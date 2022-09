Les fréquents voyages à l’étranger du tireur de la NS l’ont placé sur une liste de surveillance à la frontière. Ils n’ont rien trouvé

Un document récemment publié montre que l’Agence des services frontaliers du Canada avait commencé à se méfier de Gabriel Wortman avant qu’il n’assassine 22 personnes en avril 2020.

Le document fait partie d’une mine de documents publiés par la Mass Casualty Commission la semaine dernière alors qu’elle terminait ses audiences publiques sur les meurtres et leurs conséquences.

Wortman et sa partenaire de longue date, Lisa Banfield, ont été placés sur la liste des voyageurs fréquents du projet de l’ASFC en 2010 en raison de leurs voyages récurrents dans les Caraïbes.

Selon l’affidavit du directeur du renseignement de l’ASFC, Eric Levac, le couple a été ajouté à la liste en raison de leur voyage en “Jamaïque et/ou en République dominicaine, deux pays sources de drogue préoccupants pour l’ASFC”.

Les informations fournies au CMC ont montré que la GRC n’aurait pas été au courant que Wortman était à l’affût de l’ASFC parce que les deux agences n’ont pas partagé ces informations.

De même, les agents de l’ASFC n’étaient pas au courant des bulletins de sécurité des agents ou d’autres signaux d’alarme que la police avait soulevés à son sujet.

Le 19 mars 2010, Wortman a été sélectionné pour l’examen secondaire lorsqu’il s’est envolé pour l’aéroport international Stanfield d’Halifax. C’était la première fois qu’il était signalé dans le cadre du projet de fidélisation. Rien n’a été trouvé.

Gabriel Wortman a voyagé de sa maison Portapique Beach Road aux États-Unis à plusieurs reprises. La Mass Casualty Commission pense qu’il a obtenu illégalement des armes aux États-Unis, mais les recherches aux frontières n’ont jamais rien trouvé. (Steve Lawrence/CBC)

Un mois plus tard, le 9 avril 2010, Wortman a de nouveau été soumis à un examen secondaire à l’aéroport et, encore une fois, rien n’a été trouvé.

À la suite de ces deux recherches, les noms de Wortman et Banfield ont été retirés de la liste des voyageurs fréquents le 26 avril 2010. Dans son affidavit, Levac a déclaré que les retirer de cette liste signifiait que leurs noms n’apparaîtraient dans aucune recherche ultérieure de leurs fichiers.

« Travail caritatif » dans les Caraïbes

Cependant, la paire faisait toujours l’objet de recherches supplémentaires, y compris le 9 mai 2010. À cette occasion, c’est Banfield qui a été sélectionné pour un examen plus approfondi. Elle a dit aux officiers que Wortman était son petit ami et son employeur et que le couple se rendait à Punta Cana en République dominicaine environ six fois par an. Selon Levac, la recherche n’a rien trouvé.

Les documents communiqués au MCC comprenaient une déclaration de Michael Klenavic, un agent du renseignement de l’ASFC qui a supervisé le projet Frequent Flyer. Il a participé à l’un des examens secondaires pour Wortman et Banfield.

“Wortman m’a dit qu’ils étaient dans les Caraïbes pour faire du travail de charité sur les prothèses dentaires et que Banfield l’avait aidé”, se souvient Klenavic.

“Je me souviens qu’il a dit que c’était similaire à Médecine Sans Frontières mais pour les prothèses dentaires et qu’il avait aidé cinq ou six personnes lors de ce voyage”, a-t-il ajouté. Klenavic s’est dit satisfait de l’explication et leur a permis de passer.

Vingt-deux personnes sont décédées les 18 et 19 avril 2020. Rangée du haut à partir de la gauche : Gina Goulet, Dawn Gulenchyn, Jolene Oliver, Frank Gulenchyn, Sean McLeod, Alanna Jenkins. Deuxième rangée : John Zahl, Lisa McCully, Joey Webber, Heidi Stevenson, Heather O’Brien et Jamie Blair. Troisième rangée à partir du haut : Kristen Beaton, Lillian Campbell, Joanne Thomas, Peter Bond, Tom Bagley et Greg Blair. Rangée du bas : Emily Tuck, Joy Bond, Corrie Ellison et Aaron Tuck. (Radio-Canada)

Wortman est ensuite apparu sur le radar de l’ASFC en avril 2016. Cette fois, c’était au poste frontalier canado-américain à Woodstock, au Nouveau-Brunswick. Un agent frontalier américain a appelé les Canadiens pour dire qu’il estimait que Wortman sous-évaluait quatre motos qu’il importait des États-Unis.

Wortman avait acheté les vélos en Floride et l’agent avait l’impression qu’en les sous-évaluant, il essayait d’éviter ou de réduire les droits et taxes.

Lorsqu’il est arrivé du côté canadien de la frontière, Wortman a montré aux agents de l’ASFC les reçus des vélos, mais il a refusé de les laisser voir son compte eBay pour vérifier le prix qu’il avait payé.

Bien que les vélos n’aient pas été saisis, l’épisode a généré un rapport. Ce rapport a à son tour généré un autre guet, cette fois pour suspicion de contrebande. Cette surveillance a été émise le 27 juillet 2016. Quatre jours plus tard, Wortman a fait l’objet d’une autre fouille secondaire au passage à niveau de Woodstock en raison de préoccupations concernant les pièces automobiles.

Arrêté à plusieurs reprises à la frontière

Wortman voyageait avec son ami américain, Sean Conlogue, dans un véhicule avec des plaques d’immatriculation du Maine. Les agents ont trouvé deux nouveaux pneus et des pièces pour un scooter motorisé. Ils ont dit à Conlogue qu’il avait le choix s’il voulait éviter de payer les droits et taxes : il pouvait soit laisser les marchandises au poste frontière, soit retourner aux États-Unis.

Lui et Wortman ont choisi de retourner aux États-Unis et d’y laisser les articles. Lorsqu’ils sont revenus à la frontière, ils ont été de nouveau fouillés, mais rien n’a été trouvé.

Wortman a fait l’objet d’inspections plus approfondies au cours des semaines suivantes :

Le 16 août 2016 au passage à niveau de St. Stephen, NB.

Le 4 septembre 2016 au passage à niveau de Woodstock, NB.

Le 25 septembre 2016 au passage à niveau de Woodstock.

Le 9 novembre 2016, de nouveau à Woodstock.

Lors de la traversée d’août, Wortman a déclaré des pneus, des vêtements et de l’alcool achetés aux États-Unis. L’agent a constaté que les déclarations étaient exactes.

À propos du passage du 4 septembre, un agent des services frontaliers a noté que « le nombre considérable de vélos importés soulève certaines questions, mais [Wortman] prétend qu’il s’agit d’importations personnelles et qu’elles semblent être d’un bon rapport qualité-prix par rapport à l’année et à l’état.”

Lors de sa traversée plus tard ce même mois, Wortman a demandé pourquoi il faisait l’objet d’un examen plus minutieux alors qu’il avait une carte Nexus. Nexus est un programme conjoint canado-américain destiné à rationaliser les passages frontaliers pour les personnes qui ont déjà été contrôlées.

Lisa Banfield, la conjointe de fait de Gabriel Wortman, témoigne à l’enquête de la Mass Casualty Commission plus tôt cette année. L’ASFC l’a placée sur une liste de surveillance en raison de ses fréquents voyages dans les Caraïbes. (La Presse canadienne/Andrew Vaughan)

De novembre 2016 à avril 2020, Wortman a traversé la frontière canado-américaine 21 fois. À l’un de ces passages à niveau, il a atterri à l’aéroport Stanfield d’Halifax. Les 20 autres traversées se sont faites par le point d’entrée de Woodstock au Nouveau-Brunswick.

Il a fait l’objet de cinq fouilles secondaires au passage à niveau de Woodstock; la première en août 2018, la dernière en août 2019, huit mois avant le saccage des 18 et 19 avril 2020. Rien n’a été trouvé dans ces perquisitions.

Les preuves présentées à la Mass Casualty Commission ont montré que Wortman était capable de faire passer en contrebande trois des armes qu’il a utilisées dans son saccage de l’autre côté de la frontière, après les avoir obtenus aux États-Unis.

