Les frappes russes obligent l’Ukraine à faire face à des coupures d’électricité de plusieurs heures

KYIV, Ukraine (AP) – Le chef du réseau électrique ukrainien a mis en garde vendredi contre des pannes de courant de plusieurs heures alors que la Russie se concentrait sur l’infrastructure énergétique ukrainienne avec des attaques d’artillerie lourde et de missiles qui ont interrompu l’approvisionnement de 40% de la population du pays au début d’hiver.

L’opérateur de réseau Ukrenergo a déclaré que les pannes pourraient durer plusieurs heures, les températures glaciales exerçant une pression supplémentaire sur les réseaux énergétiques.

« Il faut toujours se préparer au pire. Nous comprenons que l’ennemi veut détruire notre système électrique en général, pour provoquer de longues pannes », a déclaré le directeur général d’Ukrenergo, Volodymyr Kudrytskyi, à la télévision d’État ukrainienne. “Nous devons nous préparer à d’éventuelles interruptions de longue durée, mais pour le moment, nous introduisons des horaires planifiés et nous ferons tout pour que les interruptions ne soient pas très longues.”

La capitale de Kyiv est déjà confrontée à un “énorme déficit d’électricité”, a déclaré le maire Vitali Klitschko à l’Associated Press. Quelque 1,5 à 2 millions de personnes – environ la moitié de la population de la ville – sont périodiquement plongées dans l’obscurité alors que les autorités commutent l’électricité d’un quartier à l’autre.

“C’est une situation critique”, a-t-il déclaré.

Klitschko a ajouté que les planificateurs militaires du président russe Vladimir Poutine espèrent apparemment “nous amener, tout le monde, à la dépression”, faire en sorte que les gens ne se sentent pas en sécurité et “penser à ‘Peut-être que nous abandonnons'”. Mais cela ne fonctionnera pas, il a dit.

“C’est faux, c’est (une) mauvaise vision de Poutine”, a-t-il dit. « Après chaque attaque à la roquette, je parle aux gens, à de simples civils. Ils (ne sont) pas déprimés. Ils étaient en colère, en colère et prêts à rester et à défendre nos maisons, nos familles et notre avenir. »

Kudrytskyi a ajouté que la situation électrique dans les installations critiques telles que les hôpitaux et les écoles a été stabilisée.

Dans la région du nord-est de Kharkiv, des bombardements nocturnes et des tirs de missiles ont visé des «infrastructures critiques» et endommagé des équipements énergétiques, selon le gouverneur Oleh Syniehubov. Huit personnes, dont des équipes d’énergie et des policiers, ont été blessées en essayant de nettoyer les débris, a-t-il déclaré.

Les attaques de Moscou contre les installations énergétiques et électriques de l’Ukraine ont alimenté les craintes de ce que l’hiver apportera. L’infrastructure énergétique de l’Ukraine a de nouveau été ciblée jeudi, deux jours après que la Russie a déclenché un barrage national de plus de 100 missiles et drones qui ont coupé l’électricité à 10 millions de personnes.

Ces attaques ont également touché des pays voisins comme la Moldavie, où une demi-douzaine de villes à travers ce pays ont connu des pannes temporaires.

Au cours des dernières 24 heures, les forces russes ont déployé l’étendue de leur arsenal pour attaquer le sud-est de l’Ukraine, utilisant des drones, des roquettes, de l’artillerie lourde et des avions de guerre qui ont tué au moins six civils et blessé six autres, a indiqué le bureau du président.

Dans la région de Zaporizhzhia, dont une partie reste sous contrôle russe, l’artillerie a pilonné 10 villes et villages. Le nombre de morts dans une attaque à la roquette contre un immeuble résidentiel de la ville de Vilniansk jeudi s’est élevé à neuf personnes, selon le chef adjoint du bureau présidentiel ukrainien, Kyrylo Timochenko.

À Nikopol, situé de l’autre côté du Dniepr depuis la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, 40 missiles russes ont endommagé plusieurs immeubles de grande hauteur, des maisons et une ligne électrique.

À la suite de sa retraite humiliante de la ville méridionale de Kherson, Moscou a intensifié son assaut sur la région orientale de Donetsk, où le ministère russe de la Défense a déclaré vendredi que ses forces avaient pris le contrôle du village d’Opytne et repoussé une contre-offensive ukrainienne pour récupérer les colonies de Solodke. , Volodymyrivka et Pavlivka.

La ville de Bakhmut, cible clé de la tentative de Moscou de s’emparer de toute la région de Donetsk, reste le théâtre de violents combats, a déclaré le gouverneur régional.

Le ministère russe de la Défense a également déclaré que les troupes ukrainiennes avaient été repoussées de Yahidne, dans la province ukrainienne de Kharkiv, et de Kuzemivka, dans la province voisine de Lougansk. Donetsk et Louhansk faisaient partie des quatre provinces ukrainiennes illégalement annexées par Moscou en septembre, avec Kherson et Zaporizhzhia.

Dans le même temps, Moscou renforce ses défenses dans la région sud pour contrecarrer de nouvelles avancées ukrainiennes. Les troupes russes ont construit de nouveaux systèmes de tranchées près de la frontière de la Crimée, ainsi que près de la rivière Siversky-Donets entre les oblasts de Donetsk et de Lougansk, selon un rapport du ministère britannique de la Défense.

Pendant ce temps, les enquêteurs ukrainiens et internationaux allaient de l’avant pour découvrir des crimes de guerre présumés commis par les forces russes pendant les près de sept mois d’occupation de la région de Kharkiv. La police nationale ukrainienne a déclaré vendredi que ses officiers avaient engagé plus de 3 000 poursuites pénales contre les troupes russes.

Une contre-offensive ukrainienne éclair en septembre a récupéré la région de Kharkiv et repoussé les forces russes vers le Donbass, le cœur industriel de l’est du pays, et a regagné des villes stratégiquement situées, notamment Izium et Kupiansk.

Des informations faisant état de tortures et d’autres atrocités commises par les troupes russes ont également émergé de la région sud de Kherson, où des responsables ukrainiens ont déclaré avoir ouvert plus de 430 affaires de crimes de guerre et enquêter sur quatre sites de torture présumés.

Alesha Babenko, un homme de 27 ans du village de Kyselivka, a déclaré avoir été arrêté par les Russes en septembre et enfermé dans un sous-sol, puis battu quotidiennement alors qu’il était ligoté, les yeux bandés et menacé de décharges électriques.

“Je pensais que j’allais mourir”, a-t-il déclaré à l’AP.

La reprise de Kyselivka après le retrait de la Russie la semaine dernière a suscité l’espoir dans la province voisine de Mykolaïv qu’ils auront à nouveau l’eau du robinet, qui a été coupée après que le village soit tombé aux mains des Russes. Mais l’administrateur de Mykolaïv, Vitali Kim, a prédit vendredi qu’il pourrait s’écouler plusieurs semaines avant que l’approvisionnement en eau ne soit rétabli.

Les habitants de Kherson ont fait la queue vendredi pour obtenir de la nourriture d’une organisation caritative, beaucoup affirmant qu’ils n’avaient rien à manger et se débrouillaient sans chauffage ni électricité. Un homme a dit “tous les frigos ont dégivré, nous n’avons rien à manger”.

Malgré les énormes difficultés à travers l’Ukraine, un signe d’espoir est apparu avec la nouvelle que le premier train de Kyiv à Kherson partirait vendredi soir. Le réseau ferroviaire ukrainien Ukrzaliznytsia a déclaré qu’environ 200 passagers voyageront dans le train – le premier en neuf mois.

Surnommé le « Train de la victoire », les wagons du train ont été peints dans des motifs éclectiques par des artistes ukrainiens et les billets ont été vendus dans le cadre d’un projet caritatif.

A Vienne, le conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique a approuvé une résolution appelant, entre autres, à ce que la Russie se retire de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, la plus grande d’Europe.

L’ambassadrice britannique Corinne Kitsell a tweeté que 24 pays avaient voté pour et deux contre la résolution. L’ambassadeur russe Mikhail Ulyanov a déclaré que la Russie et la Chine avaient voté contre et que sept autres nations s’étaient abstenues.

