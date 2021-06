Les frères américains établissent le record de franchissement de la plus longue ligne haute jamais parcourue

Deux frères de San Francisco disent avoir établi un record pour la plus longue highline jamais parcourue à la fois dans le parc national de Yosemite et en Californie, a rapporté le San Francisco Chronicle. Plus tôt ce mois-ci, avec un groupe d’amis, ils ont passé près d’une semaine à enfiler une seule ligne de 2 800 pieds (853 mètres) de long depuis Taft Point à l’ouest à travers une série de ravins qui plongent de 1 600 pieds (488 mètres). Moises et Daniel Monterrubio, frères en formation cordiste, songeaient depuis un an à franchir ce vide.

« Chaque fois que nous y allions, nous pensions à cette ligne », a déclaré Moises Monterrubio, 26 ans, au Chronicle.

Le highlining est un slackline de haute altitude, dans lequel une bande étroite de sangle en nylon solide – généralement d’un pouce de large et de quelques millimètres d’épaisseur – est enfilée entre deux points d’ancrage et sert de poutre d’équilibre.

Compléter une ligne signifie soigneusement aller d’un bout à l’autre du talon tout en portant un harnais à la taille relié à un anneau en acier de 3 pouces autour de la sangle. Lors d’une chute, les marcheurs restent attachés, mais ils doivent se hisser vers l’équilibre ou se caler jusqu’à un point d’ancrage tout en se balançant la tête en bas.

Au cours de la dernière décennie, le sport s’est épanoui dans une culture d’athlètes, de marques d’équipement et de commandites.

Au cours des six jours plus tôt ce mois-ci, les Monterrubios ont utilisé l’aide de 18 amis et collègues highliners pour naviguer dans leur sangle à travers et à travers le paysage – des lignes de randonnée depuis le fond de la vallée, des descentes en rappel des falaises au-dessus et des manœuvres à travers d’innombrables arbres branches.

Finalement, ils avaient leurs ancres : un ensemble de rochers de granit à Taft Point et un vieux tronc d’arbre épais à l’autre affleurement.

«C’était assez intense et dangereux. Mais nous y sommes parvenus », a déclaré Monterrubio.

Le groupe a reçu à l’avance l’autorisation du personnel du parc national, a-t-il déclaré.

La ligne la plus longue parcourue à Yosemite était de 954 pieds (291 mètres) s’étendant de Taft Point à un point d’ancrage à l’est. La nouvelle ligne était presque trois fois plus longue.

Tout s’est enchaîné au coucher du soleil le 10 juin : la ligne était tracée, les frères étaient prêts et l’honneur leur revenait.

Daniel, 23 ans, a parcouru la ligne en premier et est tombé trois ou quatre fois dans le vent mais a réussi à traverser. Puis Moises, tombant aussi deux fois mais se rattrapant sur la ligne au-dessus du paysage escarpé.

Les amis se sont relayés sur la ligne pendant quatre jours après, la plupart d’entre eux tombant également. La fierté d’un highliner est de conquérir une ligne sans déraper.

Finalement, Moises a franchi la ligne en 37 minutes sans chute. Il en va de même pour son collègue highliner Eugen Cepoi, le mentor de Moises.

« La partie la plus gratifiante a été de voir tous mes amis à l’ancre excités à l’idée de le faire », a déclaré Moises. « J’apprécie cela plus que de traverser. »