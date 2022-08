Les frères ne se sont pas parlé depuis 30 ans. Maintenant, ils vont se battre pour être maire de Port Colborne

Bill et Charles Steele, de Port Colborne, en Ontario, sont des frères qui ne se sont pas parlé depuis 30 ans, et cet automne, ils s’affronteront dans la course à la mairie.

Le maire Bill Steele a remporté les élections en 2018 et lui et son frère Charles sont les deux seuls candidats en lice.

Ils s’affronteront lors des prochaines élections municipales du 24 octobre.

Charles a dit qu’il se présente contre Bill parce qu’il croit en la démocratie et veut voir des “gens ordinaires” se présenter aux élections. “Si je ne m’étais pas présenté, mon frère aurait été élu maire parce que personne d’autre ne se présente.” Charles dit que “beaucoup de politiciens ont des cuillères en argent dans la bouche. Nous pourrions utiliser une nouvelle façon de penser.”

Bill, qui en est à son premier mandat de maire et a servi 17 ans comme conseiller municipal, a déclaré qu’il ne parlait pas de ses adversaires, et cette fois, cela inclut son frère Charles.

“Je suis ici pour faire élire Bill Steele. J’ai une excellente équipe de campagne, nous avons plus de monde à bord de cette campagne que nous n’en avons jamais eu.”

“Je suis ici pour parler de ce que nous allons faire pour la ville lorsque nous serons victorieux.”

Charles Steele dit “nous devons avoir plus d’humanité”

Charles a dit que son frère n’était pas la seule raison pour laquelle il se présentait.

“Pendant des années, j’ai vu de la négligence dans la ville et vous savez, tous les politiciens semblent manquer de santé pour le citoyen moyen”, a déclaré Charles.

Il a déclaré que l’un de ses objectifs était de “définir certaines orientations” pour Port Colborne et a mentionné le logement abordable comme l’une des principales préoccupations auxquelles il s’attaquerait.

“[The municipal government] aurait dû le faire il y a 10 ans. Maintenant, ça devient populaire parce qu’il y a beaucoup de sans-abri.”

“Je vois de plus en plus de sans-abri tout le temps … et c’est triste. Il y a beaucoup de sans-abri qui arrivent en ville et Port Colborne n’a pas de refuge. Nous devons avoir plus d’humanité.”

D’autres choses qu’il veut aborder comprennent la hausse du coût de la vie, en particulier l’eau. Charles a déclaré qu’il souhaitait également que les gens viennent voter et fassent entendre leur voix.

Aux élections municipales de 2018, Port Colborne a enregistré un taux de participation de 42,8 %, selon la ville.

Bill, qui dirige également l’entreprise familiale CM Steele Insurance Brokers, a déclaré que le système d’aqueduc et d’égout de Port Colborne sera l’une de ses principales priorités s’il gagne.

“Bien que nos tarifs d’eau soient compétitifs dans Niagara, nos tarifs d’eaux usées sont parmi les plus élevés. C’est… une priorité de ce conseil.”

Il souhaite également développer des logements abordables avec l’aide d’organismes locaux comme Port Cares.

Un autre de ses objectifs est de mettre sur pied des excursions à terre et de développer un nouveau centre riverain. C’est une idée que frère Charles n’aime pas.

Charles dit “Jusqu’à présent, c’est jusqu’à 10 millions de dollars… et je ne peux pas imaginer les dépassements de coûts et ce que cela coûterait.”

“Ils veulent construire un pavillon et des choses comme ça, mais [people from the cruises] ne descendez vraiment pas des navires et n’entrez pas dans le quartier des affaires de la ville.”

Charles a déclaré que bien qu’il n’ait rien contre son frère Bill, il n’est pas satisfait de la façon dont il gère les choses. Et il ne sait pas ce que leurs parents, qui sont décédés, auraient pensé qu’ils seraient tous les deux en compétition pour la mairie. Et il n’a pas encore demandé aux autres membres de la famille.

Lorsqu’on leur a demandé pourquoi ils n’avaient pas parlé depuis si longtemps, les frères n’ont pas répondu exactement. Charles a dit qu’il a déménagé en Colombie-Britannique et y a passé plusieurs années, loin de sa famille à Port Colborne.

Quant à Bill, il dit qu’il n’est pas inquiet et sait que la communauté votera pour lui parce qu’elle sait qui il est.

“J’ai élevé ma famille ici. Mes racines sont ici. Je dirige une entreprise ici, donc tout le monde sait qui je suis.”

“J’ai fait campagne sur la transparence ouverte, en étant honnête avec le public, et je l’ai toujours fait au cours de mes 21 années de service.”