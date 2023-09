Voir la galerie





Crédit d’image : Cw Network/Kobal/Shutterstock

Jenny et Dan sont de retour ! Dans une nouvelle photo déjà préférée des fans, l’ancien Une fille bavarde co-stars Taylor Momsen30, et Penn Badgley, 36 ans, s’est blotti pour de nouvelles photos de retrouvailles impromptues et amusantes – et Dan a même canalisé l’œil charbonneux emblématique de Taylor et Jenny ! Sur la première photo Instagram, Taylor portait une chemise à carreaux grise tandis que son frère de télévision lui donnait de manière ludique un « noogie » digne d’un frère sur la tête. Elle sourit en portant son poing à son menton, ses yeux fortement ridés semblant espiègles et sa chemise boutonnée tombant de son épaule. Penn avait l’air courageux sur le moment, portant un t-shirt bleu marine et un short assorti.

Une deuxième photo partagée par Taylor a rendu les fans fous – Penn et Taylor ont toutes deux secoué son maquillage inoubliable pour les yeux charbonneux alors qu’elles se préparaient pour un selfie très sérieux. « Des retrouvailles qui valent la peine d’être attendues… 👯 mais ne nous demandez pas ce qui se passe sur la deuxième photo, nous ne le savons pas non plus », a-t-elle légendé les photos, notant qu’il s’agissait d’une republication.

Les fans des frères Humphrey ont été plongés dans une frénésie dans le fil de commentaires. Parmi eux se trouvait Paris Hilton, qui a réagi avec un emoji aux yeux de cœur. « Suis-je le seul à penser que c’est normal de les voir ensemble à cause de Une fille bavarde et aussi pas normal du tout, car tous deux ont vécu des chemins complètement différents, que les voir se réunir est à la fois épique et paradoxal ? » songea un fan.

Un autre a plaisanté: « C’est ce qui arrive lorsque vous laissez Taylor jouer avec du maquillage sur un gars. » « Tellement mignon🥰 d’ailleurs, je suis en train de revoir GG pour la 100ème fois », a avoué un troisième, avec un quatrième écrivant, « Je suis en train de binging Une fille bavarde encore! 🥰😍 », et le hachage « #teamhumphrey ».

Même si Dan et Jenny sont clairement retombés dans leurs rôles de frère-sœur sur les photos ci-dessus, ce n’est pas nécessairement surprenant : Penn a assumé un rôle de grand frère avec Taylor dans un passé lointain. Dans une interview en 2010 avec HollywoodVieil a défendu l’actrice alors âgée de 17 ans au milieu de rapports faisant état de drames et de fêtes.

« Taylor est un adolescent, et les adolescents vivent ce qu’ils vont vivre », a-t-il déclaré. HollywoodVie EXCLUSIVEMENT à l’époque. « Il se trouve qu’elle est dans l’œil de la presse, et je pense que c’est dommage, car tout le monde devrait avoir le droit de faire ses erreurs. Je pense que c’est comme si elle avait 17 ans. Donnez-lui du temps. C’est une fille vraiment gentille, très intelligente et très talentueuse. Elle est juste en train de grandir.