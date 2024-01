Les frappes ukrainiennes contre des cibles en Russie ont nui aux efforts de Poutine pour montrer que la guerre ne frappe pas son pays.

Le hurlement des sirènes de raid aérien est monnaie courante à Belgorod, une Ville frontalière russe dont les habitants sont nerveux suite à une attaque de missile ukrainienne lors d’un week-end férié du Nouvel An, qui a fait des dizaines de morts et de blessés.

Une explosion spectaculaire provoquée par un drone ukrainien a secoué ce mois-ci un immense terminal d’exportation de carburant sur la mer Baltique au sud-ouest de Saint-Pétersbourg, obligeant la société énergétique Novatek à suspendre ses opérations pendant plusieurs jours.

La semaine dernière, une attaque de drone apparente dans le port de Tuapse, sur la mer Noire, dans la région sud de Krasnodar, a touché l’une des plus grandes raffineries de Russie et déclenché un incendie, tandis qu’une autre grande raffinerie de la ville de Yaroslavl, sur la Volga, au nord de Moscou, a été attaquée tôt lundi. , mais les autorités ont déclaré qu’il n’y avait eu aucun dégât.

Des frappes ont également eu lieu contre une usine de poudre à canon dans la région de Tambov, ainsi que contre des producteurs d’armes et des installations militaires dans les régions de Briansk, Smolensk et Toula.

Des attaques comme celles-ci portent un coup dur à Le président Vladimir PoutineLes tentatives de rassurer les Russes sur le fait que la vie dans le pays est en grande partie épargnée par la guerre qui dure depuis près de deux ans.

« L’Ukraine a accru sa capacité à riposter contre la Russie », a déclaré Michael Kofman, un expert militaire du Carnegie Endowment, dans un récent podcast.

« On constate une augmentation des attaques ukrainiennes contre les infrastructures critiques russes, des attaques en représailles contre des villes comme Belgorod et des frappes plus importantes contre la base militaire russe en Crimée », a-t-il déclaré.

Alors que Poutine intensifie sa campagne avant le élection présidentielle en mars, il veut maintenir un air de normalité. Mais les attaques ukrainiennes de plus en plus fréquentes ont accru la visibilité de la guerre sur le sol russe, et d’autres signes montrent que le conflit remet de plus en plus en question le contrôle strict du Kremlin sur la scène politique.

Des milliers de personnes à travers la Russie ont signé des pétitions soutenir la candidature présidentielle de longue haleine du politicien libéral Boris Nadejdin, qui a fait de la fin de la guerre son principal objectif de campagne. Les épouses de certains soldats arrêtés lors d’une mobilisation partielle en 2022 ont fait pression pour leur libération. Et malgré une interdiction stricte des manifestations, des centaines se sont rassemblés dans la province du Bachkortostanaffrontant la police pour protester contre l’emprisonnement d’un militant local.

Certainement la grève du 30 décembre à Belgorod a marqué une escalade sanglante dans l’esprit de nombreux Russes. Un barrage de missiles a frappé la ville de 340 000 habitants, située à environ 40 kilomètres à l’est de la frontière ukrainienne, un week-end férié alors que les gens faisaient leurs courses, faisaient du patin à glace et regardaient les festivités du Nouvel An. Les autorités ont déclaré que 25 personnes avaient été tuées, dont cinq enfants, et plus de 100 blessées.

Les résidents ont décrit avoir vu des victimes avec d’horribles blessures et des mares de sang tachant les trottoirs. Un résident a déclaré au média RBC qu’il avait vu une poussette touchée par des éclats d’obus, les parents ensanglantés allongés à côté. Un commis de pharmacie a déclaré que des piétons blessés se sont précipités dans sa pharmacie pour demander de l’aide.

“Je vois sur les réseaux sociaux des demandes de personnes qui écrivent : ‘Nous avons peur, aidez-nous à nous mettre en sécurité !'”, a déclaré le gouverneur régional Viatcheslav Gladkov, ajoutant que plusieurs centaines de personnes ont été évacuées, dont plus de 1 000 enfants. vers des camps dans les régions voisines.

Les fêtes et festivités religieuses ont été supprimées ou entièrement annulées.

Les bombardements ont endommagé près de 600 appartements et de nombreuses résidences privées, et des éclats d’obus ont parsemé plus de 500 voitures. Les arrêts de bus sont renforcés avec des blocs de béton et des sacs de sable.

Les résidents disent qu’ils frémissent au moindre bruit fort ces jours-ci et qu’ils ont peur de sortir. Les écoles de la ville et proches de la frontière sont passées aux cours en ligne jusqu’à la mi-février.

Ce n’est pas la première fois que Belgorod est touchée par la guerre, avec des frappes de drones et d’autres attaques au début du conflit. En avril 2023, une bombe lâchée accidentellement par un avion de guerre russe a explosé dans une rue, creusant un énorme cratère et blessant deux personnes.

Le 24 janvier, le ministère de la Défense a déclaré qu’un avion de transport militaire a été abattu dans la région de Belgorod alors qu’il transportait des prisonniers de guerre ukrainiens, tuant les 74 personnes à bord. Bien que la Russie ait publié ce qu’elle appelle des preuves qui, selon elle, prouvaient la présence de prisonniers de guerre ukrainiens à bord, les responsables de Kiev ont contesté ces informations et ont plutôt accusé Moscou d’avoir tenté d’utiliser l’incident pour nuire au moral des Ukrainiens.

Poutine a déclaré que le bombardement de Belgorod le 30 décembre l’avait laissé « bouillant de colère », le décrivant comme un acte de désespoir de la part de Kiev suite à l’échec de La contre-offensive de l’Ukraine.

« Ils veulent montrer à leur peuple et à leurs sponsors qui leur donnent de l’argent, des armes et des munitions qu’ils peuvent riposter contre l’action de la Russie », a-t-il déclaré. « Ils veulent montrer qu’ils peuvent aussi faire quelque chose, mais au lieu d’accomplir des tâches militaires, ils utilisent des méthodes barbares et frappent des colonies pacifiques avec des armes aveugles. »

Tout au long de la guerre, le Kremlin affirme que la Russie n’a frappé que des cibles militaires en Ukraine – malgré de nombreuses preuves du contraire et de lourdes pertes civiles dans des endroits comme Kiev, Marioupol et Kharkiv.

Les responsables ukrainiens commentent rarement les frappes en Russie, mais ils soulignent leur droit d’utiliser tous les moyens pour contrer l’agression de Moscou.

Lors d’une conférence de presse en août, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré que la Russie avait lancé plus de 6 500 missiles et 3 500 drones depuis le début de la guerre, la plupart sur des cibles civiles. Dans son discours du Nouvel An à la nation, il a juré : « Celui qui amène l’enfer sur notre pays le verra un jour de sa propre fenêtre. »

Les faucons russes considèrent Belgorod comme un tournant permettant au Kremlin de faire monter les enchères dans la guerre.

Alexander Dugin, un idéologue nationaliste dont la fille a été tuée dans un attentat à la voiture piégée imputé à l’Ukraine en août 2022, soutient que la Russie devrait réagir en intensifiant les combats et en déclarant une large mobilisation.

« J’aimerais croire que la Russie va désormais retirer ses gants blancs et commencer à se battre pour de vrai », a-t-il écrit. « Faut-il respecter les règles à l’heure où s’ouvre une porte vers l’enfer ? Notre tâche pour 2024 est de restructurer l’État et la société afin de les mettre sur le pied militaire et de consacrer toutes nos ressources à la victoire.»

Les blogueurs militaires russes soulignent la difficulté de repérer les lance-roquettes ukrainiens se déplaçant vers des positions situées à moins de 40 kilomètres (25 miles) de la frontière, soulignant la nécessité d’une meilleure surveillance. Beaucoup ont déploré le retrait de la Russie de la zone en septembre 2022 au milieu de la contre-offensive rapide de Kiev, arguant qu’une plus grande partie du territoire ukrainien devrait être capturée pour sécuriser Belgorod et d’autres régions frontalières.

Alors que les combats ont été largement gelés le long de la ligne de front de 1 500 kilomètres (930 milles) en hiver, les attaques de missiles et de drones en Russie ont démontré la capacité de frappe à longue portée de l’Ukraine, qui met à rude épreuve les moyens de sécurité de Moscou.

“La poursuite des frappes ukrainiennes dans les zones reculées de la Russie pourrait donc accroître la pression sur la défense aérienne russe dans son ensemble”, a déclaré l’Institut pour l’étude de la guerre, basé à Washington, dans une analyse récente.

Si tel est le plan de Kiev, il est similaire à ce que la Russie a fait il y a un an en ciblant le réseau électrique ukrainien dans l’espoir que les réparations prendraient du temps. En fin de compte, l’Ukraine a réussi à obtenir suffisamment de pièces de rechange et à apporter des solutions rapides, de sorte que la campagne de Moscou a échoué. Aujourd’hui, c’est la Russie qui doit trouver une stratégie d’adaptation.

Sergey Vakulenko, analyste en énergie au Carnegie Russia Eurasia Center, a déclaré qu’il pourrait être difficile pour les raffineries russes de réparer rapidement les dégâts.

Même si les petits drones ukrainiens ne peuvent pas causer de destructions majeures, il a déclaré qu’« ils peuvent endommager non seulement les pipelines, mais aussi les compresseurs, les vannes, les unités de contrôle et d’autres équipements difficiles à remplacer en raison des sanctions ».

“Si nous assistons au début d’une vague d’attaques contre les raffineries de pétrole de l’ouest de la Russie, les conséquences seront graves”, a déclaré Vakulenko dans un commentaire.

