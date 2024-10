Les frères Menendez obtiendront une nouvelle audience au tribunal suite aux « Monstres » de Netflix

Erik Menendez (à gauche) et son frère Lyle (à droite) écoutent lors d’une audience préalable au procès, le 29 décembre 1992 … [+] à Los Angeles après que les deux hommes ont plaidé innocents dans la mort par balle d’août 1989 de leurs riches parents, Jose et Mary Louise Menendez de Beverly Hills, en Californie. Il a fallu 40 mois pour la mise en accusation devant la Cour supérieure après que les procureurs et les avocats de la défense se sont battus sur l’admissibilité des enregistrements enregistrés. confessions que les frères auraient faites à leur psychothérapeute. PHOTO AFP VINCE BUCCI (Photo de VINCE BUCCI / AFP) (Photo de VINCE BUCCI/AFP via Getty Images) AFP via Getty Images

Il y a une mise à jour majeure dans le cas des frères Menendez au milieu du succès et de la controverse du film de Netflix. Monstres : The Lyle et Erik Menendez Story. Une nouvelle audience pour Erik et Lyle Menendez a été fixée au 29 novembre 2024, près de trois décennies après qu’ils ont été reconnus coupables du meurtre de leurs parents.

George Gascón, procureur du comté de Los Angeles annoncé lors d’une conférence de presse le 3 octobre, il estime que le cas des frères mérite d’être réévalué suite à la découverte de nouvelles preuves et à des questions concernant les témoignages autorisés lors de leur deuxième procès.

Les nouvelles preuves soutiennent l’affirmation des frères selon laquelle ils auraient été agressés par leur père, José Menendez. Il comprend une lettre Selon l’avocat de la défense des frères, Cliff Gardner, Erik a écrit à son cousin, Andy Cano, en décembre 1988, soit environ huit mois avant le crime.

« Nous avons reçu des preuves. Nous avons reçu une photocopie d’une lettre qui aurait été envoyée par l’un des frères à un autre membre de la famille, disant qu’il avait été victime d’agressions sexuelles », a déclaré Gascón lors de la conférence de presse. « Nous disposons également de preuves fournies par la défense et par ses avocats, selon lesquelles l’un des membres de la bande Menudo a affirmé avoir été agressé par le père. »

En avril 2023, Roy Rosselló, ancien membre du boys band portoricain Menudo, a allégué que le père d’Erik et Lyle, Jose, l’avait agressé sexuellement alors qu’il était adolescent. Dans un affidavit sous serment déposé en 2023, Rosselló a déclaré avoir visité le domicile de José Menendez à l’automne 1983 ou 1984 alors qu’il était adolescent.

Rosselló a déclaré qu’il avait bu « un verre de vin » et qu’il avait ensuite eu l’impression de n’avoir « aucun contrôle » sur son corps. Le membre du groupe a allégué que José l’avait emmené dans une pièce et l’avait violé. Rossello a également déclaré dans l’affidavit que Jose l’avait agressé sexuellement dans deux autres cas.

« Je sais ce qu’il m’a fait dans sa maison », a déclaré Rosselló dans la série documentaire Peacock. Menendez + Menudo : Garçons trahisselon Personnes. « C’est l’homme ici qui m’a violée… C’est le pédophile. »

La nouvelle audience pourrait conduire à un nouveau procès ou à une nouvelle condamnation d’Erik et Lyle, mais aucune décision n’a encore été prise, a déclaré Gascón.

« Nous ne sommes pas encore prêts à dire si nous croyons ou non à cette information, mais nous sommes ici pour vous dire que nous avons l’obligation morale et éthique d’examiner ce qui nous est présenté et de prendre une décision. Il s’agit d’une détermination basée sur le ressentiment, à savoir s’ils méritent d’être condamnés – même s’ils sont clairement les meurtriers – parce qu’ils sont en prison depuis des années et qu’ils ont remboursé leur dû à la société », a expliqué Gascón.

Il a poursuivi : « S’il y avait eu des preuves qui n’avaient pas été présentées au tribunal à ce moment-là, et si ces preuves avaient été présentées, peut-être qu’un jury serait parvenu à une conclusion différente. »

Le 20 août 1989, Jose et Kitty Menendez ont été retrouvés abattus à plusieurs reprises à bout portant dans la salle familiale de leur manoir de Beverly Hills. Lyle et Erik, qui avaient alors 21 et 18 ans, ont déclaré aux enquêteurs qu’ils avaient trouvé leurs parents abattus à leur retour chez eux. En mars 1990, les frères ont été arrêtés pour meurtre au premier degré après avoir avoué le crime sur bande.

Lors du premier procès, les frères ont été jugés ensemble mais avec des jurys séparés pour déterminer leur peine. Leur équipe de défense a fait valoir que les frères avaient tué leurs parents en état de légitime défense. Finalement, le juge a déclaré l’annulation du procès ; les jurés n’étaient pas parvenus à s’entendre sur la question de savoir si les frères devaient être reconnus coupables d’homicide involontaire en raison des abus présumés ou de meurtre au premier degré.

En octobre 1995, le deuxième procès s’ouvre et il n’y a qu’un seul jury au lieu de deux. Le juge Stanley Weisberg a également empêché la télédiffusion des débats, limité les témoignages sur les allégations d’abus sexuels et interdit au jury de voter sur les accusations d’homicide involontaire plutôt que sur les accusations de meurtre, selon Time.com.

Le jury a déclaré Lyle et Erik Menendez coupables de meurtre au premier degré et ils ont été condamnés à deux peines consécutives de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle.

En 1998 et 1999, la Cour d’appel de Californie et la Cour suprême de Californie ont confirmé les condamnations d’Erik et Lyle et ont refusé de réexaminer l’affaire. Les frères ont fait appel auprès du tribunal de district des États-Unis et de la cour d’appel du neuvième circuit, mais leurs requêtes ont été rejetées, selon Variété.

En mai 2023, Gardner a déposé une requête en habeas au nom des frères, présentant la lettre et l’affidavit de Rossello comme de nouvelles preuves. Le bureau du procureur du comté de Los Angeles a précédemment déclaré à « 48 heures » dans une déclaration qu’ils enquêtaient sur les allégations formulées dans la requête en habeas.

Monstres : The Lyle et Erik Menendez Story est en streaming sur Netflix.