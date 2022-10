Les frères ‘The Brady Bunch’ se réunissent pour leur première représentation en 45 ans sur la scène ‘Masked Singer’: ‘Tellement amusant’

Les anciens de “The Brady Bunch” Barry Williams, Christopher Knight et Mike Lookinland se sont réunis sur la scène “The Masked Singer” pour leur première performance ensemble en 45 ans.

Les frères Brady Bunch ont été éliminés lors de l’épisode de mercredi de l’émission à succès FOX. Le trio – qui a été démasqué sous le nom de The Mummies – a ensuite parlé à Fox News Digital de ce que cela faisait de jouer ensemble après si longtemps, révélant que la dernière fois que cela s’était produit était “Brady Bunch Variety Hour 26” il y a plus de quatre décennies.

Pour eux trois, accepter de participer à l’émission consistait à passer un bon moment, Williams notant qu’il avait “à peu près autant de plaisir que possible”. Pendant ce temps, même si Knight n’est pas un fan de la performance, il a dit qu’il s’amusait toujours parce que Williams et Lookinland étaient capables de “fournir la stabilité dans [that] environnement », lui permettant de s’amuser.

“C’était en fait mon objectif. Vous savez, il y avait beaucoup de préparation … et tout cela, mais en fin de compte, je voulais y aller et m’amuser autant que possible et je l’ai fait”, a déclaré Williams. . “Le public était formidable. La piste musicale sur laquelle nous devions chanter était fabuleuse.”

Lookinland a soutenu l’idée que le spectacle était un moment amusant, remerciant l’équipe derrière le spectacle pour avoir mis les participants suffisamment à l’aise pour donner leur meilleure performance, mais il a également souligné certains défis, comme ne pas pouvoir voir complètement dans le costume. et devoir encore faire de la chorégraphie.

“L’équipe de personnes là-bas, il nous a été présenté très clairement qu’ils n’avaient aucun intérêt à nous faire mal paraître”, a déclaré Lookinland. “Il s’agit de passer un bon moment en présentant nos gens sous le meilleur jour possible, et ils l’ont si bien fait, et c’était tellement amusant et tellement confortable.”

Bien que ce soit la première fois que le trio se réunissait pour une performance, ce n’était pas la première fois au fil des années qu’ils se réunissaient à l’écran. Plus récemment, le casting s’est réuni pour une apparition aux Emmy Awards et à “A Very Brady Renovation” de HGTV.

Le thème des Emmy Awards de cette année était les retrouvailles, il était donc logique que le casting emblématique se réunisse pour présenter un prix lors de la diffusion. Ils étaient ravis d’être parmi toutes les personnes célèbres, telles que Steve Martin et Laura Linney.

“Nous étions reconnus pour la chanson thème de” The Brady Bunch “, donc c’est en quelque sorte un hommage. Très bonne compagnie,” Game of Thrones “et” Law & Order “et” Stranger Things “, donc la pièce est très amusante à parcourir », a déclaré Williams. “C’était génial de marcher sur le tapis rouge, et puis il y a la fête après.”

Interrogé sur un redémarrage potentiel de “The Brady Bunch”, le casting semblait espérer que cela reste une possibilité, Knight les comparant à Halley’s Comet puisqu’ils se réunissent de temps en temps.

“Dans notre cas, ce ne serait pas un redémarrage, ce serait un redémarrage boot, boot, boot, je pense cinq fois supprimé. Nous faisions des redémarrages avant que le mot ne soit inventé”, a déclaré Knight. “Si c’est le moment, nous le saurons à un moment donné, et à un moment donné par la suite, notre public le saura. Comment est-ce?”

“Je sais très bien que nous avons un public intégré de dizaines de millions de personnes, vous savez, principalement en Amérique, mais sérieusement, dans le monde”, a ajouté Lookinland. “Je dirais juste restez à l’écoute. Restez à l’écoute.”

Pour les fans qui ont besoin de leur dose de Brady, Williams et Knight hébergent actuellement un podcast “The Brady Bunch” intitulé “The Real Brady Bros” dans lequel ils interviewent des personnes qui ont déjà participé à l’émission.

“C’est un peu comme s’asseoir et dîner avec Chris et moi. Nous étudions les émissions, nous prenons des notes, nous échangeons les notes, nous parcourons l’épisode, mais [what] Je pense que c’est intéressant et amusant, nous nous souvenons des choses différemment”, a déclaré Williams. “Cette expérience que nous avons vécue en tant que groupe est un très petit club. Nous arrivions tous à l’âge adulte, et nous avons atteint l’âge adulte devant toute l’Amérique, et cela présente ses propres types uniques de pressions et de défis.”

“Nos souvenirs sont continus parce que nous sommes restés amis pendant 50 ans depuis le début de la journée. Nos souvenirs sont d’aller à l’école ensemble, de traîner ensemble sur le plateau, pas autant à travers les yeux de notre public qui regarde notre émission”, dit Chevalier. “C’est l’occasion pour Barry et moi de regarder l’émission [for] la première fois en 50 ans et voyez ce que notre public a vu à plusieurs reprises pendant toutes ces années.”

En plus de se réunir pour enregistrer, Williams et Knight ont déclaré qu’ils aimaient enregistrer le podcast parce qu’ils apprenaient des secrets en coulisses ou des informations sur leurs invités qu’ils ne connaissaient pas lorsqu’ils filmaient l’émission.

“Les gens entraient, les gens partaient, nous ne connaissions pas leurs crédits. Nous n’avions pas d’Internet pour rechercher d’où ils venaient. Maintenant, nous regardons [it], et vous savez qui étaient ces invités, et nous en parlons », a déclaré Williams. « Nous ne connaissions pas Jackie Coogan, par exemple… alors nous parlons de son histoire. … Nous parlons de sa carrière après l’avoir rencontré sur le “The Brady Bunch”. C’est aussi un aspect amusant du podcast.”

“The Masked Singer” est diffusé sur FOX les mercredis à 20 h HE.