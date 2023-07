Les frappeurs anglais prennent en charge le cinquième test des cendres avant la bombe de Broad

À la fin d’une journée de domination anglaise est venu le dernier rebondissement dramatique d’une série qui en regorge. Stuart Broad, guerrier Ashes et antagoniste des Australiens, a quitté le terrain et a annoncé que ce cinquième Test à l’Ovale serait le dernier de sa carrière en or.

« Demain ou lundi sera mon dernier match de cricket », a-t-il déclaré à Sky Sports.

« Ce fut une course merveilleuse, un immense privilège de porter autant que moi l’insigne du Nottinghamshire et de l’Angleterre.

« Cela a été une série merveilleuse à laquelle participer et j’ai toujours voulu terminer au sommet. J’ai l’impression que cette série a été l’une des plus agréables et divertissantes auxquelles j’ai participé.

Tous les regards étaient tournés vers Jimmy Anderson dans la préparation, le vieux maître qui aura 41 ans dimanche. Mais Anderson a depuis déclaré qu’il n’y avait pas de telles pensées; le genre de pensées que Broad a clairement nourries. La question est maintenant de savoir si l’Angleterre peut envoyer le joueur de 37 ans au coucher du soleil avec une victoire en série.

Broad et Anderson avaient tous deux été au milieu des souches, les deux anciens copains poussés hors de la porte l’un après l’autre lors des étapes finales. Après avoir passé la plus grande partie de trois sessions à s’acharner sur les mots croisés et à recharger les batteries, il leur fallait maintenant ajouter les derniers passages sur une pile déjà impressionnante.

C’était un truc un peu comique, comme on peut s’y attendre quand ils frappent. Anderson a reçu un coup de coude de Mitchell Starc – pas si drôle, certes – mais a réussi à écraser quelques quatre pour la foule. Mais si quoi que ce soit, la plus grande acclamation est venue dans la finale de la pièce quand Anderson a réussi à renverser un lbw pour terminer huit pas.

Ces huit points ont pris l’Angleterre 389 pour neuf à la fin, un taux fulgurant de 4,8 points par over les portant à une avance de 377. Seulement 80 overs ont été lancés ce jour-là – la continuation d’un thème ennuyeux dans cette série – mais l’Angleterre certainement a fait compter ceux qui ont été envoyés avec une performance d’agression contrôlée tout au long.

Que Ben Stokes déclare ou non du jour au lendemain, il faudra une course record à l’Ovale – ou un déluge de pluie défiant les prévisions – pour que l’Australie remporte une première victoire en série sur ces côtes depuis 22 ans. Steve Smith a décrit cela comme une réalisation de «liste de seaux» au début de la tournée, mais les chapeaux de seau pourraient bien empêcher cela d’être coché.

Joe Root a marqué avec 91. Photographie: Tom Jenkins / L’observateur

Cela dit, un terrain qui a renvoyé 20 guichets au cours de ses deux premiers jours s’est atténué le troisième. Il y a eu un gremlin au cours des trois sessions, une balle de Todd Murphy qui a tiré sous la batte de Joe Root pour le renverser de façon galante neuf avant un siècle. Sinon, il s’agissait d’écraser des mogwais moelleux, des scores de 73 de Zak Crawley et de 78 de Jonny Bairstow parmi ceux qui étayaient cette charge anglaise.

Les roues ne se sont pas tout à fait décollées pour l’Australie comme elles l’ont fait à Manchester. Ils ont fait un quart de travail décent tout compte fait et le prometteur Murphy, tout en expédiant 110 courses à partir de ses 22 overs, a réclamé trois guichets. Mais au terme d’une tournée fatigante et compacte, qui a commencé par remporter le Championnat du Monde d’Essais sur ce terrain, ils ont quand même couru un peu en lambeaux.

Tellement de retour au début de la journée, lorsque l’Angleterre traînait par 12 et que les choses sont apparues dans la balance. Eh bien, cette avance australienne a duré cinq balles, Crawley giflant le relâcheur de Starc à travers la couverture à la Edgbaston, en chapardant un simple, puis en regardant Ben Duckett terminer le parcours en envoyant quelques demi-volées à la corde.

Treize points en ont fait l’ouverture la plus chère à six balles par un quilleur australien au cricket Ashes, Starc a rapidement retiré l’attaque lorsque son suivi en a divulgué neuf autres. L’armateur gauche a revendiqué des chiffres de quatre pour 94 à la fin, mais avec cette ouverture, le ton était donné et l’Angleterre a à peine regardé en arrière.

D’abord est venu un stand de 79 en 17 overs de Crawley et Duckett. Bien que terminé lorsque Starc est revenu et a pris l’avantage de Duckett pour 42, il a porté la paire à 359 courses en tandem à travers la série et donc le meilleur pour l’Angleterre dans les cendres depuis Alastair Cook et Andrew Strauss combinés pour 549 en 2010/11.

Moeen Ali devant attendre deux heures après avoir quitté le terrain avec cette blessure à l’aine, la question de savoir qui se positionnerait au n ° 3 a été résolue lorsque Stokes lui-même a descendu les marches à 12h27. Il était dans son travail tôt, tirant Josh Hazlewood pour six dans une session qui a récolté 130 points – deux fois plus que les deux premiers de l’Australie un jour plus tôt.

L’après-midi en a livré 135 de plus, même si trois guichets sont tombés. Crawley avait semblé en pleine forme avant la pause, mais a fait un entraînement de trop et est tombé face à Cummins.

Stokes a perdu huit points en moins d’un demi-siècle, donnant à Murphy sa première des manches, tandis que Harry Brook a été intelligemment éliminé par Hazlewood pendant sept ans.

Mais à l’autre bout, Root était très opérationnel, fraîchement passé 50 à partir de seulement 40 balles et maintenant rejoint par Jonny Bairstow. Et de 222 pour quatre, la paire a mis 110 pour le cinquième guichet, dépassant le thé et ramenant l’avantage de l’Angleterre à la maison.

Il y a eu une rafale tardive de guichets lors de la session du soir, endiguant le flux de courses. Il y avait aussi selon toute vraisemblance les dernières manches de Moeen en tant que joueur de cricket de test, émergeant au n ° 7 et craquant quatre quatre dans ses 28. Tomber sur un guide tenté, et pour ce qui est sa moyenne de carrière dans l’ensemble, c’était un camée approprié avec lequel dire adieu.

La question est maintenant de savoir si Broad peut également signer avec style.