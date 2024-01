Les frères new-yorkais font face à 130 accusations pour cachette d’armes et « liste noire » de célébrités

Deux frères ont été inculpés mardi de 130 chefs d’accusation à New York, pour une vaste collection d’armes imprimées en 3D, d’explosifs improvisés, de propagande anarchiste et une « liste noire » de célébrités et de figures d’autorité.

Andrew Hatziagelis, 39 ans, et Angelo Hatziagelis, 51 ans, d’Astoria dans le Queens, ont été placés en détention provisoire après que la police a déclaré que les deux hommes nourrissaient de « mauvaises intentions ».

Parmi les caches d’armes se trouvaient huit bombes “entièrement opérationnelles”, a déclaré la procureure du district de Queens, Melinda Katz.

“Nous ne pouvons pas mesurer le nombre de vies sauvées, mais nous savons que ces armes ne feront jamais de mal à personne”, a déclaré Katz. une déclaration.

Le bureau de Katz a publié une image d’une « liste noire » manuscrite récupérée par la police qui mentionne « des flics, des juges, des politiciens, des célébrités » et des « racailles de banquiers ». Il n’y avait aucun nom, mais la liste suffisait à alarmer les autorités.

“Nous avons récupéré plusieurs écrits, plusieurs cahiers, montrant qu’ils étaient tout simplement très anti-gouvernementaux et anti-société. Il y avait des écrits citant Charles Manson, très engagé dans la destruction humaine”, a déclaré Courtney Nilan, de la division des renseignements de la police de New York. NBC New York.

“Les accusations d’aujourd’hui soulignent la dure réalité selon laquelle nos communautés contiennent un petit nombre de personnes qui nourrissent probablement de mauvaises intentions”, a déclaré le commissaire de la police de New York, Edward A. Caban, dans un communiqué.

“Cette cache d’armes – y compris des explosifs et des pistolets fantômes introuvables imprimés en 3D – avait le potentiel de provoquer un carnage horrible”, a-t-il ajouté.

Des engins explosifs improvisés ont été saisis. Melinda Katz, procureure du district du Queens

Les armes dites fantômes peuvent être imprimées à la maison à l’aide de modèles trouvés en ligne. L’administration Biden a cherché à réprimer cette pratique, mais une cour d’appel a rejeté en novembre un nouveau règlement visant à restreindre leur utilisation.

C’est l’achat de composants pour ces armes qui a alerté le Crime Strategies & Intelligence Bureau de l’autorité du district de Queens de l’activité des deux hommes, ce qui a conduit à une enquête de six mois, ont indiqué les autorités.

La police a déclaré avoir obtenu un mandat le 17 janvier et fouillé leur adresse, trouvant une vaste gamme d’armes, notamment : deux pistolets fantômes chargés de type AR-15, chacun avec des chargeurs amovibles ; un fil-piège de bombe partiellement construit ; quatre pistolets fantômes semi-automatiques de 9 mm chargés, dont deux imprimés en 3D ; un fusil d’assaut fantôme de style AK-47 et plus de 600 cartouches.

Les policiers étaient tellement préoccupés par les explosifs qu’ils ont évacué tout le bâtiment de la 36e Avenue, en face d’une centrale électrique.

La police a déclaré que les deux hommes vivaient avec leur mère et un autre frère, dont aucun ne fait face à des accusations, a rapporté NBC New York.

La police a également trouvé une imprimante 3D et d’autres outils pour assembler les pistolets fantômes, ainsi que trois ensembles de gilets pare-balles et divers cahiers expliquant comment fabriquer des explosifs, ainsi que de la propagande anarchiste.

Une « liste noire » griffonnée montre une liste de cibles, notamment des policiers, des juges et des célébrités. Melinda Katz, procureure du district du Queens

Une image publiée par la police montre des explosifs bruts apparemment fabriqués à partir de canettes de soda usagées et d’autres articles ménagers.

Parmi les accusations portées contre les frères figurent 64 chefs d’accusation distincts liés à la possession illégale d’armes. Les deux hommes comparaîtront devant le tribunal le 15 février et s’ils sont reconnus coupables, ils risquent chacun jusqu’à 25 ans de prison.

UN rôle du tribunal montre qu’Angelo Hatziagelis, né en 1972, a plaidé non coupable des accusations portées contre lui.

La Legal Aid Society de New York, qui représente au moins un des frères Hatziagelis, a refusé de commenter.

L’affaire a été comparée par certains à celle des frères Tsarnaev, Dzhokhar et Tamerlan, qui ont été reconnus coupables d’avoir posé et fait exploser deux bombes à autocuiseur à des endroits différents près de la ligne d’arrivée du marathon de Boston en 2013.