Les frappes soudaines de l’Iran montrent à quel point la région est devenue périlleuse

Par Lyse Doucet

Correspondant international en chef

il y a 4 heures

Le Moyen-Orient vit une époque de changement de forme.

L’Iran voulait qu’un message soit entendu haut et fort – chez lui et bien au-delà.

“Il a montré son arsenal de missiles et sa volonté de l’utiliser”, déclare Vali Nasr, professeur d’affaires internationales et d’études sur le Moyen-Orient à l’université Johns Hopkins.

“C’était un message probablement également destiné à Israël et aux États-Unis en pleine guerre à Gaza, en particulier avec l’escalade potentielle au Liban et au Yémen.”

Comme la plupart des observateurs, il estime que « pour l’instant, l’Iran ne cherche pas à l’escalade ».

Depuis que la guerre à Gaza a éclaté après l’attaque meurtrière du Hamas contre le sud d’Israël le 7 octobre, elle a été assombrie par la crainte d’une contagion encore plus dangereuse. Personne, y compris l’Iran et son principal partenaire, le Hezbollah, ainsi que les États-Unis, ne souhaite assister à une conflagration encore plus intense.

La guerre en Iran est un réseau de guerres fantômes. Il se situe au pivot de ce qu’il appelle un « axe de résistance », l’alliance de groupes soutenus par Téhéran qui parsèment la région, du Hamas à Gaza, du Hezbollah au Liban, aux Houthis au Yémen, en passant par des groupes bien armés en Irak. et la Syrie. La plupart ont été désignées comme entités terroristes par certains États occidentaux.

Leurs prouesses militaires sont enracinées dans l’armement et l’entraînement accélérés de l’Iran ; chaque acteur a également ses propres agendas et ambitions.

Des incendies brûlent sur tous ces fronts, et parfois flamboyants, avec des efforts pour éteindre les flammes de peur qu’ils ne provoquent des représailles paralysantes israéliennes et américaines.

Lorsque le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien a mené ces premières frappes directes depuis le début de cette crise, ils ont tourné leur regard vers le Pakistan et deux autres pays amis. Ils les considéraient peut-être comme des zones de moindre résistance, au-delà du paysage hautement combustible de leur « axe de résistance ».

Les forces d’élite iraniennes ont lancé un barrage de missiles balistiques et de drones suicides contre ce qu’elles appellent un centre de renseignement de l’agence d’espionnage israélienne du Mossad dans la région du Kurdistan, au nord de l’Irak, et contre des « groupes terroristes anti-iraniens », dont l’État islamique, dans des zones contrôlées par les rebelles. Syrie.

Source des images, Getty Images Légende, Un site ciblé par les attaques de missiles iraniens du CGRI à Erbil, en Irak

Chaque opération aurait sa propre logique de représailles.

L’Iran affirme qu’il a dû tirer sur les séparatistes iraniens baloutches opérant dans le sud-ouest agité du Pakistan.

“Une attaque était imminente. Ils s’étaient rassemblés et quittaient la base”, explique le professeur Seyed Mohammad Marandi, de l’Université de Téhéran. Il évoque également l’assassinat, le mois dernier, de 11 policiers iraniens dans la province tendue du Sistan-Baloutchistan.

Le Pakistan a également parlé d’une “attaque imminente” lorsqu’il a ensuite tiré ses propres salves deux jours plus tard dans le sud de l’Iran contre ce qu’il a qualifié de bases de ses propres nationalistes baloutches, qu’il a qualifié de “cibles terroristes”. Cette tension transfrontalière couve depuis des décennies ; c’est son pire moment.

Le nord de l’Irak et la Syrie, plus proches de l’épicentre de Gaza, étaient sur le point de régler des comptes séparés.

“Les attaques en Irak et en Syrie étaient des représailles contre le général ainsi que contre les atrocités commises à Kerman”, explique le professeur Marandi. Il fait référence à l’assassinat, le mois dernier, juste à l’extérieur de Damas, de l’un des plus hauts responsables du CGRI, Sayyed Razi Mousavi, qui a été largement rapporté comme le résultat d’une frappe aérienne israélienne.

Puis, plus tôt ce mois-ci, un double attentat suicide a détruit une cérémonie commémorative en Iran pour Qasem Soleimani, le commandant en chef assassiné par un drone américain en Irak il y a quatre ans. Le groupe État islamique a revendiqué la responsabilité de l’attaque la plus meurtrière en Iran depuis la révolution de 1979.

“L’Iran a subi des pressions pour réagir, notamment suite à l’assassinat de hauts commandants du Hamas et du Hezbollah au Liban, mais il ne veut pas se laisser entraîner directement dans une escalade en frappant Israël ou les États-Unis”, a déclaré Mohammad Ali Shabani, rédacteur en chef de Amwaj Media, qui propose des analyses approfondies de la région.

“Nous allons continuer à assister à une lente ébullition”, dit-il.

Les temps sont également difficiles pour les religieux au pouvoir en Iran. Ils ont été confrontés à des manifestations sans précédent menées par des femmes concernant les libertés sociales et bien plus encore, ainsi qu’à des problèmes financiers résultant des sanctions internationales, de corruption présumée et d’une mauvaise gestion.

Et il y a eu des réactions négatives après ces dernières opérations, avec des dénonciations colériques de la part de l’Irak, ainsi que de la Ligue arabe, et des réprimandes encore plus énergiques de la part du Pakistan.

“Ils n’avaient pas imaginé qu’une frappe sur le territoire pakistanais ne pourrait avoir aucune répercussion”, remarque l’ancienne ministre pakistanaise des Affaires étrangères, Hina Rabbani Khar. “Leur action a créé un cratère de méfiance. Il faudra beaucoup de travail et de persévérance pour le combler.”

Il y a des guerres dans les guerres dans tous les coins de ce conflit. Il fallait également que le Pakistan établisse ses propres lignes rouges dans un quartier que l’Inde, son rival séculaire, ainsi que l’Afghanistan dirigé par les talibans, surveillaient de près. Des accusations, et bien d’autres encore, d’héberger des forces hostiles ont également été lancées depuis longtemps au-delà de ces frontières.

La semaine dernière a été un rappel, s’il en était besoin, de l’imprévisibilité et du péril en ce moment d’une guerre entre Israël et Gaza qui s’étend et s’aggrave.

Chaque jour peut être une flambée de violence sur un ou plusieurs fronts – et il existe des risques à plus long terme qui se dessinent dans une région où les lignes de fracture étaient profondément et sombrement gravées bien avant les attaques du Hamas du 7 octobre.

La plus grande perte de vies humaines en une seule journée en Israël depuis la création de son État, ainsi que la prise de plus de 250 otages, ont déclenché une campagne militaire causant un nombre stupéfiant de morts civiles et transformant une grande partie de Gaza en un désert invivable.

Cela a rendu furieuse et enhardie cette alliance militaire d’acteurs militants non étatiques soutenue par l’Iran. Ils se rapprochent depuis des années. Ils ont désormais forgé une ligue beaucoup plus bruyante et visible.

Pour les adversaires de l’Iran, le proverbial « nous devons faire quelque chose à propos de l’Iran » pourrait désormais s’avérer encore plus risqué. Cela pourrait également signifier affronter les alliés les plus fidèles de Téhéran dans la région.

“Téhéran a atteint ce que le Pentagone appelle une “surpuissance” militaire – un niveau de capacité dans lequel un pays dispose d’un armement qui le rend extrêmement difficile à contrôler ou à vaincre”, déclare Robin Wright, auteur de plusieurs livres sur l’Iran et éminent chercheur à l’Université de Washington. Centre international des chercheurs Woodrow Wilson.

Cette escalade actuelle n’a pas été gratuite. Les salves américaines contre les combattants soutenus par l’Iran en Irak auraient considérablement endommagé leurs infrastructures.

Le Pentagone affirme que ses frappes aériennes contre des cibles Houthis au Yémen, dans le but de mettre fin à leurs attaques contre des navires dans les voies de navigation vitales de la mer Rouge, ont détruit un quart de l’arsenal des Houthis.

Mais dans les bilans de certains alliés de l’Iran, ils estiment qu’ils gagnent bien plus qu’ils ne perdent. La défense des habitants de Gaza a galvanisé leur popularité dans les rues arabes. Les Houthis du Yémen, en particulier, se réjouissent d’être catapultés au centre de l’attention mondiale.

Les esprits sont déjà tournés vers le « lendemain », lorsque prendra fin cette guerre entre Israël et Gaza, y compris à Téhéran, qui s’est longtemps targué de sa « patience stratégique ».

“L’Iran joue un jeu plus large et plus long”, souligne Sanam Vakil, directeur du programme Moyen-Orient et Afrique du Nord à Chatham House. “Il prévoit peut-être qu’après la fermeture de Gaza, Israël se montrera plus provocateur envers l’Iran, et se prépare donc à un combat plus long.”

Les objectifs à long terme de l’Iran consistent notamment à maintenir les États-Unis hors de son arrière-cour et à éviter une confrontation directe avec Israël et l’Amérique.