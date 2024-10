Les frères Menendez se souviennent des conséquences d’un meurtre et nient qu’ils passaient un « bon moment » après les meurtres

S’exprimant ensemble dans un nouveau documentaire Netflix, le couple revient sur la mort brutale de leurs parents et aborde la lettre de 17 pages que Lyle a écrite à Erik en prison qu’Erik était censé « détruire ».

Erik et Lyle Menendez sont derrière les barreaux depuis plus de trois décennies après avoir tué leurs parents – Jose et Kitty Menendez – dans leur manoir de Beverly Hills en 1989, ce qu’ils n’ont jamais nié.