Les frappes russes sur Zaporizhzhia font 17 morts, selon des responsables ukrainiens

Un barrage russe a pilonné des immeubles d’appartements et d’autres cibles dans la ville ukrainienne de Zaporizhzhia, tuant au moins 17 personnes et en blessant des dizaines, ont annoncé dimanche des responsables.

Les explosions dans la ville, qui reste sous contrôle ukrainien mais se trouve dans une région que Moscou a revendiquée comme la sienne, ont soufflé les fenêtres des bâtiments adjacents et laissé au moins un immeuble de grande hauteur partiellement effondré.

Les frappes multiples sont intervenues après qu’une explosion a provoqué samedi l’effondrement partiel d’un pont reliant la péninsule de Crimée à la Russie. L’attaque du pont de Kertch a endommagé une voie d’approvisionnement importante pour l’effort de guerre défaillant du Kremlin dans le sud de l’Ukraine, une artère qui est également un symbole imposant de la puissance de la Russie dans la région.

Les roquettes qui ont pilonné Zaporizhzhia pendant la nuit ont endommagé au moins 20 maisons privées et 50 immeubles d’habitation, a déclaré le secrétaire du conseil municipal Anatoliy Kurtev. Au moins 40 personnes ont été hospitalisées, a déclaré Kurtev sur Telegram.

L’armée ukrainienne a confirmé l’attaque, affirmant qu’il y avait eu des dizaines de victimes.

Les résidents se sont rassemblés derrière une bande de police près d’un bâtiment où plusieurs étages se sont effondrés à cause de l’explosion, laissant un gouffre fumant d’au moins 12 mètres de large où se trouvaient autrefois des appartements.

Des résidents locaux en détresse sont assis dimanche sur le site d’une zone résidentielle fortement endommagée par une frappe de missiles russes à Zaporizhzhia. (Reuters)

Tetyana Lazun’ko, 73 ans, et son mari, Oleksii, se sont réfugiés dans le couloir de leur appartement au dernier étage après avoir entendu des sirènes, avertissant d’une attaque. Ils ont été épargnés du pire de l’explosion qui les a laissés dans la peur et l’incrédulité.

“Il y a eu une explosion. Tout tremblait”, a déclaré Lazun’ko. “Tout volait et je criais.”

Des éclats de verre, des cadres de fenêtres et de portes entiers et d’autres débris recouvraient les sols extérieurs de l’appartement où ils vivaient depuis 1974. Lazun’ko pleura inconsolablement, se demandant pourquoi leur maison dans une zone sans infrastructure militaire en vue était ciblée.

“Pourquoi nous bombardent-ils. Pourquoi?” dit-elle.

Oleksii, qui était assis tranquillement, appuyé sur une canne en bois, a subi trois coups, a déclaré Lazun’ko. Rompant son silence, il dit lentement : « C’est du terrorisme international. Vous ne pouvez pas en être sauvé.

Grèves à répétition

Ces dernières semaines, la Russie a frappé à plusieurs reprises Zaporizhzhia, qui est la capitale d’une région du même nom que le président russe Vladimir Poutine a annexée la semaine dernière en violation du droit international. Au moins 19 personnes sont mortes jeudi dans des tirs de missiles russes sur des immeubles d’habitation de la ville.

“Encore une fois, Zaporizhzhia. Encore une fois, des attaques sans merci contre des civils, ciblant des bâtiments résidentiels, au milieu de la nuit”, a écrit le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy dans un article de Telegram.

“Méchanceté absolue. Mal absolu. . De celui qui a donné cet ordre, à tous ceux qui ont exécuté cet ordre : ils répondront. Ils doivent. Devant la loi et le peuple”, a-t-il ajouté.

Alors que la Russie visait Zaporizhzhia avant l’explosion de samedi sur le pont de Crimée, l’attaque a été un coup dur pour la Russie, qui a annexé la péninsule de Crimée à l’Ukraine en 2014. Personne n’a revendiqué la responsabilité d’avoir endommagé le pont.

Poutine a signé samedi soir un décret renforçant la sécurité du pont et des infrastructures énergétiques entre la Crimée et la Russie, et a chargé le service de sécurité fédéral russe, le FSB, de l’effort.

Certains législateurs russes ont appelé Poutine à déclarer une “opération antiterroriste”, plutôt que le terme “opération militaire spéciale” qui a minimisé l’ampleur des combats pour les Russes ordinaires.

Un train de voyageurs s’approche de réservoirs de carburant brûlés sur le pont de Kertch, après qu’une explosion en a détruit une partie, dans le détroit de Kertch, en Crimée, dimanche. (Alexeï Pavlishak/Reuters)

Le pont de Kertch, long de 19 kilomètres, sur un détroit entre la mer Noire et la mer d’Azov, est un symbole des revendications de Moscou sur la Crimée et un lien essentiel avec la péninsule, que la Russie a annexée à l’Ukraine en 2014.

Le pont américain de 3,6 milliards de dollars, le plus long d’Europe, est vital pour soutenir les opérations militaires russes dans le sud de l’Ukraine. Poutine lui-même a présidé l’ouverture du pont en mai 2018.

La circulation sur le pont perturbée

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, dans une allocution vidéo, a indirectement reconnu l’attaque du pont mais n’a pas abordé sa cause.

“Aujourd’hui n’était pas une mauvaise journée et plutôt ensoleillée sur le territoire de notre État”, a-t-il déclaré. “Malheureusement, c’était nuageux en Crimée. Même s’il faisait aussi chaud.”

Zelenskyy a déclaré que l’Ukraine veut un avenir “sans occupants. Sur tout notre territoire, en particulier en Crimée”.

Zelenskyy a également déclaré que les forces ukrainiennes ont avancé ou maintenu la ligne à l’est et au sud, mais a reconnu “des combats très, très difficiles, très durs” autour de la ville de Bakhmut dans la région orientale de Donetsk, où les forces russes ont revendiqué des gains récents.

La circulation ferroviaire et automobile sur le pont a été temporairement suspendue. Le trafic automobile a repris samedi après-midi sur l’une des deux liaisons restées intactes, le flux alternant dans chaque sens, a indiqué le chef de la Crimée soutenu par la Russie, Sergueï Aksyonov.

Le ministère russe des Transports a déclaré dimanche sur Telegram que le trafic des trains de voyageurs entre la Crimée et la partie continentale de la Russie avait repris du jour au lendemain “selon le calendrier”.

Dans un autre article de Telegram dimanche, le ministère a déclaré que des car-ferries fonctionnaient également entre la Crimée et le continent, la première traversée ayant eu lieu peu avant 2 heures du matin, heure locale.

La lutte contre les périls de la centrale nucléaire

Alors que la Russie s’est emparée de zones au nord de la Crimée au début de son invasion de l’Ukraine et y a construit un corridor terrestre le long de la mer d’Azov, l’Ukraine lance une contre-offensive pour récupérer ce territoire ainsi que quatre régions illégalement annexées par Poutine ce mois-ci.

La Russie a intensifié ses frappes contre la ville de Zaporizhzhia depuis qu’elle a officiellement absorbé la région environnante le 29 septembre.

Le gouverneur régional de Zaporizhzhia a rapporté que le nombre de morts était passé à 32 après la frappe de missiles russes sur un convoi civil sortant de la ville le 30 septembre. Dans un article de Telegram, Oleksandr Starukh qu’une autre personne est décédée à l’hôpital le Vendredi.

Une partie de la région de Zaporizhzhia actuellement sous contrôle russe abrite la plus grande centrale nucléaire d’Europe. Les combats ont mis en péril à plusieurs reprises la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, et les autorités ukrainiennes ont fermé son dernier réacteur en activité le mois dernier pour éviter une catastrophe radioactive.