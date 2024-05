Les frères et sœurs de Nicole Brown Simpson reviennent sur le verdict d’OJ Simpson : « J’étais juste engourdi »

{{#rendered}} {{/rendered}}

Les frères et sœurs de Nicole Brown Simpson, Denise, Dominique et Tanya, ont rappelé le tristement célèbre verdict d’OJ Simpson lors d’une interview mercredi, environ un mois après la mort de Simpson des suites d’un cancer.

« Le juge nous a dit [Lance] Ito, « Personne ne fait de bruit » », a déclaré Denise Brown lors d’une interview diffusée sur « Good Morning America ». « Et puis j’ai entendu [Ron Goldman’s sister] Kim a crié et j’ai juste pensé : « Oh mon Dieu ». Mais j’étais tellement sous le choc que je ne pouvais pas crier. J’étais juste engourdi. »

OJ Simpson a été acquitté des meurtres de son ex-femme, Nicole Brown Simpson, et de son ami Ron Goldman, en 1995. Goldman et Brown Simpson ont été poignardés à mort en 1994 devant son domicile de Los Angeles.

Denise a également déclaré qu’elle pensait que ce serait un jury sans majorité.

Ils se sont également souvenus de ce que leur mère leur avait dit après le verdict, à leur retour chez eux, des deux enfants de Brown et Simpson, Justin et Sydney.

« Elle m’a dit : « Mettez un sourire sur votre visage lorsque nous franchissons la porte » », se souvient Denise Brown. « ‘Ce qui était le mieux pour eux’, c’est ce qu’elle disait toujours. »

Denise a déclaré qu’elle avait ressenti un certain « soulagement » après le décès de Simpson en avril. Mais l’un des autres frères et sœurs de Nicole, Dominique, a déclaré que c’était « compliqué » en raison de leur relation avec Sydney et Justin.

« C’est très compliqué. Mais j’ai une relation avec les enfants qui compte tout pour moi, et j’étais… très, très triste pour eux », a déclaré Dominique Brown lors de l’entretien avec les médias.

Les frères et sœurs de Nicole ont également déclaré qu’ils ne discutaient pas vraiment de leur père avec Justin et Sydney, qui ont désormais leur propre famille.

« Je ne sais pas quel genre de relation ils entretenaient avec lui », a déclaré Dominique. « Je suis là pour les aimer et je suis là pour aimer leurs enfants. »

Les trois sœurs ont discuté d’un nouveau documentaire, « La vie et le meurtre de Nicole Brown Simpson », qui sera diffusé début juin. Ils ont dit à Sawyer que le documentaire contenait beaucoup de bons souvenirs de Nicole.

« C’est la voix de Nicole que nous voulions entendre. Nous voulons que les gens l’entendent, nous voulons que les gens la connaissent », a déclaré Denise Brown. « Parce que tant de gens ont dit : ‘Nous ne savons même pas à quoi elle ressemble… qui est Nicole ?' »

« J’espère donc qu’ils auront une véritable idée de qui est Nicole dans ce documentaire », a déclaré Denise Brown.

Le groupe de frères et sœurs a déclaré lors d’une bande-annonce du documentaire que Nicole vivait dans la peur d’OJ Simpson avant le meurtre.

« Elle a toujours pensé qu’il allait lui faire du mal », a déclaré l’une des sœurs dans la bande-annonce. « Elle l’a toujours su. »