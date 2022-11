Les frappes turques nuisent aux opérations anti-EI, selon les États-Unis et les Kurdes

BEYROUTH (AP) – Des responsables militaires américains et kurdes ont déclaré mardi que les frappes aériennes turques et une menace d’invasion terrestre dans le nord de la Syrie ont un impact sur leurs opérations conjointes contre le groupe extrémiste État islamique.

Mazloum Abdi, le commandant des Forces démocratiques syriennes dirigées par les Kurdes dans le nord-est de la Syrie, a déclaré aux journalistes que les opérations conjointes de lutte contre l’EI aux côtés de la coalition internationale dirigée par les États-Unis ont été “temporairement interrompues” en raison des récentes frappes aériennes turques, et cela gagne fait dans la lutte contre le groupe extrémiste à ce jour peut être «menacé».

Mardi également, le porte-parole du Pentagone, le général de l’Air Force, Patrick Ryder, a déclaré aux journalistes que les États-Unis avaient réduit le nombre de “patrouilles en partenariat” qu’ils effectuaient aux côtés des FDS.

“Ils ont réduit le nombre de patrouilles qu’ils effectuent, et cela nous oblige donc à réduire les patrouilles”, a-t-il déclaré.

Cependant, a-t-il ajouté, « nous n’avons redéployé aucun de nos hommes. Nous restons très concentrés sur la lutte contre la menace de l’EI. »

Samedi, l’armée américaine a déclaré que deux roquettes avaient ciblé les forces de la coalition dirigée par les États-Unis sur des bases dans la ville de Shaddadeh, dans le nord-est de la Syrie, sans « blesser ou endommager la base ou les biens de la coalition ».

Mazloum a ajouté que des déclarations de responsables turcs ainsi que des rapports de renseignement indiquaient qu’Ankara se préparait à une invasion terrestre et a exhorté les États-Unis et d’autres alliés à adopter une position plus ferme contre une telle décision.

La Turquie a lancé ces derniers jours une série de frappes aériennes sur des cibles militantes présumées dans le nord de la Syrie et de l’Irak, en représailles à l’attentat meurtrier du 13 novembre à Istanbul qu’Ankara impute aux groupes kurdes. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a également menacé une incursion terrestre, sans préciser quand elle serait lancée.

Alors que les États-Unis et d’autres partenaires internationaux ont exprimé leur opposition à une offensive terrestre et ont appelé à la désescalade, Mazloum a déclaré que les déclarations ne sont “pas (fortes) assez pour dissuader les Turcs de lancer cette offensive”.

La Turquie a mené une série d’incursions en Syrie depuis 2016 et contrôle déjà certaines parties du nord de la Syrie. Erdogan a déclaré que la nouvelle offensive militaire, prévue pour avoir lieu “au moment le plus opportun pour nous”, ciblerait les régions de Tel Rifaat, Manbij et Kobani, également connue sous son nom arabe Ayn Al Arab.

Abby Sewell, l’Associated Press