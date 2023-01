Les frères visaient à tuer la police, ne s’attendaient pas à survivre à la fusillade de la banque Saanich

La totalité des preuves de près de sept mois d’enquête sur la fusillade de la banque Saanich l’an dernier a révélé que les frères lourdement armés étaient prêts à mourir alors qu’ils cherchaient à infliger autant de victimes que possible à la police.

Vendredi, l’unité intégrée des crimes majeurs de l’île de Vancouver (VIIMCU) a publié ces conclusions à Saanich, dans le but d’être transparente avec une communauté qui a encore des questions sans réponse sur la fusillade de juin 2022 à l’extérieur de l’emplacement de la Banque de Montréal sur la rue Shelbourne.

Duncan’s Mathew et Isaac Auchterlonie sont entrés dans la banque peu après 11 heures du matin, la paire – vêtue d’un gilet pare-balles improvisé de couleur olive et de panneaux balistiques et armés de fusils semi-automatiques SKS – était inhabituellement calme car ils étaient à l’intérieur de la banque pendant 16 minutes. , amenant les enquêteurs à conclure qu’un vol n’a jamais été leur intention.

Au lieu de cela, la police pense que les frères n’ont pas cherché à nuire aux otages de la banque, mais voulaient les utiliser pour attirer une large réponse policière afin que les jeunes de 22 ans puissent infliger le plus de dégâts possible aux forces de l’ordre.

Un rapport du chien de garde de la police de la Colombie-Britannique a révélé que des membres de l’équipe d’intervention d’urgence du Grand Victoria (GVERT) sont arrivés sur les lieux alors que les frères sortaient de la banque. Après qu’un de ces officiers ait lancé un flashbang pour désorienter les jumeaux, sa détonation a été presque simultanée avec un barrage de plus de 100 coups échangés.

Un officier du GVERT, qui a reçu une balle dans les deux jambes et dans un bras, a déclaré : « C’était presque comme une continuation avec un autre boum, et puis encore un boum, boum, boum ». Il a noté que les coups de feu étaient à courte portée, déclarant qu’il pouvait sentir la « percussion » des balles.

En fin de compte, les deux frères ont été mortellement abattus tandis que six officiers ont été blessés, dont trois étaient considérés comme potentiellement mortels à l’époque.

Grâce à des preuves matérielles qui ont révélé des plans, des enquêtes sur l’activité Internet des suspects et considérant que les Auchterlonies ont finalement atteint leur objectif violent, l’enquête a confirmé que les suspects avaient des opinions anti-gouvernementales, anti-police et anti-autorité.

Les frères ne connaissaient pas très bien le Grand Victoria et la banque semblait avoir été choisie au hasard, a déclaré la police. Les preuves de leurs plans, récupérées au domicile des garçons, ont montré qu’ils prévoyaient un événement plus important pour la mi-2023, mais ils étaient sur le point de devoir déménager et ont donc dû accélérer leurs usines dans ce qui est devenu la fusillade de Saanich.

Après la fin de l’échange de coups de feu, les unités de police se sont mises au travail en toute sécurité pour désarmer 30 engins explosifs rudimentaires et artisanaux que les suspects avaient amenés sur les lieux.

Après cela, la police a fouillé la voiture que les hommes utilisaient pour se rendre à la banque, où ils ont récupéré plus de 100 chargeurs de munitions et plus de 3 500 cartouches, ainsi qu’un fusil de chasse et trois autres fusils semi-automatiques. Les enquêteurs ne savent toujours pas quelle était l’intention des frères avec la grande quantité d’armes à feu, de munitions et d’explosifs au cas où ils survivraient à la fusillade.

Cependant, la police a souligné que le couple était prêt et prévoyait de mourir dans la fusillade.

«Il a été déterminé que l’objectif principal des suspects était de tirer et de tuer des policiers dans ce qu’ils considéraient comme une position contre les règlements gouvernementaux, en particulier en ce qui concerne la possession d’armes à feu», a déclaré le porte-parole de la GRC, le cap. Alex Berube, qui a qualifié la fusillade de tentative de meurtre de policiers. “Les individus avaient comploté un acte de violence extrême depuis au moins 2019 et étaient parfaitement préparés aux conséquences.”

Au cours de leur enquête, la police a déterminé qu’il n’y avait pas de troisième suspect, malgré de multiples avenues qui ont immédiatement soulevé le soupçon qu’un autre suspect aurait pu être impliqué.

“Nous sommes maintenant en mesure de confirmer que les suspects ont agi seuls, qu’ils étaient préparés à des violences importantes et qu’ils étaient motivés par des croyances anti-autorité”, a déclaré le surintendant des crimes majeurs de la GRC, Sanjaya Wijayakoom. “Je tiens à remercier les braves policiers des unités spécialisées qui ont mis leur vie en jeu ce jour-là, vos actions et votre courage dont vous avez fait preuve ce jour-là ont sauvé d’innombrables vies innocentes ce jour-là.”

Les suspects étaient inconnus de la police avant l’incident et les enquêteurs ont déclaré qu’ils étaient isolés de la société, passant une grande partie de leur temps uniquement les uns avec les autres, car ils nourrissaient un ressentiment et une colère profondément ancrés envers l’autorité.

Une perquisition de la résidence des suspects a permis de découvrir une autre carabine SKS et deux fusils de chasse dans un coffre-fort verrouillé. Toutes les armes et munitions dont disposaient les hommes ont été achetées légalement, soit dans des magasins physiques, soit en ligne, tandis que les diverses modifications qu’ils y ont apportées, telles que l’augmentation de leur capacité, en ont ensuite fait des objets interdits. L’un de leurs fusils avait également le numéro de série effacé.

Les points de vue et le nombre d’armes détenues par les suspects ont suscité des questions sur la façon dont les individus n’ont pas été signalés plus tôt comme des menaces.

“C’est très préoccupant pour nous”, a déclaré Wijayakoom, ajoutant que cette affaire n’incluait pas de marqueurs qui auraient pu identifier la fusillade de la banque à l’avance. Il a ajouté que les analystes du comportement et d’autres unités d’application de la loi à tous les niveaux peuvent signaler des individus lorsque des informations troublantes sont révélées.

“Je sais que de nombreuses questions sont restées sans réponse jusqu’à aujourd’hui et j’espère que les informations que vous connaissez maintenant pourront vous aider à aller de l’avant avec un degré sain de fermeture et de clarté”, a déclaré le chef de la police de Saanich, Dean Duthie.

