, responsabiliser et soutenir les opportunités permettant aux personnes handicapées de réaliser leurs espoirs et leurs désirs dans la communauté.

Pendant l’événement, le maître du grill Scott Petzel a servi 330 steaks. Le tirage au sort 50/50 a généré un total de 1 782 $, dont 891 $ sont allés à Brittany Pierski, l’heureuse gagnante.

Un gril extérieur Blackstone à quatre brûleurs d’une valeur de 499 $ a été offert par Debo Ace Hardware au Pérou et a été offert à Neal Hodges. Kenny Mudge a remporté un gril au propane à trois brûleurs Weber Genesis II E315 offert par Ace Distribution Center à Princeton.