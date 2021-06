Les frères commerçants de Bitcoin disparaissent avec « 2,5 milliards de livres sterling du plus gros vol de crypto de l’histoire » après avoir affirmé que la plate-forme avait été piratée

DEUX frères sud-africains qui ont lancé une entreprise de bitcoins depuis leur chambre et rassemblé 2,5 milliards de livres sterling de fonds ont disparu dans ce qui est soupçonné d’être le plus grand vol de crypto de l’histoire.

Raees et Ameer Cajee, 21 et 17 ans respectivement, sont portés disparus depuis avril, date à laquelle leur plateforme de trading a été fermée pour un piratage présumé.

Raees et Ameer Cajee, 21 et 17 ans respectivement, sont portés disparus depuis avril Crédit : Fourni

Les frères crypto ont dit aux investisseurs de ne pas signaler la cyberattaque aux autorités Crédit : Fourni

Une photo du bitcoin, qui a vu sa valeur monter en flèche en avril Crédit : Reuters

Qu’est-ce que Bitcoin? BITCOIN vous a dérouté ? Voici ce que vous devez savoir : Bitcoin est une monnaie virtuelle

C’est échangé entre des personnes sans l’aide d’une banque

Chaque transaction est enregistrée dans un grand livre public, ou « blockchain »

Bitcoin est créé par l’exploitation minière

L’exploitation minière consiste à résoudre des problèmes mathématiques difficiles à l’aide de processeurs informatiques

Bitcoin peut être échangé de manière anonyme, ce qui peut en faire un moyen populaire de financer des activités illégales

La valeur du Bitcoin fluctue énormément

Bitcoin est l’une des nombreuses crypto-monnaies différentes, mais de loin la plus populaire

Ameer, qui est directeur de l’exploitation de la société du frère Africrypt, a dit aux investisseurs à l’époque de ne pas alerter les autorités, affirmant que cela ralentirait leurs efforts pour récupérer l’argent.

Mais un groupe d’investisseurs a ignoré l’avertissement et en a informé leurs avocats.

« Nous étions immédiatement méfiants car l’annonce implorait les investisseurs de ne pas engager d’action en justice », a déclaré Hanekom Attorneys, le cabinet d’avocats représentant les investisseurs.

Des sourcils se sont levés lorsque les employés d’Africrypt ont perdu l’accès à la plate-forme principale sept jours avant le piratage présumé.

La police a déclaré que les frères avaient vendu une Lamborghini Huracan, une suite de luxe dans l’un des hôtels les plus chers d’Afrique du Sud et un appartement en bord de mer loué à Durban quelques semaines avant leur disparition.

Les avocats de Hanekom ont déclaré qu’Africrypt avait fait passer les fonds en contrebande en mettant en commun l’argent des investisseurs avec d’autres transactions en bitcoins afin de les rendre introuvables.

Dans une lettre aux investisseurs, Ameer a déclaré qu’il était « inconnu de nous l’étendue des informations personnelles des clients violées lors de l’attaque ».

Leur disparition intervient alors que la valeur du bitcoin a atteint un niveau record en avril, à la suite de nombreuses annonces de spéculateurs tels que le titan de Tesla Elon Musk.

Le prix de la crypto-monnaie a diminué de moitié depuis lors.

Gerhard Botha, avocat de Johannesburg représentant 58 investisseurs, a pu obtenir une ordonnance de liquidation provisoire à l’encontre des fugitifs.

Les frères ont jusqu’au 19 juillet pour contester la liquidation, a rapporté The Post.

Lorsqu’il a été contacté pour commenter, Ameer a dirigé The Post vers son avocat pour commentaire, mais n’a pas identifié qui c’était ni fourni ses coordonnées.

Ameer et Raees ont lancé Africrypt en 2019 et ont été félicités pour le succès de leur entreprise dans un article de couverture publié en décembre par le média local The Umhlanga Magazine.

Les garçons font la couverture d’un magazine sud-africain Crédit : Fourni

Le patron de Tesla, Elon Musk, est un grand partisan du bitcoin Crédit : Reuters

L’histoire a depuis été mise hors ligne.

Les frères ont attiré de petits et grands investisseurs sud-africains et étrangers.

À un moment donné, le duo a été transporté par avion en Chine par Huobi, la plate-forme mondiale de commerce de bitcoins et d’éthereum, pour parler de leur entreprise.