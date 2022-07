Les frères Madesh balaient les honneurs dans Peregrine Racing

Les frères Madesh Rohaan et Ishaan ont mené Peregrine Racing à un balayage net en remportant toutes les courses sauf une lors de la manche d’ouverture du championnat national de karting Meco fmsci Rotax Max 2022 sur le circuit Meco Kartopia ici.

Alors que Rohaan et Ishaan ont commencé leur campagne nationale de manière agressive en remportant à la fois les pré-finales et les finales dans les catégories Senior Max et Junior Max, un autre pilote de course Peregrine Nikhilesh Raju a remporté suffisamment de points avec une victoire en finale et une deuxième place en pré -finales pour mener le tableau des points de la classe Micro Max après le premier tour.

Eshanthn Vengatesan de MSport a stoppé le prétendant au titre Nikhilesh en pré-finale en remportant sa première course aux championnats nationaux. Eshanthn a remporté les pré-finales tandis que le champion en titre Aditya Suresh Kamat et Anuj Arun se sont partagé une place sur le podium chacun.

L’aîné des frères Madesh, de Peregrine Racing, est également devenu le pilote le plus rapide de la première manche avec un temps fulgurant de 55,357 dans le quatrième tour des essais officiels 2. Il a pratiquement dominé le week-end en remportant tout ce qui était proposé dans la catégorie Senior Max comme il s’est qualifié premier et a remporté les finales et les pré-finales sans trop d’histoires et a également réalisé les tours les plus rapides dans les deux courses. Nigel Abraham, également de Peregrine, a décroché un double podium tandis que Rishon Rajeev de Birel Art India et Ruhaan Alva de MSport se sont partagé les autres places mineures du podium dans la catégorie Senior Max.

De même, Ishaan Madesh n’a toléré aucun défi dans la catégorie Junior Max en remportant les deux courses et en réalisant également les tours les plus rapides. Il a pris une avance substantielle dans le championnat de la classe Junior. Anshul Sai de Birel Art et Sai Shiva Makesh de MSport ont terminé dans cet ordre derrière Ishaan dans les deux courses.

Les championnats nationaux de karting ont attiré d’énormes grilles après de nombreuses années. Il y avait 21 karts dans la classe Senior tandis que la grille Junior comptait 16 pilotes dont deux filles et la classe Micro Max 13 karts.

