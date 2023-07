Les frères Oswego savourent le succès après avoir obtenu leur diplôme du programme Automotive Tech de Waubonee – Shaw Local

Les anciens élèves de Waubonsee, Joe et Dan Christoffel d’Oswego, ont un lien unique qui les distingue des frères et sœurs typiques. Bien qu’ils aient 10 ans d’écart en termes d’âge et de parcours académiques, ils ont suivi des parcours presque identiques menant à des carrières réussies. Les deux frères ont excellé dans leur carrière professionnelle chez Navistar Inc., travaillant dans des rangées de cabines séparées. Ils attribuent leur succès dans l’industrie à leurs expériences à Waubonse, reconnaissant le rôle important du collège dans le façonnement de leur carrière.

L’amour des frères Christoffel pour les voitures a commencé à un jeune âge lorsque leur père leur a présenté une compétition de courses de dragsters à l’étranger avec l’American Drag Racing League. Cette expérience a suscité la passion des frères pour la course et l’industrie automobile, ce qui a conduit Joe à s’inscrire au programme de technologie automobile de Waubonee. Il a eu la chance de recevoir la bourse Lucile Gustafson et a terminé ses études, avec l’intention de travailler dans un atelier de réparation mécanique. Cependant, Guy Tiberio, professeur agrégé de technologie automobile, l’a encouragé à explorer la voie du transfert vers la Southern Illinois University et à garder ses options ouvertes.

« À l’origine, je ne pensais pas à obtenir un baccalauréat. Je pense à la façon dont Guy m’a poussé à être transféré au SIU après Waubonsee, et je lui en suis très reconnaissant », a déclaré Joe. « Avec le recul, j’ai pu prendre la décision d’aller au SIU et d’influencer Dan pour qu’il ait une carrière réussie à temps plein chez Navistar. »

Au collège, Dan admirait son frère Joe. « Dès que j’ai vu que le chemin allait bien pour lui, j’ai su qu’il irait bien aussi pour moi, alors j’ai fait tout ce qu’il m’a conseillé de faire. »

En tant que senior au lycée, Dan a assisté à la journée de signature de la technologie automobile de Waubonnee et a déclaré qu’il avait été encouragé par Ken Kunz, professeur de technologie automobile, à signer une lettre d’intention. Dan a postulé pour la même bourse Lucile Gustafson que Joe et l’a reçue. Il est diplômé de Waubonnee et a fait toutes les démarches pour être transféré au SIU. « C’était presque trop facile pour moi », a déclaré Dan. « Waubonnee vous prépare à un plus grand succès que l’étudiant moyen qui fréquente un établissement de quatre ans. »

Joe et Dan remercient le programme de technologie automobile de Waubonsee de leur avoir donné un avantage concurrentiel sur leurs pairs au SIU. Joe et l’approche pratique du programme leur ont permis de travailler avec de vrais clients rencontrant des problèmes réels aux côtés de leurs camarades de classe et de leurs instructeurs juste après leur inscription au lycée. Ce niveau d’exposition n’est généralement pas connu avant l’année junior ou senior dans d’autres institutions.

Joe, qui travaille chez Navistar depuis une décennie dans des rôles techniques, de formation de la main-d’œuvre et de solutions de service, recherche des employés potentiels qui ont étudié la technologie automobile dans un collège communautaire et ont poursuivi leurs études.

« Quand je regarde un CV et que je vois quelqu’un qui a suivi le programme de technologie automobile de Waubonee ou un programme similaire d’un collège communautaire et qui a été transféré dans un établissement de quatre ans avec une voie de transfert, je sais que neuf fois sur 10, c’est un candidat plus fort, », a déclaré Jo.

En tant que responsable du développement de la formation chez Navistar, Joe supervise le développement des programmes de formation accrédités Automotive Service Excellence pour les installations aux États-Unis, au Canada, en Amérique latine et au Mexique.

Dan, qui a récemment obtenu son baccalauréat ès sciences en technologie automobile, est maintenant le responsable du développement des diagnostics chez Navistar. Son travail consiste à créer un organigramme de diagnostic pour les techniciens des concessionnaires à utiliser lors de l’identification des problèmes avec les camions et les bus de Navistar. Grâce au travail de Dan, les techniciens peuvent diagnostiquer avec précision des problèmes tels que le cliquetis du moteur et vérifier les alertes des voyants du moteur pour tous les véhicules Navistar actuellement en production.

« En tant que récent diplômé de SIU, ce qui m’a le plus marqué à Waubonsee, c’est le véritable environnement familial qu’offre le programme de technologie automobile », a déclaré Dan. « Quand je suis arrivé à l’UES, j’ai réalisé que j’avais pris cette dynamique pour acquise. Les instructeurs de Waubonnee vont vraiment au-delà pour leurs étudiants.

Dan et Joe conviennent que l’obtention d’un diplôme est cruciale pour réussir et rester compétitif dans l’industrie automobile. Dan conseille aux élèves du secondaire de rester ouverts à diverses possibilités. «Travailler dans un magasin est rude et physiquement exigeant pour le corps. Avoir un diplôme comme plan de secours est sage », a déclaré Dan.

Joe a une recommandation similaire pour les étudiants. « Assurez-vous que vous vous préparez pour le succès. Le diplôme ouvre de nouvelles portes auxquelles vous n’auriez pas accès sans lui.

Lors de la réunion du conseil d’administration de Waubonsee en juin, les frères Christoffel ont été félicités pour avoir servi de modèles exceptionnels pour présenter les étudiants de Waubonsee. En tant qu’anciens élèves en vedette, les frères Christoffel offrent des perspectives précieuses sur l’importance d’obtenir un diplôme de Waubonse, la facilité de transition vers une université de quatre ans et les avantages d’un cheminement de carrière réussi.

Pour en savoir plus sur le programme de technologie automobile de Waubonnee, visitez waubonnee.edu/automotive.