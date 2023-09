Les frappes russes à Odessa endommagent le port et les installations céréalières

KIEV, Ukraine (AP) — Une frappe de drone et de missile russe près d’Odessa a endommagé des infrastructures, un silo à céréales et un hôtel abandonné et blessé une personne dans la ville portuaire de la mer Noire alors que des attaques ailleurs en Ukraine ont tué cinq civils et en ont blessé 13 au cours de la dernière journée. , ont déclaré lundi des responsables ukrainiens.

L’armée de l’air ukrainienne a déclaré avoir abattu tous les drones russes lancés dans la nuit, mais l’un des 12 missiles Kalibr et les deux missiles de croisière P-800 Oniks ont apparemment réussi à dépasser les défenses aériennes. le lendemain de l’entrée en guerre de la guerre en Ukraine 20ème mois.

La Russie cible continuellement le port et les installations de stockage de céréales d’Odessa depuis qu’elle s’est retirée de la guerre. accord qui a permis les exportations de céréales ukrainiennes aux pays confrontés à la menace de la faim. Les attaques ont détruit des silos, des entrepôts, des terminaux pétroliers et d’autres infrastructures essentielles au stockage et au transport.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que des missiles à longue portée et des drones avaient été utilisés pour frapper des installations qui, selon lui, abritaient des mercenaires étrangers et des saboteurs entraînés. Le ministère n’a pas nommé les lieux ni fourni d’autres détails pour étayer ses affirmations. Il a également déclaré avoir abattu plusieurs drones ukrainiens.

Ces attaques ont eu lieu alors que des experts indépendants des droits de l’homme soutenus par l’ONU ont déclaré avoir découvert de nouvelles preuves de crimes de guerre commis par les forces russes et alors que le président Volodymyr Zelensky se félicitait de l’arrivée des premiers chars Abrams envoyés par les États-Unis

La Commission d’enquête indépendante des Nations Unies sur l’Ukraine a déclaré avoir trouvé des preuves de crimes commis par les deux parties à la guerre, mais bien plus par des Russes, notamment des cas de torture, dont certains mortels, et de viols de femmes âgées de 83 ans. étudiait également les allégations selon lesquelles les forces russes auraient commis un génocide.

Zelensky a remercié ses alliés sur Telegram pour leur soutien lors de l’annonce de l’arrivée prévue des chars. Il n’a pas précisé combien de chars étaient arrivés, mais les États-Unis ont déclaré qu’ils enverraient 31 chars.

Une femme parle au téléphone portable à côté d’un bâtiment industriel endommagé après une attaque russe dans la région d’Odessa, dans le sud de l’Ukraine, le 25 septembre 2023. Oleksandr Gimanov/AFP via Getty Images

Lors d’autres combats, les forces russes ont également largué des bombes et lancé six frappes d’artillerie lourde sur la région de Kherson, dans le sud de l’Ukraine, détruisant une école et une usine et endommageant des bâtiments résidentiels. Trois des décès signalés par la présidence ukrainienne se sont produits dans la région : deux personnes ont été tuées et deux autres blessées par des bombes qui ont frappé la ville de Beryslav. Un homme a été tué dans le village voisin de Lvove.

Dans l’est de l’Ukraine, les Russes ont attaqué des zones résidentielles de 10 villes et villages de la région de Donetsk, tuant deux personnes dans le village de Zarichne, selon le bureau présidentiel.

Lors des combats dans la région de Zaporizhzhia, dans le sud-est de l’Ukraine, l’armée russe a mené cinq frappes aériennes sur Orikhiv, une petite ville, et ses environs.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que ses défenses aériennes avaient abattu lundi trois drones ukrainiens au-dessus de la région russe de Koursk et trois autres au-dessus de la région de Briansk. Il a également indiqué que trois drones avaient été abattus au-dessus de la région de Belgorod.

Le gouverneur de Koursk, Roman Starovoit, a déclaré qu’un drone abattu au-dessus du centre de la ville de Koursk avait endommagé le toit d’un bâtiment administratif et plusieurs maisons privées et brisé les fenêtres d’un immeuble. Starovoit a déclaré qu’il n’y avait eu aucun blessé.

La veille, un drone ukrainien avait endommagé le toit d’un bâtiment administratif à Koursk qui, selon certains médias ukrainiens et russes, abritait les bureaux du Service fédéral de sécurité, la principale agence de sécurité intérieure russe.

Le gouverneur de Briansk, Alexander Bogomaz, a déclaré que les drones n’avaient fait aucune victime, mais que les roquettes ukrainiennes avaient endommagé un bâtiment agricole et tué du bétail.

Lors de l’attaque du drone, les autorités russes ont retardé ou détourné plusieurs vols dans les aéroports de Moscou.

Le ministère de la Défense a indiqué que cinq autres drones ukrainiens avaient également été abattus au-dessus de la Crimée et de la mer Noire.