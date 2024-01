Les frères Russo alignent les stars d’Hollywood pour lancer une nouvelle vision de la narration italo-américaine sur grand écran

Joe et Anthony Russo, Louis D’Esposito, Basil et Pat Russo, Jon Favreau et Angela Russo-Otstot ont dévoilé le nouveau Forum des cinéastes italo-américains des frères Russo le 18 janvier aux studios AGBO à Los Angeles.

Les sommités hollywoodiennes et COPOMIAO / Les dirigeants de l’ISDA se rassemblent autour du nouveau forum des cinéastes italo-américains des frères Russo aux studios AGBO à Los Angeles

Co-président de Marvel Studios et natif du Bronx Louis d’Esposito Récipiendaire du premier prix Renaissance de l’AGBO récompensant un indicateur de réussite cinématographique

Des dirigeants italo-américains et des sommités de l’industrie du divertissement se sont réunis cette semaine pour soutenir le lancement du nouveau Forum des cinéastes italo-américains des frères Russo.

RBIAFF, développé en collaboration avec Italian Sons and Daughters of America (ISDA), est un programme de bourses qui offre des subventions de production aux cinéastes émergents qui cherchent à créer des histoires pour l’écran qui éclairent certains aspects de l’expérience italo-américaine.

Les cinq meilleurs candidats recevront une subvention pour créer un court métrage basé sur un concept soumis. Le film gagnant sera choisi par un comité de sélection composé de dirigeants d’AGBO et de dirigeants de l’ISDA. Le cinéaste gagnant recevra un 10 000 $ supplémentaires et admission au collectif des conteurs AGBO.

“Le nouveau Filmmaker Forum va remodeler la forme de la narration italo-américaine sur grand écran, alors que nous honorons et défendons notre culture, notre histoire et notre patrimoine”, ont déclaré le COPOMIAO et le président de l’ISDA, Basil Russo, qui ont co-développé RBIAFF.

Les candidatures à la subvention RBIAFF sont ouvertes le 1er février 2024. Vous trouverez plus d’informations sur AGBO.com.

Le Forum des cinéastes italo-américains des frères Russo décerne le premier prix Renaissance à Louis D’Esposito

RBIAFF, lancé dans le cadre de la Fondation AGBO — une initiative philanthropique engagée à exploiter le pouvoir transformateur de la narration, des médias et des arts pour inspirer un changement significatif — a présenté son premier Prix Renaissance à Marvel Studios Co-président Louis D’Esposito le 18 janvier aux AGBO Studios à Los Angeles.

Le Renaissance Award célèbre les contributions exceptionnelles au patrimoine italo-américain et à l’industrie du divertissement. Il s’agissait du premier événement annuel du RBIAFF.

D’Esposito a eu un impact significatif au cours de sa carrière de plus de 30 ans dans l’industrie du divertissement. Sous sa direction, Marvel Studios a tracé un chemin impressionnant, avec 33 films qui ont collectivement rapporté près de 30 milliards de dollars dans le monde, dont dix ont atteint le cap du milliard de dollars.

« Nous avons le grand privilège d’honorer notre estimé ami, Louis D’Esposito, pour ses contributions remarquables. Son dévouement infatigable à la préservation et à la promotion de la culture italo-américaine nous touche profondément et s’aligne parfaitement avec l’engagement du Filmmaker Forum en faveur de la préservation culturelle à travers la narration et le cinéma », ont déclaré Anthony et Joe Russo.

Jon Favreau a remis le prix à D’Esposito, et Chris Pratt, Tom Holland, Josh Brolin, Paul Rudd, Robert Downey Jr. et bien d’autres ont félicité le célèbre producteur et coprésident pour cet honneur distinctif.