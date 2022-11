Les frappes turques nuisent aux opérations anti-EI, selon les États-Unis et les Kurdes

Mazloum Abdi, le commandant des Forces démocratiques syriennes dirigées par les Kurdes dans le nord-est de la Syrie, a déclaré aux journalistes que les opérations conjointes de lutte contre l’EI aux côtés de la coalition internationale dirigée par les États-Unis ont été “temporairement interrompues” en raison des récentes frappes aériennes turques, et cela gagne fait dans la lutte contre le groupe extrémiste à ce jour peut être «menacé».

BEYROUTH – Des responsables militaires américains et kurdes ont déclaré mardi que les frappes aériennes turques et une menace d’invasion terrestre dans le nord de la Syrie ont un impact sur leurs opérations conjointes contre le groupe extrémiste État islamique.

“Ils ont réduit le nombre de patrouilles qu’ils effectuent, et cela nous oblige donc à réduire les patrouilles”, a-t-il déclaré.

Mazloum a ajouté que des déclarations de responsables turcs ainsi que des rapports de renseignement indiquaient qu’Ankara se préparait à une invasion terrestre et a exhorté les États-Unis et d’autres alliés à adopter une position plus ferme contre une telle décision.