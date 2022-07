Les frelons meurtriers obtiennent un nouveau nom, et pour de bonnes raisons

De nombreux insectes ont des noms communs qui les rendent plus faciles à consulter que leurs noms scientifiques officiels difficiles à prononcer. Vespa mandarinia, communément appelée « frelon meurtrier », était connue sous le nom commun de frelon géant asiatique. L’Entomological Society of America espère que ce surnom appartiendra au passé.

Lundi, le L’ESA a annoncé que Vespa mandarinia a reçu le nouveau nom commun de frelon géant du Nord. L’organisation n’avait pas encore adopté de nom commun officiel pour les insectes. L’ESA a déclaré que le nouveau nom sera plus précis et évitera d’alimenter préjugé anti-asiatique.

Les frelons, originaires d’Asie, suscitent à la fois la peur et la fascination depuis leur apparition dans certaines régions du Canada et dans l’État de Washington aux États-Unis. Les frelons sont gros et sont connus pour décapiter leurs victimes abeilles. Les scientifiques craignent de pouvoir dévaster des populations d’abeilles déjà fragiles. Dans de rares cas, ils ont été mortels pour l’homme.

La partie “nord” du nom indique l’aire de répartition naturelle du frelon dans le nord de l’Asie. “Le frelon géant du Nord est à la fois scientifiquement précis et facile à comprendre, et il évite d’évoquer la peur ou la discrimination”, a déclaré la présidente de l’ESA, Jessica Ware, dans un communiqué.

Chris Looney, entomologiste du Département de l’agriculture de l’État de Washington, qui a travaillé pour éradiquer le frelon des États-Unis, fait la proposition de nom ainsi que de nouveaux noms communs pour deux autres frelons, Vespa soror (frelon géant du sud) et Vespa velutina (frelon à pattes jaunes). Le frelon géant du sud est un proche parent du frelon géant du nord.

Le changement de nom est conforme aux nouvelles directives adoptées par l’ESA en 2021. Ces directives interdisent les noms raciaux et ethniques et découragent les noms de régions géographiques, en particulier pour les espèces envahissantes.

L’ESA demande aux chercheurs, aux agences gouvernementales, aux médias et au public d’adopter le nouveau nom. L’utilisation populaire du “frelon meurtrier” ne s’effacera peut-être pas facilement, mais le nouveau sobriquet fait déjà son chemin. Je viens de rechercher “frelon géant asiatique” et Google a fourni le nom “frelon géant du nord” en haut de ma page de recherche.