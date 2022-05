Les frères Klitschko disent à Davos que la “plus grande erreur” est de penser que la guerre en Ukraine n’affecte pas tout le monde | Actualité économique

Les frères Klitschko, champions de boxe poids lourds devenus défenseurs de l’Ukraine, ont averti les dirigeants européens qu’ils devaient s’unir dans une opposition totale à la Russie ou faire face à la déstabilisation du continent.

Vitali Klitschko, le maire de Kiev, et son jeune frère Wladimir, qui dirige leur fondation caritative, ont rencontré des dirigeants politiques et commerciaux au Forum économique mondial de Davos.

Ils ont déclaré à Sky News qu’un effort concerté pour couper les approvisionnements russes en pétrole et en gaz, pour appliquer des sanctions plus sévères aux banques et aux entreprises de Moscou et une boycott sportif était nécessaire pour libérer l’Ukraine.

Vitali Klitschko a déclaré: “J’ai un message pour chaque politicien en ce moment en Europe, ici à Davos, et pour tout le monde en Europe et dans le monde. Si quelqu’un voit la guerre comme quelque part au loin, il voit que la guerre ne me touche pas personnellement, ils font la plus grosse erreur.

“Cette guerre peut déstabiliser la situation dans toute la région. Cette guerre peut nuire à tout le monde en Europe. C’est pourquoi nous avons besoin en ce moment de l’unité de tous les pays. C’est la clé de la paix.

“Il est très important d’être uni, il est très important d’arrêter la guerre, d’être uni, de s’engager à arrêter la Russie, de prendre des sanctions, il est très important que l’Ukraine soit un pays libre, démocratique, indépendant avec des territoires intégrité.”

Wladimir Klitschko a déclaré que le monde en développement était confronté des pénuries alimentaires à la suite de l’action russe, ajoutant sa voix aux appels à l’ouverture d’un corridor humanitaire en mer Noire pour autoriser les exportations de céréales.

“Les conséquences de cette guerre sont très effrayantes”, a-t-il déclaré. “L’Ukraine est l’un des plus grands fournisseurs de céréales vers l’Afrique et l’Asie et avec le blocage de la mer Noire, nous aurons faim dans ces régions. Ce ne sont pas seulement ces régions, ou l’Ukraine, ce n’est pas seulement une guerre qui est localisée, c’est va se propager davantage.”

Il a également appelé à un boycott sportif complet de la Russie des événements mondiaux, exhortant le Comité international olympique à les expulser des prochains Jeux olympiques.

Vitali Klitschko enquête sur les dégâts causés par les bombardements russes à Kiev en mars



“Ici en Suisse, au CIO de Lausanne, la décision doit être prise d’isoler la Russie des prochains Jeux olympiques, de montrer à la Russie que ces crimes de guerre doivent être arrêtés. Cela ne peut plus jamais se reproduire, mais le plus important, cela doit être arrêté, car chaque jour qu’il continue plus de gens meurent.”

Les Klitschko ont passé trois jours au Forum économique mondial à la recherche d’un soutien politique et commercial pour l’effort de guerre, prêtant leur profil et leur statut politique à une importante délégation diplomatique ukrainienne ici.

Vitali Klitschko a déclaré que Kiev revenait à quelque chose de proche de la normalité, avec la réouverture des cafés et le retour d’une certaine vie professionnelle malgré la menace constante des missiles russes.

Le Bombardement russe des villes dans la région du Donbass continue cependant et les frères ont réagi aux images tournées par la correspondante de Sky News Alex Crawford et son équipe à Severodonetsk.

“La guerre a un visage horrible”, a déclaré Wladimir. “Nous avons vu tous ces cadavres de jeunes femmes et d’hommes plus âgés être tués, vous pouvez dire qu’ils ont été torturés et exécutés avec des balles dans la tête, les mains liées derrière le dos.

“Et cette guerre a été déclenchée par la Russie. La Russie essaie de justifier pourquoi cette guerre a été déclenchée, donc l’isolement de la Russie par le monde est extrêmement important.”

Lorsqu’on lui a demandé si l’Ukraine gagnerait la plus grande bataille que lui et son frère aient affrontée, Vitali a répondu : “Quel autre choix avons-nous ? Abandonner ? Ce n’est pas une option.

“Nous nous battons pour notre avenir, pour nos familles, pour notre pays. Et nous en sommes plus que certains. Nous arrêterons cette guerre et l’Ukraine sera libérée des agresseurs, et l’Ukraine fera partie de la famille démocratique européenne.”