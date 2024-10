Les frères Russo ont travaillé sur un autre projet avec Robert Downey Jr.

Le public du San Diego Comic-Con a eu une énorme surprise lorsque non seulement il a été révélé que Joe et Anthony Russo dirigeraient Avengers : Apocalypse (et Avengers : guerres secrètes) mais que Robert Downey Jr. jouerait le Docteur Doom. Cependant, les frères Russo ont dit JeuxRadar+ sur lesquels ils avaient déjà travaillé un autre projet avec Downey Jr. avant de recevoir l’appel.

« Nous sommes tous très proches, « , a déclaré Joe Russo. « Nous travaillions sur un autre projet avant que Marvel ne nous contacte tous – nous travaillons donc sur un autre projet avec Robert – et il y a eu une histoire qui a évolué au fil de conversations et qui nous a beaucoup enthousiasmés. Parce que ça doit toujours être l’histoire. » On ne sait pas exactement quel était ce projet secret, mais peut-être qu’ils y reviendront une fois terminé. Avengers : Apocalypse et Avengers : guerres secrètes.

Quant à Avengers : Apocalypsetout ce que Joe Russo dirait c’est qu’on peut s’attendre à quelque chose » vraiment explosif » avec le film. « Pourquoi reviendrions-nous si nous n’avions pas l’impression d’avoir une histoire qui avait la possibilité d’être sur un pied d’égalité avec Infinity War et Endgame à moins qu’il n’y ait un noyau pour une idée vraiment explosive ? «

Downey Jr. a précédemment expliqué que le train Doctor Doom avait commencé à rouler il y a environ un an lorsque le président de Marvel Studios, Kevin Feige, s’est entretenu avec l’acteur et sa femme et partenaire de production, Susan Downey. « Il y a probablement un an, parce que Feige et moi sommes restés en contact, « Dit Downey. « Nous sommes copains. Favreau, Feige et moi sommes restés en contact. Je suis proche des frères Russo. Nous avons d’autres affaires à faire. Il y a donc ce petit groupe de compagnons de voyage, et j’ai eu l’instinct de vouloir aller chez Bob Iger. Et j’ai eu une idée, en dehors de l’univers cinématographique, de la façon dont je pourrais être au service de ce qui se passe dans les parcs et de toute leur énergie géolocalisée. Et Susan et moi étions assis avec Feige à un moment donné, et il a dit : « Cela me vient à l’esprit que, si tu revenais… » Et Susan a dit : « Attends, attends, reviens comme quoi ? «

Downey a poursuivi : « Et puis nous avons tous les deux réalisé, au fil du temps, que c’était une autre chose qui réfutait tout doute que quiconque pourrait avoir à propos de ce type. [He’s] un penseur très sophistiqué et créatif qui se demande : « Comment ne pas revenir en arrière ? Comment ne pas décevoir les attentes ? Comment pouvons-nous continuer à dépasser les attentes ? Et il a évoqué Victor von Doom, et j’ai étudié [the] personnage, et je me suis dit : « Wow ». Et plus tard, il dit : « Mettons Victor von Doom à droite. Mettons les choses au point. «

Avengers : Apocalypse est prévu pour un 1 mai 2026 sortie, suivie de Avengers : guerres secrètes sur 7 mai 2027.