Les frères Menendez pourraient être libérés de prison avant Noël (rapport)

Erik et Lyle Menendez pourraient rentrer chez eux à temps pour Noël, près de 30 ans après avoir été reconnus coupables d’avoir abattu leurs riches parents dans leur somptueux manoir de Beverly Hills.

Un juge pourrait laisser les deux hommes libres dès le 11 décembre. a rapporté le Los Angeles Times.

Le procureur du district de Los Angeles, George Gascón, avait recommandé de réduire les peines à perpétuité des frères pour les meurtres de leurs parents par arme à feu en 1989, citant de nouvelles preuves, notamment une lettre manuscrite explosive d’Erik Menendez à son cousin avant le meurtre, affirmant que son père l’avait agressé sexuellement. .

Erik, 53 ans, et Lyle, 56 ans, pourraient être libérés de prison avant la fin de l’année. PA

Les frères Menendez en 1990, alors qu’ils étaient initialement jugés pour le meurtre de leurs parents à Beverly Hills. PA

Après une réunion entre les avocats des frères et le juge Michael V. Jesic de la Cour supérieure du comté de Los Angeles, le tribunal a convenu d’une audience en décembre au cours de laquelle Jesic pourrait dégrader leur peine de meurtre au premier degré à homicide involontaire, selon le LA Times.

Les frères et sœurs tueurs seraient immédiatement libérés, après avoir purgé trois fois la peine maximale pour ce crime.

L’avocat des frères Menendez, Mark Geragos, demande également la clémence du gouverneur Gavin Newsom dans le but de sortir les deux hommes de la prison avant Thanksgiving, ABC 7 rapporté.

Un témoin expert démontre qu’il croit qu’Erik et Lyle Menendez ont assassiné leurs parents en 1995. PRESSE ASSOCIÉE

Lyle et Erik Menendez jugés en 1990. PA

En 1989, Erik et Lyle – les fils du riche directeur musical José et Mary Louise « Kitty » Menendez – ont acheté des fusils de chasse et ont tiré plusieurs balles sur leurs deux parents alors qu’ils regardaient la télévision dans leur manoir de Beverly Hills.

Avant d’être inculpés, les deux hommes se sont lancés dans une frénésie de dépenses avec leur héritage de 14 millions de dollars. Leurs achats somptueux comprenaient des voyages de luxe, une voiture de sport, des montres Rolex, deux restaurants pour Lyle et un entraîneur de tennis à plein temps pour Erik.

L’établissement correctionnel pour hommes Richard J. Donovan, où les frères Menendez purgent leur peine depuis près de 30 ans. APEX/MÉGA

Dans la salle d’audience, les deux hommes ont reconnu les meurtres, mais ont affirmé qu’il s’agissait de légitime défense contre toute une vie d’abus, y compris d’abus sexuels de la part de leur père.

Ils ont demandé une audience pour une réduction de peine en 2023 après que de nouvelles preuves ont fait surface sur les antécédents d’abus sexuels de leur père, et un documentaire Netflix de 2024 sur l’affaire a suscité un nouvel intérêt du public.

Plusieurs membres de la famille se sont ralliés aux frères, appelant à leur libération lors d’une conférence de presse au début du mois, peu après que le procureur a publié une capture d’écran de la lettre d’Erik à son cousin, écrite des années avant les meurtres, affirmant que son père l’avait agressé sexuellement.