PITTSBURGH: Mike et Maurkice Pouncey sont venus au monde ensemble.

Ils quittent la NFL de la même manière.

Les frères jumeaux de 31 ans ont annoncé leur retraite respective vendredi après avoir passé une décennie parmi les meilleurs centres de la ligue. Maurkice Pouncey a passé 11 ans à Pittsburgh, remportant deux hochements de tête All-Pro et neuf sélections au Pro Bowl tout en servant de couverture de sécurité pour le quart Ben Roethlisberger. Mike Pouncey a atteint le Pro Bowl quatre fois en jouant pour Miami et les Chargers de Los Angeles.

À mon grand frère Mike Pouncey, merci de toujours m’avoir poussé à être le meilleur, a posté Maurkice Pouncey sur Instagram. Les sacrifices que nous avons faits passeront à jamais inaperçus, mais Ensemble (13x ProBowls 2x première équipe tous pros 3x deuxième équipe tous pros) qui n’auraient jamais pensé cela en tant qu’enfants!

Maurkice Pouncey, une minute plus jeune que son frère aîné, avait un an de prolongation de contrat de trois ans et 33 millions de dollars qu’il a signée en 2019. Il était limité à 13 matchs cette saison après avoir été placé sur la liste de réserve / COVID-19, et a donné une indication très publique qu’il était prêt à passer à autre chose à la fin de la superbe défaite de Pittsburgh en séries éliminatoires au premier tour contre Cleveland.

Pouncey et Roethlisberger, de bons amis dont les casiers étaient pratiquement côte à côte, se sont assis sur le banc de Pittsburgh longtemps après la fin du match, Roethlisberger affirmant par la suite qu’il voulait vraiment mener les Steelers à un Super Bowl pour Pouncey.

Je n’ai pas les mots… Je t’aime et merci, a posté Roethlisberger sur sa page Facebook peu après l’annonce.

Les deux Pouncey ont joué en Floride, la décision de Maurkice de sortir au début de 2010 ouvrant la porte à son frère pour le suivre dans la ligue un an plus tard. Maurkice a aidé les Steelers à atteindre le Super Bowl lors de sa saison recrue, bien qu’une blessure à la cheville en fasse un spectateur alors que Pittsburgh est tombé à Green Bay.

Les Steelers ne sont jamais revenus sur la plus grande scène du jeu sous sa direction. le plus proche qu’ils se sont approché au cours de la décennie suivante a été une défaite contre la Nouvelle-Angleterre lors du match de championnat de l’AFC 2016.

Jouant avec un mélange d’athlétisme et de férocité, Maurkice Pouncey a développé une réputation comme l’un des bloqueurs les plus puissants de la ligue. Pourtant, cela a eu un coût. Il s’est déchiré l’ACL et la MCL dans son genou droit au premier quart de l’ouverture de la saison 2013 contre le Tennessee et a perdu toute l’année 2015 après s’être cassé la jambe gauche dans un match hors concours.

Pour tous les médecins et le personnel médical qui ont travaillé sur moi, merci pour toutes les chirurgies réussies n’auraient pas pu le faire sans vous tous! Maurkice Pouncey a écrit.

Pouncey a retrouvé sa forme immédiatement à son retour les deux fois. Il était un All-Pro en 2014 alors que les Steelers remportaient l’AFC Nord, et était la deuxième équipe All-Pro en 2016. À la fois facile à vivre et franc, Maurkice Pouncey a été la pierre de touche émotionnelle d’une attaque qui se classait parfois parmi les meilleures de la ligue en particulier pendant une période de 2014 à 2017 lorsque les Steelers ont remporté trois titres de division et ont fait les séries éliminatoires chaque saison.

Son départ est le dernier d’une intersaison très active pour les Steelers généralement réservés. Une poignée d’entraîneurs, dont le coordonnateur offensif Randy Fichtner et l’entraîneur de ligne offensive Shaun Sarrett, n’ont pas vu leur contrat renouvelé. Tight end Vance McDonald, également un ami proche de Roethlisberger, a pris sa retraite il y a deux semaines.

Leur absence sera ressentie par Roethlisberger, qui a exprimé son désir de revenir même s’il a souvent dit qu’il ne jouerait que tant que Pouncey serait là. Les Steelers et Roethlisberger tentent de trouver un moyen de réduire le plafond salarial de 41 millions de dollars du QB en 2021. La retraite de Pouncey ajoute une couche d’incertitude quant à savoir si Roethlisberger reviendra finalement pour une 18e saison.

Mike Pouncey, comme son frère, un choix de première ronde, a passé les sept premières années de sa carrière avec les Dolphins. Miami n’a atteint les séries éliminatoires qu’une seule fois au cours de son mandat, perdant lors de la ronde des jokers en 2016 contre Pittsburgh. La saison de Mike Pouncey, cependant, était depuis longtemps terminée grâce à une blessure à la hanche subie quelques semaines après que les frères se soient affrontés en tant que rivaux pour la première fois de leur vie. Il a demandé sa libération au printemps 2018 et a signé avec les Chargers, faisant le Pro Bowl lors de sa première saison alors qu’ils allaient 12-4 et atteignaient la ronde de division.

Les blessures ont cependant fait des ravages. Mike Pouncey était limité à cinq matchs en 2019 et n’a pas joué du tout en 2020 après avoir subi une opération de la hanche en septembre.

À tous mes coéquipiers et entraîneurs Je vais manquer de vous voir tous les jours et je sais très bien que votre (sic) va manquer le bond lol! Pouncey a publié sur sa page Instagram. Merci pour tous les souvenirs que je les chérirai pour toujours!

