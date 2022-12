Les frères et sœurs de la Colombie-Britannique, passionnés de LEGO, se préparent aux derniers tours de l’émission de télé-réalité américaine et décrochent un prix de 100 000 $

Une équipe frère-sœur de la Colombie-Britannique s’est frayée un chemin vers les rondes finales de l’émission « LEGO Masters » à la télévision américaine, avec tous les yeux rivés sur le grand prix de 100 000 $.

Les frères et sœurs passionnés de LEGO David Guedes, un résident de Surrey, et sa sœur Emily, qui vit à Maple Ridge, ont excellé avec leurs constructions en minuscules briques lors de la troisième saison de la série de concours de télé-réalité de FOX-TV cet automne.

David Guedes est un “LEGO à perpétuité” qui a auditionné avec succès pour l’émission animée par Will Arnett, puis a choisi sa sœur comme partenaire d’équipe. Le tournage de la série s’est terminé à Atlanta au printemps dernier, mais les frères et sœurs la regardent maintenant pour la première fois. Ils ne diront pas (et ne peuvent pas contractuellement) dire comment tout cela se termine le 14 décembre dans une finale de saison en double épisode.

“Faire de la télé-réalité était complètement nouveau pour moi”, a déclaré David. “J’ai passé beaucoup de temps à construire LEGO au fil des ans, mais jamais devant la caméra.”

Dans l’épisode de cette semaine, diffusé mercredi 7 décembre, les Guedes font partie des quatre équipes restantes dans la compétition. Les paires se sont divisées en équipes pour construire une voiture de course. Dans une course de 10 tours, l’équipe gagnante sera à l’abri de l’élimination et garantie une place en demi-finale.

Dans le «final four», l’équipe Guedes affronte les pompiers de Calgary Stephen Joo et Stephen Cassley, un duo «d’influenceurs» composé de Nick Della Mora (Toronto) et Stacey Roy (Kelowna) et les frères américains Tull.

Jusqu’à présent, les défis comprenaient la création d’un personnage LEGO chevauchant un taureau pour monter un véritable taureau mécanique, une construction “Guardians of the Galaxy”, une cabane dans les arbres LEGO avec de vrais arbres, et plus encore.

Tous deux au milieu de la trentaine, les frères et sœurs Guedes se sont beaucoup amusés à filmer “LEGO Masters” et à regarder les épisodes à la télévision au cours des deux derniers mois.

« Filmer la série était tellement amusant », a déclaré David, « mais j’apprécie vraiment de la regarder maintenant. Bien que vous sachiez ce qui s’est passé lorsque nous étions sur le plateau, vous ne savez pas comment cela va être décrit à la télévision et ce qui s’est passé avec les autres équipes. Quand nous étions là-bas, nous étions tellement concentrés sur ce que nous construisions que nous ne voyions pas ce que les autres construisaient.

L’animateur de l’émission télévisée “LEGO Masters” Will Arnett, à gauche, avec les concurrents Dave et Emily Guedes. (Photo : Tom Griscom/FOX)

Dave et Emily Guedes, candidats à l’émission télévisée “LEGO Masters”. (Photo : Tom Griscom/FOX)

David, connu sous le nom de Lettuce dans le monde LEGO, a construit avec les briques toute sa vie, “bien qu’il ait eu un” âge sombre “dans son adolescence et qu’il n’ait pas acheté de nouveaux ensembles pendant six ans”, selon une bio sur frères-brick.com.

Ces dernières années, il a exposé des créations LEGO lors de conventions et vit dans la région de Clayton avec sa femme, ses deux fils, un chien et quelques millions de petites briques en plastique. Il est “Dave, celui avec la barbe” sur les réseaux sociaux, via linktr.ee/bricklettuce.

David se souvient d’une enfance à Maple Ridge avec beaucoup de LEGO, à commencer par un gros seau de briques d’occasion quand Emily était bébé. Elle travaille maintenant comme commis à l’unité hospitalière, et il est superviseur du centre d’apprentissage au Douglas College.

“C’est une excellente coéquipière”, a déclaré David. « Nous nous entendons mieux que quiconque.

Cette saison de LEGO Masters a débuté le 21 septembre avec 24 concurrents en compétition par paires, avec une émission spéciale “Holiday Bricktacular” diffusée du 19 au 21 décembre, quelques jours après la finale de la saison du 14 décembre.

Premièrement, les demi-finalistes ont 10 heures pour construire une fontaine qui utilise de l’eau. Ensuite, les trois équipes restantes ont 24 heures pour construire leur meilleure création possible. Dans une dernière tournure, ils reçoivent des sacs-cadeaux avec les premiers ensembles qu’ils ont construits lorsqu’ils étaient enfants, pour célébrer les 90 ans de LEGO. Regardez les épisodes sur fox.com/lego-masters.

La prochaine étape pour les frères et sœurs Guedes est une convention BrickCan LEGO au River Rock Casino de Richmond du 20 au 23 avril.

“J’y exposerai ainsi qu’Emily et quelques autres de l’émission”, a rapporté David. “Nous nous réunissons dès que nous en avons l’occasion, lors de conventions partout.”

– avec des fichiers de Neil Corbett, Black Press Media

Films et télévision