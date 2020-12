CHARLOTTE, Caroline du Nord: L’entraîneur des Hornets, James Borrego, voulait des meneurs de jeu d’élite cette intersaison.

Il a l’impression que ses prières ont été exaucées avec l’ajout du vétéran avant Gordon Hayward et du garde recrue LaMelo Ball.

Nous avons deux meneurs de jeu d’élite qui peuvent créer pour eux-mêmes et pour les autres à Gordon et LaMelo, a déclaré un Borrego excité. Deux manutentionnaires de balle avec de la taille, c’est pour moi une des pièces majeures qu’il fallait ajouter et nous l’avons abordé de manière significative.

Hayward a signé un contrat de quatre ans de 120 millions de dollars avec les Hornets après avoir renoncé à son contrat avec les Boston Celtics, tandis que Ball a été sélectionné au troisième rang du repêchage de la NBA. Ils donnent aux Hornets une paire de joueurs de 6 pieds 7 pouces qui devraient aider à générer plus d’attaque, ainsi qu’à apporter le flash nécessaire à une franchise mêlée de médiocrité pendant la majeure partie de deux décennies.

Hayward, un vétéran de 10 ans, apporte une expérience de vétéran nécessaire à une équipe assez jeune. La saison dernière, il a récolté en moyenne 17,5 points, 6,7 rebonds et 4,1 passes pour les Celtics avant d’être déraillé par une blessure à la cheville en séries éliminatoires.

Ball est considéré comme un passeur rusé avec un QI de basket-ball élevé, bien que son coup de saut puisse nécessiter quelques ajustements.

Borrego pense qu’ils s’intégreront bien avec une équipe jeune, mais en développement, qui comprend Devonte Graham, PJ Washington, Miles Bridges et Malik Monk.

Je donne (directeur général) Mitch Kupchak et notre groupe une tonne de crédit, a déclaré Borrego. Vous regardez où nous en étions il y a deux ans et où nous en étions aujourd’hui, nous avons ajouté une longueur incroyable, la création de jeux, le QI de basket-ball. Pour moi, ce sont des choses qui gagnent dans la ligue d’aujourd’hui. Nous voulons être longs, nous voulons être polyvalents.

D’autres choses à surveiller cette saison avec les Hornets:

PETITE BALLE

Borrego prévoit d’utiliser beaucoup 6-6 PJ Washington en position centrale cette saison et Miles Bridges comme son puissant attaquant alors que la ligue se déplace vers une approche de petite balle. Washington a passé deux semaines dans la bulle de l’équipe cet été en jouant au centre. Je sens que j’ai définitivement un décalage, a déclaré Washington. J’ai l’impression d’être beaucoup plus rapide que la plupart des centres de cette ligue. Avec le petit groupe, nous pouvons tout changer et devenir un meilleur groupe défensif.

LES TOUCHES DE GRAHAM

Le gardien de but Devonte Graham a été l’une des plus grandes surprises de la NBA la saison dernière, avec une moyenne de 18,2 points, 7,5 passes décisives et 3,4 rebonds par match tout en tirant 37,3% au-delà de l’arc à 3 points. Il était le point central de l’attaque et régulièrement l’option incontournable sur toute la ligne. Mais Graham sait qu’il pourrait avoir moins de touches cette année avec l’ajout de Hayward et Ball. Et il est très bien avec ça, dire que ne pas avoir toute l’attention sur moi aidera tout le monde. Si je suis hors du ballon, sur le ballon, nous avons beaucoup de meneurs de jeu. Cela ouvrira beaucoup de plans pour tout le monde.

LE RÔLE DE ROZIER

On a beaucoup parlé du rôle de Rozier avec les Hornets depuis que l’équipe a ajouté Ball. Il ne fait aucun doute que Ball finira par jouer des minutes importantes et il est difficile d’imaginer que les Hornets détournent la croissance de Graham, qui était probablement leur meilleur joueur la saison dernière. Cela pourrait laisser Rozier comme un homme étrange dans la zone arrière, ce qui pourrait ne pas très bien s’asseoir avec le meneur de jeu très compétitif à mesure que la saison avance.

CENTRE LOGJAM

Les Hornets ramènent Cody Zeller et Bismack Biyombo au centre, mais il est clair que la situation est fluide après que l’équipe ait repêché -6 pieds 11 pouces Vernon Carey et 7 pieds Nick Richards au deuxième tour. Borrego a déclaré que les deux joueurs avaient la capacité de protéger la jante, de jouer à l’intérieur, de faire rebondir le ballon de basket, de jouer avec un excellent moteur à l’intérieur. Nous avons parlé de fortifier notre intérieur à un niveau supérieur, je pense que nous l’avons abordé avec les jeunes gens.

UNE ÉQUIPE DE PLAYOFF

Hayward n’a laissé aucun doute sur son objectif d’amener les Hornets aux séries éliminatoires, ce qu’il pense être réaliste. Les pièces sont là en place, a déclaré Hayward. «Parfois, avec une jeune équipe, il vous suffit de surmonter cette bosse initiale pour passer au niveau suivant. Je suis enthousiasmé par cette opportunité et ce défi. … C’est l’une des choses les plus attrayantes de venir ici à Charlotte et d’avoir l’opportunité d’essayer de nous aider à atteindre ce niveau.

Plus AP NBA: https://apnews.com/NBA et https://twitter.com/AP_Sports