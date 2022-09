Les frappes ukrainiennes sur les villes russes mettent la pression sur Poutine

Après une contre-offensive ukrainienne réussie dans le nord-est du pays, la guerre désordonnée que le président russe Vladimir Poutine a commencée se déroule maintenant directement à sa porte, avec des frappes d’artillerie frappant des cibles militaires en Russie et des responsables russes dans les villes le long de la frontière ordonnant à la hâte les évacuations. Samedi, une nouvelle série de frappes a frappé la région de Belgorod dans l’ouest de la Russie, tuant au moins une personne et en blessant deux.

Vendredi, l’Ukraine aurait frappé la base de la 3e division de fusiliers motorisés russe près de Valuyki, à seulement 15 km au nord de la frontière russo-ukrainienne. Les responsables russes n’ont pas reconnu qu’une cible militaire avait été touchée, mais ont déclaré qu’un civil était mort et que le réseau électrique local avait subi une interruption temporaire.

La Russie a imputé les attaques à l’Ukraine, mais Kyiv n’a pas revendiqué la responsabilité d’avoir frappé des cibles sur le territoire russe.

Kyiv a assuré aux responsables américains que les armes données ne seraient pas utilisées pour frapper des cibles à l’intérieur même de la Russie. Mais les forces ukrainiennes sont maintenant si proches de la frontière qu’elles peuvent frapper des cibles en utilisant leurs propres armes moins avancées.

Le fait que les citoyens russes commencent à ressentir directement l’impact de la guerre est une autre nouvelle source de pression sur Poutine, qui est rentré chez lui ce week-end après une réunion de l’Organisation de coopération de Shanghai en Ouzbékistan où il a fait face à une remarquable réprimande publique du Premier ministre indien Narendra. Modi et les questions sur la guerre du président chinois Xi Jinping.

Dans une étonnante réprimande publique, Modi a déclaré à Poutine que “l’ère d’aujourd’hui n’est pas une ère de guerre, et je vous en ai parlé au téléphone”. Cela faisait suite à une reconnaissance par Poutine qu’il avait entendu “des inquiétudes et des questions” sur la guerre de la part du président chinois.

Torture, meurtres, enlèvements : la retraite russe d’Izyum révèle des horreurs

L’Ukraine a fait des progrès époustouflants dans la région de Kharkiv, dans le nord-est du pays, au cours des deux dernières semaines. Au cours de ses avancées, il a également découvert des centaines de fosses communes et des histoires de forces russes terrorisant les habitants de la ville libérée d’Izyum.

Les responsables ukrainiens ont cité les gains et les preuves de torture et de meurtres pour réitérer leurs appels en faveur de chars de combat modernes et d’autres véhicules lourdement blindés que les alliés de l’OTAN ont mis du temps à envoyer.

Modi réprimande Poutine pour la guerre en Ukraine

Valuyki et Krasny Khutor font partie des dizaines de petites colonies en Russie que l’armée russe utilise comme base de rassemblement, les plaçant au milieu de l’invasion chancelante de Moscou et de la contre-offensive croissante de Kyiv.

Le gouverneur local, Vyacheslav Gladkov, a ordonné l’évacuation de centaines de personnes et fermé des écoles dans les villes frontalières au cours des derniers mois. Mais maintenant, les autorités de Belgorod subissent une pression croissante de la part d’habitants énervés qui vivent ce que de nombreux Ukrainiens vivent depuis des mois : des explosions nocturnes, des maisons détruites et parfois des victimes.

“Je demande encore une fois, où est notre armée, celle qui doit nous protéger?” Tatyana Bogacheva, résidente de Belgorod, a écrit sur la page de médias sociaux VKontakte de Gladkov. « Nous sommes à la frontière ; ils nous tirent dessus, nous avons donc besoin d’une armée et d’une protection. Qui réveillera le président ?

Les forces russes ont été épuisées après des erreurs sur le champ de bataille et se démènent pour trouver de la main-d’œuvre et du matériel de travail pour tenir leur position dans le nord-est de l’Ukraine. Une récente retraite précipitée d’Izyum et de Balakliya ainsi que les inquiétudes des Russes locaux qui craignent que la guerre ne rentre chez eux semblent avoir incité Moscou à renforcer la frontière avec de jeunes conscrits.

Des soldats russes qui avaient été enrôlés pour servir dans le 1er régiment de fusiliers motorisés de la garde de la division Taman dans le cadre du repêchage de printemps de cette année auraient été transférés de la région de Moscou pour « protéger la frontière de l’État ».

Le service russe de la BBC, citant les familles des soldats, a rapporté que de nombreux conscrits de la division Taman étaient morts au début de l’invasion et que ceux qui avaient survécu avaient été renvoyés sur le territoire russe. Mais au lieu de retourner au quartier général à Naro-Fominsk près de Moscou, ils ont été stationnés à Valuyki. Le nouveau groupe de conscrits est censé remplacer ceux qui doivent être démobilisés en octobre, a indiqué la BBC.

Selon les lois russes, les conscrits ne peuvent être envoyés au combat que s’ils ont au moins quatre mois d’entraînement. Poutine a nié à plusieurs reprises que la Russie utilise des conscrits en Ukraine. Mais le ministère de la Défense du pays a reconnu dès le mois de mars que certains avaient été envoyés au combat par erreur.

Les problèmes de la Russie le long de la frontière attirent également les critiques des quartiers pro-Kremlin à l’intérieur de l’Ukraine. “Je suis curieux de savoir si les dirigeants russes vont réagir d’une manière ou d’une autre au bombardement constant du territoire russe?” Igor Girkin, un ancien commandant de la ligne dure des séparatistes en Ukraine, a déploré dans son blog Telegram. « Ou ai-je bien compris que le Kremlin ne considère plus la région de Belgorod comme le territoire de la Russie ?

La guerre semble également affaiblir la capacité de la Russie à éteindre les incendies au sud, dans la région que le Kremlin a longtemps considérée comme son arrière-cour.

Cette semaine, par exemple, l’Arménie a demandé l’aide de la Russie dans le cadre d’une nouvelle attaque azerbaïdjanaise contre ses villes frontalières, selon le Premier ministre du pays, Nikol Pashinyan, qui a officiellement fait appel à l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC) dirigée par Moscou, une alliance de sécurité régionale de États post-soviétiques, dont l’Arménie, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizistan et le Tadjikistan.

Mais la réponse jusqu’à présent a été lente et tiède, sapant peut-être la confiance de l’Arménie en Moscou en tant qu’allié et en l’OTSC en tant que courtier de sécurité fiable.

L’Azerbaïdjan et l’Arménie échangent des tirs dans la zone frontalière du Haut-Karabakh

L’Azerbaïdjan ne fait pas partie de l’OTSC mais est soutenu par la Turquie, médiateur essentiel dans la guerre ukrainienne. L’Azerbaïdjan a accusé l’Arménie de “provocations” dans la zone frontalière, ce qu’Erevan nie.

Plus de 200 officiers ont été tués des deux côtés cette semaine, dans ce qui s’est transformé en la confrontation la plus meurtrière depuis la guerre de six semaines sur la région séparatiste du Haut-Karabakh en 2020.

Vendredi, lors d’un face-à-face avec Poutine en marge du sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai en Ouzbékistan, le dirigeant azerbaïdjanais Ilham Aliyev a déclaré que le conflit frontalier s’était “stabilisé” et qu’un cessez-le-feu était en place depuis trois ans. journées.

La présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, a déclaré vendredi qu’elle prévoyait de se rendre le week-end en Arménie.