Les frères et sœurs s’affrontent dans « Ses trois filles » et le public adore

Rien ne rapproche les gens autant que la mort d’un être cher. Mais rien ne fait ressortir les petits affronts, les ressentiments latents et les liens émotionnels à long terme autant que la mort d’un être cher.

Le nouveau film « His Three Daughters » explore tout cela avec une attention particulière et minutieuse. Écrit et réalisé par Azazel Jacobs, le film suit trois sœurs, pas vraiment éloignées mais certainement pas proches, qui se retrouvent dans un petit appartement de New York alors que leur père est en soins palliatifs.

Le film met en lumière les performances de Carrie Coon, Elizabeth Olsen et Natasha Lyonne, qui parviennent toutes à donner une tournure inattendue à leurs personnages apparemment bien établis à l’écran. Katie, l’intimidante de Coon, Christina, la réticente d’Olsen, et Rachel, la mécontente de Lyonne, montrent toutes de nouvelles facettes – l’une de l’autre mais aussi d’elles-mêmes – à la fin de l’histoire.

« Cela nous ramène à l’histoire du Breakfast Club, qui est la suivante : comment voulez-vous que nous nous résumions ? », explique Jacobs dans une interview vidéo depuis son appartement à New York. « Je suis la personne dominatrice, je suis la personne volage, je suis le fumeur de joints décontracté. Et j’espère qu’à la fin, ils se seront libérés et auront révélé quelque chose de bien plus imparfait et humain que cela. »

Après avoir été présenté en avant-première au Festival international du film de Toronto l’année dernière, le film a été acquis par Netflix pour la somme de 7 millions de dollars. Après une sortie en salle limitée, dont quelques projections en 35 mm, le film commence à être diffusé sur la plateforme vendredi.

Natasha Lyonne, à gauche, Elizabeth Olsen et Carrie Coon sur le tournage de « Ses trois filles ». (Sam Levy / Netflix)

Jacobs a écrit son scénario en pensant à ces trois acteurs, sachant qu’il avait un lien avec chacun d’eux et qu’il pouvait leur faire parvenir le scénario directement. Jacobs avait dirigé Olsen dans des épisodes de la série « Sorry for Your Loss ». Il a rencontré Coon après avoir dirigé son mari, l’acteur et dramaturge Tracy Letts, dans ses précédents films « The Lovers » et « French Exit ». Il a rencontré Lyonne après être allé avec l’acteur Lucas Hedges à la fête du 40e anniversaire de Lyonne, une projection du film « The King of Comedy ». Les deux sont ensuite devenus amis sur Instagram.

Bien que Coon ait rencontré Jacobs en société, elle était tout de même surprise de recevoir un scénario écrit spécialement pour elle.

« Je ne savais pas ce qu’il pensait de moi en tant qu’actrice, s’il me considérait de cette façon », explique Coon, récemment nommée aux Emmy Awards pour son rôle dans « The Gilded Age ». « J’ai donc été très flattée lorsqu’il m’a révélé qu’il avait écrit ce rôle. Et bien sûr, Tracy m’a dit : « Eh bien, tu le fais. » Et c’était avant même que je le lise, car il adore travailler avec Aza. Il savait que je passerais un moment merveilleux. »

Lorsqu’elle a lu le scénario, Coon a aimé ce qu’elle a trouvé.

« J’interprète souvent des personnages féminins très bavards et très intenses », explique Coon. « Et donc, d’une certaine manière, c’était, d’après ce qu’on dit, dans mes cordes. Et je suis une sœur aînée, autoritaire et autoritaire, et je pense qu’ils devraient tous suivre mes conseils. Et donc, ce n’est pas loin de moi de cette façon. »

Pour Olsen, le rôle de Christina, timide et récessive, semblait plus éloigné de ses récents rôles dans la série « Love & Death » ou dans l’univers cinématographique étendu de Marvel.

« Je ne me trouve pas si douce et sensible, mais je le suis, d’une certaine manière, et Aza en sait beaucoup sur moi personnellement et sur ma vie quotidienne, ainsi que sur des choses que je ne partage pas avec beaucoup de gens », explique Olsen. « Et donc, trouver quelque chose de plus petit en moi, de plus calme, de très vulnérable, cela m’a semblé être une belle opportunité, même si cela n’était pas nécessairement ce que je mourais d’envie de faire ensuite. J’ai eu l’occasion d’aller dans un endroit plus doux que celui vers lequel je suis habituellement attirée. »

À une époque où elle est très occupée en tant que productrice, réalisatrice, scénariste et showrunner sur des projets tels que « Russian Doll » et « Poker Face », Lyonne trouve toujours quelque chose de satisfaisant à jouer dans le projet de quelqu’un d’autre – juste pour être, selon ses propres termes, « comme une Wilbury itinérante ou quelque chose comme ça. Je suis juste là en tant que musicienne de studio et le travail consiste à servir l’idée du mieux que je peux. J’aime participer à la création de quelqu’un. »

Carrie Coon, à gauche, Elizabeth Olsen et Natasha Lyonne dans « Ses trois filles ». (Netflix)

Jacobs a percé avec son troisième long métrage, « Momma’s Man », sorti en 2008, qui mettait en scène ses vrais parents, l’artiste Flo Jacobs et le cinéaste d’avant-garde Ken Jacobs, dans leur loft de Tribeca. Il y a quelque chose de bouclé la boucle en le voyant revenir à une histoire si liée à la famille, au vieillissement et au logement à New York.

Pour trouver l’appartement que Jacobs avait en tête, lui et sa coproductrice, la créatrice de costumes Diaz Jacobs (qui est aussi l’épouse du réalisateur), ont distribué des prospectus dans la rue. Il a appelé des personnes à qui il n’avait pas parlé depuis des années. Il a découvert l’appartement qu’ils ont finalement utilisé grâce à une personne qu’il connaissait depuis son adolescence. Cet appartement du Lower East Side venait d’être acheté, ce qui signifie qu’il n’était pas entièrement meublé. Plus important encore, un mur de séparation, généralement abattu par les propriétaires contemporains, était toujours debout.

« Il était important pour moi de ne pas écrire sur le loft d’un artiste », explique Jacobs. « Je voulais que cette famille existe en dehors du mien. J’ai grandi en fréquentant beaucoup de ces appartements. Je les connaissais grâce à des soirées pyjama ou des visites chez des amis. Et il était très important pour moi d’utiliser la structure réelle comme une limite. »

Jacobs et le directeur de la photographie Sam Levy, qui a notamment travaillé sur « Frances Ha », ont su tirer le meilleur parti de l’espace limité. Au début du film, les trois sœurs n’apparaissent que dans des plans individuels, séparés les uns des autres. Peu à peu, deux d’entre elles peuvent apparaître ensemble dans un plan, mais ce n’est que bien plus tard dans le film que les trois interprètes sont toutes ensemble à l’écran.

« L’expérience du film reflète la relation entre les sœurs », explique Coon. « La forme suit la fonction d’une manière magnifique et rarement utilisée. On voit rarement un tel niveau de savoir-faire dans une industrie qui évolue à une vitesse vertigineuse pour gagner de l’argent. »

La production a utilisé d’autres appartements de l’immeuble comme zones de repos entre les prises, avec Coon et Olsen dans l’un et Lyonne dans l’autre pour accentuer le sentiment d’isolement ressenti par son personnage. Mais les trois ont fini par passer du temps ensemble quand même.

« C’était agréable d’être tout le temps l’un sur l’autre, de rire et de s’immiscer dans la vie privée de l’autre, puis d’être appelé sur le plateau et Aza a du mal à nous contrôler parce que nous sommes tellement obsédés par ce que nous faisons ensemble », dit Olsen. « J’ai l’impression que toutes les photos qu’Aza a prises de nous lorsque nous étions hors caméra, j’ai l’impression que nos membres sont tous emmêlés les uns dans les autres. Cela a créé une énergie différente, un peu comme s’il n’y avait aucun endroit où s’échapper. Il faut juste faire face à ce qui est réel et à ce qui est là. »

« Nous passions tout notre temps à monter et descendre les escaliers de l’immeuble », se souvient Lyonne.

Le réalisateur Azazel Jacobs, à gauche, Carrie Coon, Natasha Lyonne et Elizabeth Olsen à New York en août. (Evelyn Freja / Pour le Times)

Les trois acteurs ont été agréablement surpris par l’accueil réservé au film par le public. Ce petit film indépendant, arrivé dans un festival il y a un an sans distribution, a régulièrement impressionné le public lors des projections et commence maintenant à susciter des rumeurs quant à une éventuelle récompense.

« Je suis vraiment reconnaissante que les gens s’y intéressent », déclare Lyonne. « C’est absolument vrai que je ne pense pas qu’aucun d’entre nous ne s’attendait à cela. C’est vraiment quelque chose dont nous devons tous nous souvenir, que ce sont toujours les choses inattendues. C’est tellement beau que nous soyons touchés par ce genre de surprises. Cela nous rappelle de garder l’esprit ouvert lorsque nous donnons le feu vert, lisons ou pensons que nous faisons ces choix forts et que nous construisons ces carrières imaginaires et que nous devons réussir dans la vie. Eh bien, alerte spoiler, nous mourrons à la fin. »

Alors que « Momma’s Man » a été inspiré par le fait que Jacobs a vu des gens de son âge commencer à avoir des bébés et que « The Lovers » est né d’une vague de divorces autour de lui, « His Three Daughters » est né du fait de voir des gens de son âge perdre leurs parents, ainsi que de ses parents ayant leurs propres problèmes de santé.

Le film capture l’agonie spécifique de la fin de vie, celle de la simple attente : cette période angoissante où il n’y a pas grand-chose à faire et où le plus petit détail – une signature sur un document, ce qu’on va manger pour le dîner – peut prendre une signification énorme simplement parce que c’est une tâche qui peut être accomplie.

« C’est cette expérience d’attente qui m’a poussé à écrire », explique Jacobs. « Le temps passe de la manière la plus étrange qui soit. Comme si chaque seconde comptait soudainement. Les e-mails n’ont plus d’importance. Tout le reste n’a plus d’importance, sauf ça. Puis vous réalisez qu’il y a un changement, que soudain les e-mails ont à nouveau de l’importance et que la vie à l’extérieur a de l’importance. Cette chose que vous ne vouliez pas voir se produire, soudain vous vous résignez à ce qu’elle se produise.

« On a vraiment l’impression que ce film se déroule en trois actes », explique Jacobs. « C’est pourquoi il était si important pour moi de monter ce film. Je sais qu’on a déjà comparé le film à une pièce de théâtre, mais la vérité est que le temps ne s’écoule pas du tout comme dans une pièce de théâtre. Je pourrais tirer parti du temps pour que certaines choses aillent vite. Certaines choses peuvent aller lentement, le temps pourrait s’effondrer. Il ne s’écoule pas comme le temps réel. Et c’est ce que je ressens quand je meurs. »