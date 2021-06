Les frelons asiatiques tueurs atteindront des niveaux records «alarmants» cette année alors qu’un grand nombre de parasites frappent les côtes britanniques

UNE INVASION de frelons asiatiques tueurs devrait atteindre des niveaux record en Grande-Bretagne cette année, les experts affirmant que les chiffres sont déjà très élevés.

Le nombre de reines repérées sur Jersey, est déjà proche d’atteindre le record établi en 2019 avec 63 reines déjà découvertes.

Des frelons tueurs envahissants devraient frapper la Grande-Bretagne Crédit : SWNS

Jusqu’à présent cette année, il y a déjà eu 63 reines découvertes

Jusqu’à présent cette année, 38 reines ont déjà été trouvées par le public et 25 qui ont été prises dans des pièges autour de l’île.

En 2019, un total de 69 reines tueuses ont été trouvées créant un nouveau record.

Les créatures effrayantes sont apparues pour la première fois à Jersey, la ligne de front de la lutte contre les espèces envahissantes, en 2016 et pourraient être dévastatrices pour la population d’abeilles indigènes de Grande-Bretagne déjà en difficulté.

Alastair Christie, coordinateur du frelon asiatique à Jersey, a qualifié le chiffre de « légèrement alarmant », mais a exhorté les gens à ne pas paniquer.

Il a déclaré: » Nous sommes sur la bonne voie pour dépasser les chiffres de 2019, mais le piégeage en 2019 était minime et nous y sommes également beaucoup mieux maintenant.

« Donc, avec l’augmentation du piégeage et l’aide du public, il va de soi que nous en trouverions plus. J’espère que nous avons capturé une plus grande proportion de reines cette année et que le nombre de nids ne sera pas aussi élevé . »

Six nids de frelons asiatiques ont également été repérés jusqu’à présent cette année, ce qui est inférieur aux chiffres observés cette fois en 2019.

M. Christie a ajouté: « Je suis optimiste que nous faisons du bon travail pour attraper les reines. »

Fiche d’information sur les frelons asiatiques Les frelons asiatiques ressemblent aux frelons européens indigènes mais avec une coloration plus foncée. Leur corps est brun foncé ou noir et bordé d’une bande jaune, tandis qu’ils ont une bande sur l’abdomen. Les reines mesurent jusqu’à 3 cm de long et les ouvrières jusqu’à 2,5 cm. Les frelons asiatiques sont arrivés en France à l’intérieur des plantes en pot chinoises en 2004 et sont de plus en plus communs outre-Manche. Les frelons asiatiques contiennent une neurotoxine qui peut tuer en une seule piqûre.

Il a déclaré que les premiers frelons ouvriers feraient leur apparition dans les prochaines semaines.

Une équipe locale de bénévoles commencera bientôt à suivre les insectes, ce qui, selon M. Christie, aiderait à se faire une « image plus claire » de la façon dont le reste de l’année pourrait se dérouler.

Les insulaires sont encouragés à rechercher des nids dans leurs hangars, garages et autres espaces extérieurs, et à signaler toute observation d’un frelon asiatique en envoyant un e-mail à asianhornet@gov.je, en joignant une photo si possible.

Ils ont été repérés dans les îles britanniques sur l’île anglo-normande de Jersey fin 2016.

Mais après des années à s’établir à Jersey et à Guernesey, le champ de bataille s’est déplacé l’année dernière vers le sud de l’Angleterre.

Les frelons asiatiques contiennent une neurotoxine qui peut tuer en une seule piqûre

Les créatures effrayantes sont apparues pour la première fois à Jersey en 2016

Les frelons sont capables de tuer d’une seule piqûre les personnes allergiques, alors qu’ils constituent également une menace pour l’environnement et les espèces indigènes.

Un frelon peut également manger 50 abeilles par jour.

Cela a conduit à des appels à une « armée populaire » pour aider à combattre une invasion imminente de frelons tueurs sur le continent britannique.