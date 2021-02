Les frères Churchill battent le Neroca FC pour remonter en haut de la table

Frères Churchill est retourné au sommet de la I-League Tableau 2020-21 après avoir battu Neroca FC 1-0 au Kishore Bharati Krirangan à Kolkata mercredi. La frappe à la 16e minute du héros du match Clayvin Zuniga sur un mouvement d’équipe bien construit a suffi à donner à l’équipe de Fernando Varela les trois points dans un match plein d’occasions. Avec cette victoire, les Red Machines se sont également assuré une place parmi les six premiers de la première phase de la I-League.

Churchill Brothers a fait deux changements depuis sa victoire sur Chennai City FC. Fernando Varela a fait venir le gardien Shibinraj Kunniyil et Vikas pour Shilton Paul et Jovel Martins, respectivement. Pendant ce temps, Gift Raikhan a fait un seul changement par rapport à sa victoire sur Sudeva, apportant Prakash Budhathoki pour Khaiminthang Lhungdim.

Churchill Brothers a ouvert le jeu en créant fortement deux occasions dans les cinq premières minutes du match. Cependant, Luka Majcen n’a pas pu atteindre le centre dévié de Vinil Poojary à la 2ème minute, suivi par la tentative à longue portée de Clayvin Zuniga, qui a été skiée à la 4ème minute.

La meilleure chance des dix premières minutes est tombée à l’autre bout de Neroca alors que Judah Garcia a sauté sur le long coup de pied de Bishorjit à la 7e minute. Avec seulement le gardien à battre, le Trinidadien a lancé son tir haut au-dessus de la cible.

Le match s’est transformé en une action rapide de bout en bout au cours des prochaines minutes et le premier but est venu en faveur de Churchill Brothers à la 16e minute. Zuniga a commencé le mouvement au milieu de terrain et a trouvé Kingslee Fernandes, qui a soulevé une passe de retour parfaite pour Zuniga en course. Le Hondurien a ensuite volé au-delà de Bishorjit Singh.

Trois minutes plus tard, le duo s’est à nouveau combiné, créant une autre opportunité. Cependant, cette fois, Zuniga a bouclé son effort loin de la cible. Les machines rouges ont commencé à dominer complètement le jeu, créant continuellement des chances. Bryce Miranda a fait de la place pour tirer à la 30e minute, mais sa frappe a été bloquée et envoyée pour un corner.

Vikas a trouvé Vinil Poojary avec une passe parfaitement filetée à la 35e minute, mais l’ailier droit a gaspillé une autre occasion de doubler l’avance car son effort apprivoisé a été facilement sauvé. Churchill a augmenté la pression vers la fin de la mi-temps. Bishorjit Singh a dû sortir de sa ligne pour bloquer courageusement le tir de Luka Majcen et maintenir le déficit à un seul but à la pause.

Vikas a failli marquer le deuxième but après le redémarrage lorsque son centre de frappe avait l’air de se faufiler au deuxième poteau. Cependant, Bishorjit Singh a bien récupéré et l’a fait basculer pour un corner. À l’autre bout, Neroca s’est emparé de quelques occasions.

Shibinraj a finalement été contraint à l’action lorsqu’il est sorti de sa ligne pour récupérer le centre de Singam Subhash à la 55e minute. Trois minutes plus tard, le gardien de Churchill était à nouveau vif pour sortir de sa ligne et dégager de la tête, lorsque Subash a tenté d’atteindre le ballon en profondeur de Songpu Singsit.

Neroca a poussé plus fort pour l’égalisation et s’est rapproché lorsque le centre de Subash dans la zone a été dégagé par Hamza Kheir avant que Judah Garcia puisse bondir dessus. Churchill a réalisé qu’ils avaient besoin d’un autre objectif pour sauvegarder le résultat et a continué à pousser pour le deuxième.

Ils se sont rapprochés deux fois en l’espace de cinq minutes alors que Bishorjit Singh devait sortir de sa ligne et empêcher Luka Majcen de marquer à la 66e et à la 71e minute. Le gardien de Neroca a montré des réflexes rapides pour empêcher la puissante tête de Zuniga à la 75e minute, donnant à ses coéquipiers une chance de se battre.

Avec le temps presse pour sauver leur campagne, Neroca est venu à quelques centimètres de l’égalisation alors que la tête du remplaçant Varun Thockchom sur le centre de Judah Garcia s’est écrasée contre la barre transversale dans le temps additionnel. Ce fut la dernière action du match, alors que Churchill réduisit l’horloge et retourna au sommet de la table. À l’autre bout, la défaite confirme Neroca hors de la course pour le top-six, et sera dans une bataille de relégation dans la deuxième phase de la I-League.