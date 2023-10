Près d’un homme sur cinq en informatique explique pourquoi moins de femmes travaillent dans cette profession en affirmant que « les femmes sont naturellement moins bien adaptées aux rôles technologiques que les hommes ».

N’hésitez pas à consulter le calendrier. Non, nous n’avons pas fixé la DeLorean à 1985. Nous sommes toujours en 2023, mais quiconque est familier avec l’industrie au cours des 30 dernières années peut ressentir un sentiment de déjà-vu en lisant les conclusions d’un rapport de l’association caritative The Fawcett Society et du secteur des télécommunications Virgin. Médias O2.

L’enquête menée auprès de près de 1 500 travailleurs du secteur technologique, ceux qui viennent de quitter l’industrie et les femmes qualifiées en sciences, technologie ou mathématiques, a également révélé qu’une culture de travail de type « frère technologique » et sexisme a forcé plus de 40 % des femmes du secteur à penser à quitter son poste au moins une fois par semaine.

De plus, l’étude révèle que 72 % des femmes travaillant dans le secteur de la technologie ont été confrontées à au moins une forme de sexisme au travail. Cela inclut le fait d’être moins payé que ses collègues masculins (22 pour cent) et de voir ses compétences et capacités remises en question (20 pour cent). Près d’un tiers des femmes travaillant dans le secteur de la technologie ont souligné un préjugé sexiste lors du recrutement, et 14 % ont déclaré qu’elles se sentaient mal à l’aise en raison de leur sexe lors du processus de candidature.

Une Women In Tech distincte enquête pour 2023, il a été constaté que les femmes sont dissuadées de faire carrière dans la technologie en raison d’idées fausses sur le « manque d’éducation des jeunes filles ». Il affirme : « En voyant davantage de modèles féminins dans la technologie, les jeunes filles commenceront à voir l’informatique comme une option de carrière réaliste et attrayante. »

Rien de tout cela n’est particulièrement nouveau. Au cours des dernières décennies, les rapports sur le sexisme et les préjugés dans le domaine informatique se sont succédés, tout comme les initiatives et campagnes visant à contrer ces tendances. Assez de temps s’est écoulé pour que ces stéréotypes paresseux soient relégués aux poubelles de l’histoire.

Pourtant, les progrès sont lents et inégaux. En 1970, seulement 14 % des diplômes américains en informatique étaient attribués à des femmes. En 1984, ce chiffre a grimpé à 37 pour cent, mais il a ensuite chuté et en 2011, il n’était plus que de 18 pour cent, oscillant depuis lors autour de ce chiffre.

Ceux qui ont l’audace de plonger plus profondément dans l’histoire découvriront que loin d’être « naturellement moins bien adaptées » à l’industrie, elles ont en réalité contribué à sa fondation et ont constitué l’épine dorsale de sa première main-d’œuvre.

L’historienne Mar Hicks, professeure agrégée à l’Institut de technologie de l’Illinois, a expliqué comment les femmes occupaient les premiers départements informatiques dans les années 1950, car leur travail était considéré comme sans intérêt et manquant de cachet professionnel. Quand les femmes – qui avaient elles-mêmes été “des ordinateurs” Au premier sens du terme – des hommes formés, les hommes partaient vers des départements plus prometteurs.

“En 1959, une programmeuse a passé l’année à former deux nouvelles recrues sans expérience informatique pour un ensemble critique de projets informatiques à long terme dans le principal centre informatique du gouvernement tout en effectuant simultanément tout le travail de programmation, d’exploitation et de test comme d’habitude.” Le problème était que “les hommes qui étaient sollicités pour ces emplois n’avaient pas les compétences techniques nécessaires pour les accomplir et n’étaient souvent pas intéressés par le travail informatique, en partie à cause de son passé féminisé”, a déclaré Hicks dans la critique historique de l’industrie, Your Computer is on Fire.

De cette tendance est née une des premières sociétés de développement de logiciels. Après avoir vu sa promotion bloquée dans les années 1950, Stephanie “Steve” Shirley a ensuite fondé Freelance Programmers, qui deviendra plus tard Xansa avant d’être vendue à Steria pour 472 millions de livres sterling en 2007. Parmi ses employés se trouvait Ann Moffatt, qui a codé la boîte noire. enregistreur pour l’avion de ligne supersonique anglo-français Concorde. Moffatt est ensuite devenu directeur technique de l’entreprise, dirigeant plus de 300 programmeurs.

Pourtant, plus de 50 ans plus tard, la culture tech bro, censée imprégner la scène des startups et l’industrie au sens large, semble avoir oublié son histoire. Au Royaume-Uni, les femmes sont rémunérées 26 % de moins que leurs homologues masculins, ce qui constitue l’un des pires écarts salariaux du secteur en Europe.

La culture du « agir vite et casser les choses » qui incarne la technologie post-millénaire prétend être le grand perturbateur dans tout – à l’exception de la prévisibilité engourdissante du sexisme.

Pourtant, quoi de plus perturbateur que de remettre en question le statu quo au sein même de la main-d’œuvre qui soutient l’industrie tout en tirant les leçons de l’histoire ? ®