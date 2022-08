Les “ Free Staters ” perturbent la politique du New Hampshire dans le crachat d’un domaine skiable

CONCORD, NH (AP) – En tant qu’ancien directeur de station de ski, le gouverneur du New Hampshire Chris Sununu sait quelque chose sur la navigation sur les pentes glissantes. Mais une récente controverse dans un domaine skiable appartenant au comté a soulevé des questions sur son emprise sur le Parti républicain à l’approche des élections de novembre.

Sununu, qui brigue son quatrième mandat, s’est récemment inséré dans une lutte de pouvoir sur Gunstock Mountain Resort, se rangeant du côté du personnel qui a démissionné en masse et a forcé une fermeture de deux semaines le mois dernier. Repoussant les militants antigouvernementaux qui veulent privatiser le domaine skiable, Sununu a également appelé à l’éviction cet automne de trois législateurs républicains ayant un rôle de surveillance de la station.

“Ces personnes ont pris de mauvaises décisions, et jusqu’à ce qu’elles soient démis de leurs fonctions et remplacées par de bonnes personnes qui reconnaissent le merveilleux atout qu’est Gunstock, le comté continuera de souffrir”, a-t-il écrit dans une lettre ouverte aux habitants de la région.

L’intervention de Sununu a été considérée par beaucoup comme une réprimande du Free State Project, une expérience politique vieille de 20 ans qui promeut une migration massive de 20 000 libertaires vers le New Hampshire. Moins de 6 500 sont arrivés jusqu’à présent, mais ils ont fait des incursions partout, des commissions scolaires à l’Assemblée législative. Ce que cela signifie pour Sununu, le Parti républicain et l’État dans son ensemble est incertain. Mais les soi-disant Free Staters font clairement bouger les choses.

“À mon avis, le gouverneur s’accroche à peine à son parti dans la chambre basse, et certaines des choses folles qu’ils ont tenté de tirer ont nui à sa réputation dans l’État”, a déclaré Linda Fowler, professeur émirata de gouvernement au Dartmouth College.

En 2003, Fowler a rejeté le projet comme un gadget, affirmant qu’il était peu probable que même 20 000 personnes puissent avoir un impact significatif. Mais elle n’a pas non plus prévu l’élection de Donald Trump à la présidence en 2016 ni la pandémie de coronavirus.

“Je pense que les deux ont contribué au fait que les Free Staters exercent désormais une influence négative sur la politique de l’État et que leur comportement est devenu un problème électoral”, a-t-elle déclaré.

Conçu par un étudiant diplômé de Yale en 2001, le Free State Project a choisi le New Hampshire – avec ses faibles impôts, son entrée facile en politique et sa devise « Live Free or Die » – comme destination deux ans plus tard. En 2016, 20 000 personnes avaient promis de faire leurs valises dans les cinq ans. Cela ne s’est pas produit, et l’ancien président du groupe dit maintenant que le modèle de promesse est tombé à l’eau.

Mais il n’a pas fallu beaucoup de monde pour obtenir des résultats.

Environ 45 Free Staters ont été élus à la législature depuis 2008; plus de 20 servent maintenant. Bien que ce soit une petite fraction de la législature de 424 membres, c’est suffisant pour influencer la politique étant donné la faible majorité du GOP à la Chambre.

Le groupe compte le chef de la majorité à la Chambre comme l’un des siens, et les membres font souvent équipe avec des dizaines d’autres législateurs qui composent le «caucus de la liberté» plus large, obtenant des victoires sur la législation relative au choix de l’école, aux vaccins et limitant le pouvoir du gouverneur en cas d’urgence .

Un bastion de l’État libre est le comté de Belknap, qui possède le domaine skiable de Gunstock. Après des mois de tension, les hauts dirigeants ont brusquement démissionné le mois dernier, puis sont revenus après l’éviction de deux commissaires. La lettre de Sununu visait à la fois les membres de la commission et trois des législateurs républicains qui les avaient nommés, affirmant qu’ils avaient perdu la confiance du public.

Le gouverneur a décrit plus tard leur gestion du domaine skiable comme “juste le dernier épisode de leur folie”, notant que l’un des trois – le représentant Michael Sylvia – soutient la sécession du New Hampshire des États-Unis. Mais Sununu a déclaré qu’il ne les considérait pas comme des représentants du mouvement de l’État libre ou du Parti républicain.

“Je n’ai aucun problème avec les Free Staters”, a-t-il déclaré. “Ce ne sont pas des Staters libres.”

Sununu a également rejeté l’idée que la montée du mouvement de l’État libre pose un problème à long terme pour sa carrière politique ou son parti, affirmant que les électeurs rejetteraient les candidats les plus extrêmes.

« Les électeurs sont très intelligents », a-t-il déclaré. “Quand ils voient ce genre d’extrémisme, ils ont tendance à le faire avancer à la fois du côté républicain et du côté démocrate.”

L’implication de Sununu dans le conflit Gunstock pourrait marquer un tournant, a déclaré le consultant politique Scott Spradling.

« Il y avait, je pense, une ligne fine entre les républicains et les Free Staters. Maintenant, il y a une ligne de bataille », a-t-il déclaré. “Gunstock pourrait très bien être un filigrane élevé, mettant des feux d’avertissement autour du mouvement de l’État libre pour les électeurs du New Hampshire qui vont maintenant associer leur identité à cette controverse.”

Chaque côté pourrait rendre la vie de l’autre politiquement misérable, a déclaré Spradling. Mais Sununu a la crédibilité et la popularité de son côté.

“À long terme, je mettrais mon argent sur l’établissement à droite, du côté Sununu de l’allée, parce que sa politique fait appel à un public beaucoup plus large”, a déclaré Spradling.

Sununu, qui a surpris les observateurs politiques en cherchant à être réélu au lieu de se présenter au Sénat américain, fait face à cinq adversaires largement inconnus lors de la primaire du 13 septembre, et les sondages le montrent avec une large avance sur le candidat démocrate, le sénateur d’État Tom Sherman. Même le représentant Norm Silber, l’un des législateurs que Sununu veut évincer, s’attend à ce que Sununu soit réélu et votera à nouveau pour lui s’il est le candidat. Mais il soutient que c’est Sununu qui s’est écarté du GOP.

“Se présentant comme un républicain avec une longue histoire familiale de soutien au Parti républicain, je pensais avec certitude qu’il serait un vrai républicain”, a déclaré Silber. “Et il a, à mon avis, flatté les non-républicains dans le but de construire une base de soutien.”

Silber a déclaré qu’il n’était pas un Free Stater, mais il en est appelé par les démocrates qui espèrent renverser les sièges en novembre en peignant tous les républicains avec un pinceau de l’État libre. La controverse sur le domaine skiable a stimulé la création d’un comité d’action politique pour soutenir les candidats des deux partis afin de vaincre «l’agenda extrémiste de l’État libre» dans le comté de Belknap.

“Les gens de gauche, ou les gens qui n’aiment pas les républicains fiscalement conservateurs, ont tendance à désigner les gens qu’ils n’aiment pas comme des statistes libres”, a-t-il déclaré.

Carla Gericke, ancienne présidente du Free State Project, a accepté.

“Quand il y a quelque chose de positif, les gens en font l’éloge, mais d’un autre côté, nous sommes aussi devenus le boogeyman chaque fois que c’est pratique”, a-t-elle déclaré. «Nous sommes à un stade où nous réussissons suffisamment pour que nous soyons simplement utilisés comme un pion entre les deux parties. Et nous faisons juste notre propre truc.

Holly Ramer, Associated Press