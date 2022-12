Les frères et sœurs de Downers Grove adoptent le bug d’acteur – Shaw Local

DOWNERS GROVE – Deux sœurs de Downers Grove, Aubrey et Ava Doty, font partie de la famille Trapp dans une production professionnelle de « The Sound of Music », diffusée jusqu’au 18 décembre au Wagon Wheel Center for the Arts à Varsovie, Indiana.

Leur mère, Erin (Harrington) Doty, est apparue sur la même scène dans une émission de vacances il y a 20 ans. Aubrey, 10 ans, incarne Brigitta et Ava, 6 ans, est Gretl dans la production dirigée et chorégraphiée par Scott Michaels.

En chantant “My Favorite Things”, Maria (Cassidy Hamilton de New York, au centre) tient Gretl (Ava Doty de Downers Grove). (Photo fournie par Scott Michaels)

Pour un rôle d’acteur plus près de chez lui, Aubrey a récemment été nominé pour un prix de théâtre régional par BroadwayWorld Chicago pour le meilleur interprète de soutien dans une comédie musicale. L’été dernier, elle a incarné Baby June dans une production de “Gypsy” présentée par le Theatre of Western Springs.

Pour en savoir plus sur Wagon Wheel, visitez www.wagonwheelcenter.org/events/soundofmusic.