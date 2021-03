Il est peu probable que la nouvelle vague de sports gratuits au cœur du budget de Rishi Sunak offre une «solution miracle» pour stimuler l’économie britannique, car leur principal impact sera de délocaliser les activités et les emplois plutôt que de les créer, a averti un rapport.

Les principaux bénéficiaires de l’initiative seront les entreprises et les particuliers très riches qui profitent des allégements fiscaux qu’ils offrent, tandis que le public supportera le coût de l’infrastructure nécessaire pour les faire fonctionner, a déclaré le rapport de thinktank UK dans un article en cours de changement. L’Europe .

Et il était «tout simplement faux» de prétendre qu’ils transformeront la prospérité du Royaume-Uni plutôt que de donner un coup de pouce aux régions où ils sont situés au détriment d’autres régions du pays sans eux.

Le gouvernement de Boris Johnson vise à créer jusqu’à 10 freeports à travers le Royaume-Uni en tant que pôles d’entreprises où la réduction des charges douanières et fiscales permettra aux entreprises innovantes de prospérer.

On pense que jusqu’à 40 ports et aéroports ont demandé le statut, dont Douvres, Southampton, Felixstowe / Harwich, Tilbury, Hull, Port of Tyne, Teesport, Bristol, Milford Haven et Grangemouth.

Ils devraient former une pièce maîtresse du budget qui sera présenté mercredi par M. Sunak, qui est depuis longtemps un passionné des sports gratuits, écrivant en 2016 qu’ils avaient le pouvoir de «libérer le potentiel de nos fiers ports historiques, en stimulant et en régénérant. communautés à travers le Royaume-Uni ».

Mais le rapport d’aujourd’hui note que le Royaume-Uni avait des ports francs jusqu’en 2012, date à laquelle le gouvernement a autorisé la législation les autorisant à devenir caduques, apparemment parce qu’ils étaient d’une utilisation limitée, ne faisaient aucune différence sur les recettes publiques et ont introduit des complexités douanières inutiles.

Le rapport a révélé que le modèle – selon lequel les marchandises importées dans une zone commerciale clôturée près d’un port ou d’un aéroport peuvent être stockées ou traitées sans taxes à payer jusqu’à leur entrée sur le marché intérieur – était le plus adapté aux pays en développement avec une réglementation dysfonctionnelle ou excessive et chaotique. administration des douanes.

Dans une économie avancée comme le Royaume-Uni, l’avantage de la transformation des matières premières en produits finis dans un port franc est susceptible d’être «négligeable» et la capacité des ports francs à créer des emplois n’est «pas claire», a-t-il déclaré.

Le rapport a souligné les préoccupations identifiées dans des études récentes pour le Parlement européen et le groupe d’action financière selon lesquelles le secret et la nature extraterritoriale des ports francs peuvent attirer le blanchiment d’argent et l’évasion fiscale.

Et il a déclaré que les coûts permanents de la mise en place et de l’entretien des infrastructures physiques telles que les routes et les clôtures de sécurité – ainsi que la charge de travail supplémentaire sur les écoles et les hôpitaux résultant de tous les travailleurs attirés sur le site – compenseraient les avantages de la création d’emplois pour les zones locales. , sans augmentation compensatrice des recettes fiscales. Une évaluation des zones d’entreprises similaires créées par le gouvernement Thatcher a révélé qu’elles coûtaient au public 17 000 £, aux prix de 1994, pour chaque emploi supplémentaire.

Le rapport a constaté que les sports gratuits «pourraient être utilisés pour résoudre des problèmes spécifiques, comme attirer des emplois dans une région en retard, les concentrer sur un secteur spécifique particulièrement en difficulté en raison des tarifs, ou ouvrir de nouveaux modèles de financement pour les autorités locales».

Mais la directrice adjointe du thinktank et co-auteur du rapport Catherine Barnard, professeur de droit à l’Université de Cambridge, a déclaré: «Si le gouvernement pense que les sports gratuits sont une solution miracle qui créera des centaines de milliers de nouveaux emplois, apportera des milliards de livres supplémentaires à la Économisez et transformez radicalement une zone, c’est une erreur.