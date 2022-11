Les frappes turques contre les Kurdes attisent également les tensions avec la Syrie

BEYROUTH (AP) – La Russie a fait pression pendant des années pour une réconciliation entre son allié, le gouvernement syrien, et la Turquie, qui se sont opposées dans la guerre civile en Syrie. Ces dernières semaines ont vu les premiers petits signes de progrès possibles.

Mais cela pourrait être menacé par la flambée des tensions ce week-end entre la Turquie et les Kurdes syriens qui contrôlent une grande partie du nord et de l’est de la Syrie. Des frappes aériennes turques ont frappé des positions en Syrie et en Irak de militants kurdes présumés que la Turquie accuse d’avoir tué le 13 novembre à Istanbul.

Les frappes ont également touché des positions de l’armée syrienne, tuant et blessant un certain nombre de soldats. Encore plus inquiétant pour la Syrie : les avertissements répétés du président turc Recep Tayyip Erdogan selon lesquels son armée pourrait mener une nouvelle incursion terrestre en Syrie, ce que les forces kurdes soutenues par les États-Unis ont juré de combattre.

L’envoyé présidentiel russe en Syrie, Alexandre Lavrentev, a exhorté mardi la Turquie à faire preuve de retenue. Il a dit espérer qu’il “sera possible de convaincre nos partenaires turcs de s’abstenir d’un usage excessif de la force sur le territoire syrien”.

Les avertissements soulignent le danger d’une nouvelle escalade de la violence dans une Syrie relativement calme depuis plusieurs années mais toujours déchirée entre de multiples puissances par 11 ans de conflit, de la longue guerre civile à la montée et à la chute de l’Islam Groupe d’Etat.

La Turquie et le gouvernement du président syrien Bashar Assad s’opposent tous deux aux Kurdes syriens : Ankara parce qu’elle les accuse de liens avec des militants kurdes sur son sol, Damas parce que les Kurdes détiennent près d’un tiers du territoire syrien, y compris l’est riche en pétrole. Dans une autre complication, les troupes américaines dans le nord-est de la Syrie travaillent avec les forces dirigées par les Kurdes là-bas.

Mais partager un adversaire n’a jusqu’à présent pas suffi à surmonter d’autres motifs d’inimitié. Damas dénonce l’emprise de la Turquie sur de longues étendues du nord de la Syrie le long de la frontière commune, saisie lors des précédentes incursions militaires de la Turquie contre les Kurdes depuis 2016. Pendant la guerre civile, la Turquie a également soutenu les rebelles qui tentaient d’évincer Assad, et elle protège toujours les derniers combattants de l’opposition. enclave territoriale au nord-ouest de la Syrie.

La mort de soldats syriens lors des grèves du week-end fait encore monter la température. L’Observatoire syrien des droits de l’homme basé en Grande-Bretagne, un observateur de guerre de l’opposition qui suit le conflit dans le pays, a rapporté que 18 soldats syriens avaient été tués.

“La Syrie considère ce qui s’est passé comme une agression, et cela affecte toute médiation iranienne ou russe qui pourrait ouvrir les portes fermées entre Ankara et Damas”, a déclaré Muhannad Haj Ali, ancien législateur syrien et commandant de la branche armée du parti Baas au pouvoir en Syrie. . “Cela sape toute tentative politique, et donc les Turcs devront s’excuser.”

Avant les grèves, il y avait des signes encourageants dans l’effort de réconciliation. En juillet, des pourparlers ont eu lieu à Moscou entre le chef du Conseil de sécurité nationale syrien, Ali Mamluk, et le chef des renseignements turcs Hakan Fidan, selon Ibrahim Hamidi, rédacteur diplomatique en chef pour les affaires syriennes au journal londonien Asharq Al-Awsat.

En octobre, Erdogan a déclaré que des pourparlers de bas niveau avaient lieu. S’adressant aux journalistes lors d’un sommet européen à Prague, il a déclaré que même si une rencontre avec Assad n’était pas actuellement sur la table, le moment venu, “nous pourrions suivre le chemin de la rencontre avec le président syrien”.

Un homme politique libanais allié à la Syrie qui rencontre régulièrement des responsables syriens a déclaré que les Iraniens, un autre proche allié de Moscou, avaient récemment transmis un message d’Erdogan à Assad. Dans ce document, Erdogan a appelé au retour de l’armée syrienne dans les zones désormais contrôlées par les Kurdes, à des mesures pour empêcher les combattants kurdes d’utiliser le gaz et le pétrole syriens et au retour des réfugiés syriens en Turquie en Syrie.

Erdogan subit une pression intense chez lui pour renvoyer les réfugiés syriens. Le sentiment anti-réfugiés monte en Turquie dans un contexte de crise économique, avec des élections présidentielles et législatives prévues pour l’année prochaine.

Pour la Russie, un accord entre Damas et Ankara contribuerait à renforcer son allié Assad et favoriserait davantage l’influence de Moscou auprès de la Turquie, membre de l’OTAN de plus en plus chaleureux envers la Russie.

Dans le message transmis par les Iraniens, Erdogan a également déclaré qu’il était prêt à envoyer des responsables turcs à Damas, mais Assad a refusé, affirmant qu’ils pourraient se rencontrer dans un pays tiers, selon l’homme politique libanais, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat car il n’était pas autorisé à parler publiquement des affaires syriennes sensibles.

Un haut responsable du gouvernement turc a nié toute médiation iranienne, arguant que Téhéran était « antagoniste » envers la Turquie en Syrie. Le responsable a déclaré que c’était la Russie qui avait poussé la Turquie vers la réconciliation, mais qu’il n’y avait “aucun progrès du tout”. Il a parlé sous couvert d’anonymat parce qu’il n’était pas autorisé à discuter de la diplomatie secrète.

La main de la Turquie à l’intérieur de la Syrie est un obstacle majeur pour Damas.

Haj Ali a qualifié la Turquie de force d’occupation et a déclaré qu’elle devait mettre fin au “terrorisme”, faisant référence à son soutien aux combattants de l’opposition syrienne.

Mais Kreidi, un membre basé en Syrie du comité chargé de produire une nouvelle constitution pour la Syrie, a déclaré que la Syrie n’accepterait pas moins qu’un retrait complet de la Turquie pour rétablir les liens.

« En Syrie, nous avons des lignes rouges et elles incluent la libération de notre terre », a déclaré Kreidi.

Pourtant, Abdurrahman de l’Observatoire syrien a déclaré qu’il doutait que les pourparlers soient compromis par la mort de soldats syriens lors des frappes turques, étant donné leur intérêt commun contre les Forces démocratiques syriennes dirigées par les Kurdes.

“Le SDF est l’ennemi des deux côtés”, a déclaré Abdurrahman.

Les progrès des pourparlers ont suffi à susciter l’inquiétude des Kurdes syriens.

Les combattants kurdes « prennent ce problème au sérieux et prennent des mesures pour y remédier », a déclaré le commandant des FDS Mazloum Abdi au journal Asharq Al-Awsat. Tout accord, a-t-il dit, « ciblera la volonté de notre peuple ».

S’adressant à l’Associated Press dans le nord de la Syrie mardi soir, Abdi a déclaré qu’il n’y avait aucune base pour un accord entre la Turquie et la Syrie.

“Si cela se produit, ce sera un grand crime national car cela ouvrira la voie à l’occupation de certaines parties de la Syrie”, a déclaré Abdi. “Ceci est inacceptable.”

Lundi, les FDS ont exprimé leurs condoléances aux familles des soldats syriens tués lors des frappes aériennes turques et ont déclaré que les Syriens devraient se souvenir des “plans de l’occupation turque et de ses mercenaires” – un signe de la façon dont les Kurdes ont également cherché à promouvoir une cause commune avec Damas.

La rédactrice d’Associated Press Suzan Fraser à Ankara, en Turquie, et Hogir Al Abdo à Qamishli, en Syrie ont contribué à ce rapport.

Bassem Mroue, The Associated Press