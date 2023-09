Les frappes russes en Ukraine tuent 2 travailleurs humanitaires étrangers et ciblent Kiev

KIEV, Ukraine (AP) — Deux travailleurs humanitaires étrangers auraient été tués dimanche dans l’est de l’Ukraine lorsque des bombardements russes ont touché une camionnette transportant une équipe de quatre personnes travaillant avec une organisation non gouvernementale ukrainienne, tandis que des dizaines de drones russes ont ciblé Kiev et blessé au moins un civil. .

Les quatre volontaires du groupe Road to Relief, qui aide à évacuer les blessés des zones de première ligne, ont été coincés à l’intérieur de la camionnette alors qu’elle s’est retournée et a pris feu après avoir été touchée par des obus près de la ville de Chasiv Yar, a indiqué l’organisation sur son site Internet. Page Instagram.

Road to Relief a déclaré qu’Anthony Ihnat du Canada était mort dans l’attaque, tandis que le volontaire médical allemand Ruben Mawick et le volontaire suédois Johan Mathias Thyr avaient été grièvement blessés, a-t-il ajouté.

Road to Relief a ajouté qu’il ne pouvait pas retrouver où se trouvait la quatrième passagère de la camionnette, Emma Igual, une ressortissante espagnole qui était la directrice de l’organisation. Quelques heures plus tard, le ministre espagnol des Affaires étrangères par intérim, José Manuel Albares, a déclaré aux médias espagnols que les autorités de Madrid avaient reçu une « confirmation verbale » de la mort d’Igual, 32 ans.

Les volontaires étaient en route pour évaluer les besoins des civils dans la banlieue de Bakhmut, a indiqué Road to Relief, en référence à la ville de l’Est qui a connu la bataille la plus longue et la plus sanglante de la guerre avant de tomber aux mains de Moscou en mai. Les forces ukrainiennes ont conservé la banlieue ouest de Bakhmut et lancent une contre-offensive dans la région.

Dimanche également, des responsables ukrainiens ont rapporté que la Russie avait lancé tôt dans la matinée des « dizaines » de drones sur Kiev et ses environs, blessant au moins cinq civils.

L’armée de l’air ukrainienne a déclaré plus tard avoir abattu 26 drones sur un total de 33. Le chef de l’administration militaire de Kiev, Serhii Popko, a rapporté que des débris de drones Shahed de fabrication iranienne étaient tombés dans plusieurs quartiers de la ville et avaient blessé au moins un civil. Popko a déclaré qu’il n’y avait aucun risque pour la vie de la personne et a ajouté que la plupart des débris sont tombés en pleine terre, bien qu’un appartement de grande hauteur ait été endommagé.

Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a confirmé plus tard qu’un civil avait été blessé dans le centre historique de la ville et qu’il avait reçu de l’aide sur place.

Le gouverneur de la région de Kiev, qui entoure mais n’inclut pas la capitale, a également indiqué que l’attaque du drone avait blessé quatre personnes dans toute la province, dont une avait dû être hospitalisée. Dans une publication sur Facebook, le gouverneur Ruslan Kravchenko a déclaré que les drones avaient endommagé une infrastructure ainsi que des bâtiments civils, notamment des maisons et des magasins, un hôpital, un centre de réadaptation, une école et un jardin d’enfants.

Le ministère russe de la Défense a déclaré dimanche aux premières heures que les forces de Moscou avaient détruit trois vedettes rapides fournies par les États-Unis et transportant des soldats ukrainiens qui se dirigeaient vers la Crimée occupée par la Russie. Cette affirmation n’a pas pu être vérifiée de manière indépendante. Plus tôt dimanche, le ministère a déclaré dans un communiqué distinct que les défenses aériennes russes avaient abattu huit drones ukrainiens ciblant la Crimée, ainsi qu’un autre qui survolait la région de Briansk, frontalière de l’Ukraine.

Le 24 août, les renseignements militaires ukrainiens ont déclaré que leurs forces spéciales avaient débarqué en Crimée, que Moscou avait illégalement prise à l’Ukraine en 2014, et avaient hissé le drapeau ukrainien le long de la côte ouest de la péninsule avant de repartir « sans faire de victimes ».

Les représentants de l’armée ukrainienne ont fait état dimanche de nouveaux petits gains près de Robotyne, dans la région méridionale de Zaporizhzhia, où Kiev a lancé une contre-offensive, quelques jours après que les autorités russes ont reconnu que les forces russes avaient quitté le village.

Oleksandr Shtupun, attaché de presse des Forces de défense taurides ukrainiennes, a déclaré à la télévision ukrainienne que les troupes de Kiev avaient repris 1,5 kilomètre carré supplémentaire près de Rabotyne et que de violents combats se poursuivaient.

« Les Russes s’accrochent à chaque mètre de notre territoire ukrainien… cependant, les forces de défense ukrainiennes tentent de rendre aussi difficile que possible l’approvisionnement de l’armée russe, et dans certaines zones, cela porte ses fruits », a déclaré Chtoupun, sans donner de détails. .

Quelques heures plus tard, l’état-major ukrainien a déclaré dans la dernière de ses mises à jour sur Facebook que ses forces avaient eu un « succès partiel » près de Robotyne ainsi que de Klishchiivka, un village situé à 9 kilomètres au sud-ouest de Bakhmut, délogeant les troupes russes de leurs positions. Il n’a donné aucun autre détail et cette affirmation n’a pas pu être vérifiée.

Un groupe de réflexion basé à Washington a estimé samedi soir, en citant des images géolocalisées, que les forces russes avaient capturé un territoire entre Robotyne et deux villages voisins : Verbove, à environ 10 kilomètres (6 miles) à l’est, et Novoprokopivka, à 5 kilomètres (3 miles) à l’est. sud.

L’Institut pour l’étude de la guerre a également indiqué dans ses dernières mises à jour quotidiennes que les forces ukrainiennes avaient avancé le long de la frontière entre la région de Zaporizhzhia et la province de Donetsk, plus à l’est, près du village de Novomaiorske. Il a reconnu les affirmations ukrainiennes antérieures concernant des avancées « au sud de Klischiivka », mais n’a fourni aucune preuve pour les étayer.

___

L’écrivain d’Associated Press Aritz Parra à Madrid a contribué à ce rapport.

___

Suivez la couverture par AP de la guerre en Ukraine : https://apnews.com/hub/russia-ukraine