Les frelons meurtriers ont changé de nom; repéré pour la dernière fois en Colombie-Britannique en 2019

Les frelons meurtriers reçoivent un nouveau nom : le frelon géant du Nord.

Alors que l’espèce envahissante, qui a été repérée dans l’État de Washington et en Colombie-Britannique, est connue des chercheurs sous le nom de Vespa mandarinia, l’Entomological Society of America a annoncé le changement de nom le 25 juillet après les propositions de l’entomologiste Chis Looney.

Originaires d’Asie, les frelons géants du Nord ont été repérés pour la première fois sur la côte ouest en 2019 et les scientifiques et les organisations tentent de l’éradiquer depuis, principalement en raison de sa menace pour les abeilles indigènes, a expliqué le directeur exécutif du Invasive Species Council of BC, Gail Wallin.

Nommer une espèce en fonction de son origine est un protocole courant, a déclaré Wallin, cependant, cela change pour éviter d’éventuelles implications raciales basées sur la situation géographique. Le frelon géant du nord était auparavant connu sous le nom de frelon géant asiatique car il est originaire d’Asie.

Il existe un projet de dénomination commun par le biais de l’ESA pour renommer les insectes et d’autres espèces qui ont été précédemment nommés pour s’assurer que les noms n’impliquent pas d’idées raciales ou ne désignent pas un groupe de personnes, ce qui rend les nouveaux noms plus prévenants, a déclaré Wallin.

« C’est un grand changement de nom. Nous sommes ravis de voir le passage à ce qu’on appelle des noms communs qui sont beaucoup plus acceptables.

Les références au frelon meurtrier doivent être évitées car elles suscitent une peur indue à propos de l’espèce, même dans des régions très éloignées de l’endroit où la Vespa mandarinia est apparue en Amérique du Nord », a déclaré la présidente de l’ESA, Jessica Ware.

Ware a déclaré que ce frelon se distingue par sa grande taille et sa coloration jaunâtre-orange et noire.

“Selon les piqûres, ils peuvent être un danger pour la santé des gens, mais je pense que c’est un terme impropre, donc nous ne l’utilisons pas, il attire l’attention à coup sûr, ce n’est pas un terme avec lequel nous sommes à l’aise”, a déclaré Wallin, spéculant l’impact du frelon sur la population d’abeilles peut leur avoir donné ce nom.

D’autres changements de nom dans la même catégorie sont la spongieuse, maintenant appelée la spongieuse et le scarabée japonais, originaire du Japon, qui est toujours en train de changer de nom.

Le changement de nom est effectué sur une base scientifique, ce qui rend difficile de dire quand un nom sera officiellement changé, a déclaré Wallin. La première étape consiste à identifier les problèmes de dénomination qui pourraient être liés à un groupe de personnes, puis à trouver un nom commun qui a du sens.

Avec le frelon géant envahissant du Nord repéré à la frontière de Washington, le Invasive Species Council BC est prêt à suivre tous les frelons qui pourraient persister dans les régions de la Colombie-Britannique.

“Nous travaillons dans les coulisses avec des experts techniques pour l’identifier”, a déclaré Wallin. “Pas seulement pour le frelon géant du Nord, mais de nombreuses personnes signalent ce qu’elles pensent être une espèce envahissante et il pourrait s’agir d’une espèce indigène locale.”

Le signalement des espèces envahissantes et le partage de photos avec le gouvernement provincial et des organismes sans but lucratif comme le Invasive Species Council BC permettent une réponse proactive et rapide des scientifiques.

“[The northern giant hornet] se trouve être gros, il se trouve qu’il mange beaucoup, il se trouve qu’il mange une large gamme d’insectes et peut certainement attaquer les ruches d’abeilles », a déclaré Wallin. “Lorsque vous envisagez d’introduire quoi que ce soit, que ce soit un frelon géant du nord ou un poisson rouge, ce que vous faites, c’est que vous emmenez cet insecte en le mettant dans un environnement dont il n’est pas originaire et il ne vient pas avec des prédateurs qui le gardent. en échec.”

Wallin a souligné que les abeilles domestiques en Colombie-Britannique n’ont pas développé de mécanismes pour pouvoir parer à une attaque du frelon géant du Nord, qui mangera de la nourriture et des insectes qui font partie du régime alimentaire naturel des espèces indigènes.

“Lorsque vous apportez quelque chose, vous bouleversez le panier de pommes, vous perturbez en fait l’équilibre très important qui existe”, a-t-elle déclaré.

Ware a expliqué que si vous pensez apercevoir un frelon géant du nord, le signaler avec la date, l’heure et le lieu aux organisations de surveillance invasives et ne pas interagir avec lui est idéal pour surveiller l’environnement.

Lors d’une randonnée, d’une promenade ou d’une promenade en voiture, si quelque chose ne semble pas à sa place dans l’environnement ou s’il y a un frelon géant du Nord suspecté, le Invasive Species Council BC exhorte les gens à prendre une photo et à l’envoyer à [email protected]

Frelons meurtriers