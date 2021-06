Les frères Desi sont capables de «tromper» l’identifiant de visage sécurisé d’Apple et ils ne sont même pas des jumeaux

Face ID d’Apple peut être considéré comme l’une de ses fonctionnalités les plus uniques. Les utilisateurs d’iPhone sont connus pour afficher cette fonctionnalité assez souvent sur les réseaux sociaux. Et pourquoi pas? Une fois qu’Apple a supprimé le bouton Accueil qui abritait le populaire Touch ID, le déverrouillage des appareils Apple semblait futuriste et devenait mains libres. Face ID a été introduit pour la première fois dans Apple X en 2017. Cependant, malgré sa popularité croissante, Face ID a révélé de temps à autre des problèmes signalés. Un de ces problèmes présumés a récemment été publié par un Indien sur Facebook, où il a signalé un « défaut » de reconnaissance faciale dans la fonction Face ID de son iPhone 12 Mini.

Dans la vidéo publiée par l’utilisateur Vinamre Sood, il déverrouille un iPhone 12 Mini nouvellement acheté avec son visage. Il remet ensuite le téléphone à son jeune frère Upanshu qui procède ensuite au déverrouillage du téléphone à l’aide de son visage sans aucune invite visible de l’iPhone. Dans sa légende, Vinamre dit: « Les gars, regardez ça. Défaut majeur découvert dans le logiciel de reconnaissance Apple FaceID. C’est le cas d’une entreprise réputée dans l’industrie du mobile qui vend sur des téléphones coûteux au nom de la « sécurité » / « contrôle de bout en bout », etc. téléphoner. Honte à toi pomme (sic).

Il a également été noté dans la vidéo qu’un seul visage avait été ajouté aux paramètres d’identification faciale du téléphone pour la reconnaissance faciale et que les frères avaient une différence d’âge de quatre ans.

« Les données d’identification faciale – y compris les représentations mathématiques de votre visage – sont cryptées et protégées par l’enclave sécurisée », note de confidentialité d’Apple sur son site Internet lit. « Face ID mettra également à jour ces données lorsqu’il détecte une correspondance étroite, mais un code d’accès est ensuite entré pour déverrouiller l’appareil. »

Ce n’est cependant pas la première fois que quelqu’un signale la faille du FaceID d’Apple. En 2017, CNN testé la fonctionnalité utilisant des jumeaux identiques et le système de reconnaissance ont lamentablement échoué. Pendant le test, l’un des jumeaux identiques a configuré Face ID, puis a remis le téléphone à l’autre jumelle qui a déverrouillé le téléphone à l’aide de son visage et tout le processus s’est déroulé assez confortablement.

Selon Gadget Hacks, Apple avait déclaré lors d’un événement en 2017 qu’il était possible que des jumeaux ou des frères et sœurs puissent déchiffrer les fonctionnalités Face ID. Il a déclaré: « Face ID n’autorise que cinq tentatives de correspondance infructueuses avant qu’un code d’accès ne soit requis. La probabilité statistique est différente pour les jumeaux et les frères et sœurs qui vous ressemblent et pour les enfants de moins de 13 ans, car leurs traits faciaux distincts peuvent ne pas s’être complètement développés. Si cela vous inquiète, nous vous recommandons d’utiliser un mot de passe pour vous authentifier. »

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici