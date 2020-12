NEW YORK: Que Thanksgiving ait la dinde. Laissez Noël avoir un gâteau aux fruits. Tous les deux jours, ça doit être une pizza.

Ainsi soutiennent Thom et James Elliot, frères et pizzerias d’Angleterre qui ont écrit un livre célébrant le phénomène mondial de la pâte arrondie cuite avec des garnitures.

Dans la Pizza de 270 pages »(Quadrille), les frères proposent plus de 30 recettes de pizzas maison, dont une carbonara et une aux asperges et pancetta, ainsi que des guides de dégustation de délicieuses tranches dans des villes comme Rome, Paris, Chicago et New York. Il s’avère que New Haven, dans le Connecticut, a une scène de pizza très distincte et dynamique, même si elle est à seulement 70 miles de New York.

Les Elliots s’étonnent que si la pizza que nous mangeons aujourd’hui a été inventée à Naples à la fin des années 1800, d’autres cultures ont leurs propres versions, de celle avec de la viande hachée épicée au Liban à une baguette garnie de champignons et de fromage en Pologne.

Tous ces pays ont trouvé cela de leur propre chef. Et c’est la définition d’une bonne idée, non? dit James Elliot. C’est un peu la façon dont tant de cultures ont créé la bière indépendamment. Juste de bonnes idées réussissent.

Les frères incluent des sections sur les ingrédients controversés de l’ananas, c’est vous et quelles boissons associer avec une tranche, ainsi que sur les différentes façons dont les gens peuvent le manger, du rouler en cigare à une technique appelée le hic et le drag.

Ils présentent les informations sans jugement, refusant de se demander si les fours à charbon sont meilleurs que le bois ou si le lait de bufflonne est meilleur que le lait de vache pour faire de la mozzarella.

Il y a ce dicton: il y a deux types de personnes dans le monde qui aiment ABBA et les menteurs, dit James Elliot. Toutes les musiques ne doivent pas être fortes et puissantes de la même manière que toutes les pizzas ne doivent pas nécessairement être hautes et puissantes. Vous pouvez aimer différentes chansons et différentes pizzas pour toutes sortes de raisons différentes.

Les origines du livre ont commencé lorsque les frères ont abandonné leur travail régulier en 2012 pour aller à Naples et tout apprendre sur la pizza. Ils ont parcouru l’Italie et le monde et, une fois formés à tout ce qui est délicieux, sont revenus au Royaume-Uni pour ouvrir une chaîne de pizzerias, Pizza Pilgrims.

À Chicago, ils ont rencontré la célèbre et dense variation de cette ville. Nous avons mangé quatre plats profonds par jour pendant cinq jours, dit Thom Elliot. Je me suis vraiment surpris. Je suis allé confirmer ma haine pour ça, mais en fait je suis parti en disant: Cela a une place à coup sûr.

Le livre est une distillation de tout ce qu’ils ont appris, des disques de pizza («Cheesiest Pizza», «Furthest Pizza Delivery») à la façon de travailler avec de la levure sèche active. Le titre provisoire était The Pizzapedia, mais les auteurs ont estimé que cela ne traduisait pas leur amour de la nourriture. L’encyclopédie semble assez froide et assez factuelle, dit Thom Ellliot.

Tant de gens nous ont dit de tant de façons différentes que la pizza ne suffit pas pour transporter un livre. Il n’y a pas assez de choses intéressantes à dire sur la pizza. Et donc nous sommes dans cette mission depuis cinq ans d’écrire une liste de plus en plus longue et de plus en plus longue des raisons pour lesquelles ces personnes ont tort.

Malgré le respect évident des frères pour la version classique napolitaine, ils reconnaissent l’impact des énormes chaînes de fabrication de pizzas, comme Pizza Hut et Domino’s. Le livre comprend des entretiens avec leurs dirigeants, qui supervisent les entreprises fabriquant des millions de pizzas par an.

Vous ne pouvez pas l’ignorer. Ils font quelque chose de bien. Quoi que vous pensiez, ils font quelque chose de bien, dit Thom Ellliot. «Ils adorent la pizza. Ce ne sont pas des gens qui sont simplement assis là-bas, Oh, on s’en fiche. C’est juste une question de marge et comment vendre plus pour moins.

La pizza, pour les frères, est clairement tissée dans le tissu de l’humanité, un repas bon marché, délicieux et satisfaisant qui peut être agrandi ou réduit. C’est un aliment que nous mangeons lorsque nous célébrons, que nous nous réunissons pour nous divertir, que nous travaillons dur collectivement ou lorsque nous avons juste besoin d’un câlin.

La pizza est l’endroit où les gens se tournent lorsqu’ils ont des difficultés, lorsqu’ils se séparent, lorsqu’ils perdent leur emploi, lorsqu’ils vivent une journée difficile. La pizza est la nourriture dont ils parlent comme leur conjoint, cette chose qui les porte sur la ligne, dit Thom Ellliot.

«Je pense vraiment que vous n’obtenez cela avec aucun autre type de nourriture, même ceux qui sont obsédés par les gens, comme le barbecue. Les gens ne se tournent pas vers le barbecue lorsqu’ils en ont besoin. Ils s’en foutent, ils en sont obsédés et ils voient la perfection. Mais ils ne l’ont pas comme une béquille dans leur vie.

