Les frères Menendez critiquent la représentation de la série Netflix « Ruinous »

Les frères Menendez ont critiqué la nouvelle série Netflix de Ryan Murphy, Monstres : L’histoire de Lyle et Erik Menendezpour ce qu’ils qualifient de « mensonges affreux » et de « représentations ruineuses des personnages » dans la série.

Lyle et Erik Menendez purgent toujours une peine de prison à vie pour le meurtre de leurs parents en 1989. Ils ont passé des années à essayer de se réhabiliter, passant de meurtriers à victimes d’abus de la part de leurs parents. Avec sa nouvelle série, Murphy a tout annulé, a déclaré Erik.

Les scènes d’inceste des frères Menendez dans la série Netflix de Ryan Murphy suscitent des réactions négatives

« La vérité ne suffit-elle pas ? », a écrit Erik dans un message publié sur la page Facebook de Lyle. « C’est démoralisant de savoir qu’un homme au pouvoir peut saper des décennies de progrès dans la mise en lumière des traumatismes de l’enfance. »

Miles Gaston Villanueva dans le rôle de Lyle Menendez et Gus Halper dans le rôle d’Erik Menendez dans Monstres : L’histoire de Lyle et Erik Menendez. NBC

Selon Erik, la série, qui compte deux épisodes, dépeint les frères dans la même veine que lors de leur procès de 1996, au cours duquel ils ont été reconnus coupables. « Lorsque l’accusation a construit un récit basé sur un système de croyances selon lequel les hommes n’étaient pas victimes d’abus sexuels et que les hommes vivaient le viol et le traumatisme différemment des femmes », a écrit Erik.

Il a ajouté : « Ces mensonges horribles ont été démasqués et exposés par d’innombrables victimes courageuses au cours des deux dernières décennies, qui ont surmonté leur honte personnelle et ont courageusement parlé. »

Gus Halper dans le rôle d’Eric Menendez et Miles Gaston Villanueva dans le rôle de Lyle Menendez. NBC

Les utilisateurs de Netflix ont également critiqué la série pour avoir présenté les frères comme étant dans une relation incestueuse. En réponse, Lyle a encouragé ses supporters à « continuer à s’exprimer ! »

La série « Monstres » de Ryan Murphy : les frères Menendez étaient-ils des amants incestueux ?

« Il a fait preuve de plus de compassion envers un tueur en série/cannibale qu’envers deux victimes de viol qui ont fait un mauvais choix parce qu’elles se sentaient piégées », peut-on lire dans un commentaire republié sur la page Facebook de Lyle.

« J’aimerais pouvoir traverser l’écran et faire un gros câlin à Lyle et Eric. C’est immérité et complètement bizarre. (sic)”, a écrit le commentateur Laurie Nickel sous le message. « Je ne peux même pas imaginer la réalité dans laquelle (sic) « Ils vivent. Je suis incroyablement désolé. Je suis vraiment désolé pour eux deux. Justice pour Lyle et Eric !! »

