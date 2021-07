Les frères cultivent la mangue la plus lourde du monde «Amrapuri» parmi 50 variétés dans le village MP

Deux frères du Madhya Pradesh ont cultivé une verger qui compte plus de 50 variétés de mangues. Cela inclut « Ampuri », qui est considéré comme le fruit le plus lourd de la planète et « la sensation » de l’État américain, la Floride. Les deux frères, Rameshwar et Jagdish possèdent cette immense terre agricole qui compte plus de mille arbres, qui a été transmise à eux par voie héréditaire de leur père.

Ils se vantent du fait que le même arbre dans leur orchidée peut avoir différentes formes de mangues, et elles ont toutes un très bon goût.

Ampuri est la variété de mangue la plus lourde de la planète, originaire d’Afghanistan. Ces mangues pèsent près de 5 kg dans le verger. Le deuxième type qui pousse là-bas s’appelle ‘Sensation’ et il a été initialement planté en Floride en 1921. C’est un type unique que l’on ne trouvera nulle part dans le pays.

Dans une interview avec ANI, Rameshwar a déclaré : « Nous avons des clients de différents États qui nous contactent directement. Il y en a aussi de Dubaï, car ils savent que nous cultivons ces mangues de manière biologique. »

Rameshwar & Jagdish du village Rajpura du Madhya Pradesh ont une variété de mangues indiennes et internationales dans leur verger, y compris des mangues de pays comme le Mexique et l’Afghanistan. « Les mangues de l’extérieur de l’Inde ont un goût différent et se vendent à Rs 1000/kg », ont-ils déclaré pic.twitter.com/JXGvsKjveq– ANI (@ANI) 3 juillet 2021

Les mangues ‘Sensation’ sont proposées à Rs 1 000 le kilo sur le marché indien. Il a ajouté : « J’ai voyagé et collecté une large gamme de plantes poussant en Inde et à l’étranger. »

D’autres mangues de ce verger proviennent d’autres régions du pays, notamment Malda et Himsagar du Bengale occidental, Kesar du Gujarat, Langda de l’Uttar Pradesh et Chaunsa du Bihar et de l’Himachal Pradesh.

Les mangues sont considérées comme l’un des fruits préférés de la plupart des Indiens, mais il n’y a pas que nous, les Indiens, qui aimons tant ce fruit. L’Inde est un important exportateur de mangues, produisant plus de 1 500 sortes de délicieux fruits d’été. Environ 1 000 espèces sont cultivées à des fins commerciales.

Selon l’Autorité de développement des exportations de produits alimentaires agricoles et transformés, les États de l’Andhra Pradesh, du Bihar, du Gujarat, de l’Haryana, du Madhya Pradesh, de l’Uttar Pradesh et du Bengale occidental figurent parmi les principaux producteurs de mangues.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici