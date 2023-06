Les frappes russes à Dnipro en Ukraine prouvent qu’il n’y a pas d’échappatoire à la guerre

Commentez cette histoire Commentaire

PIDHORODNE, Ukraine — Natalia Hafykina, 60 ans, était si proche de ses voisins d’à côté, Vladislav et Natalya Prykhodko, qu’ils ont célébré ensemble la grossesse du jeune couple, puis la naissance de leur fille, Liza. Jusqu’à présent, leur petite ville de banlieue, à sept miles au nord de la ville animée de Dnipro, était paisible. Mais samedi soir, un missile russe a frappé leur immeuble de deux étages, faisant craquer des dalles de béton et brisant murs et fenêtres.

L’explosion a laissé la petite Liza morte sous les décombres et sa mère dans un service de soins intensifs. Lorsque Vladislav Prykhodko est brièvement rentré de l’hôpital dimanche, Hafykina n’a pas pu supporter de lui parler.

« Il avait l’air si vulnérable que je ne pouvais pas m’approcher de lui – il n’y avait pas de mots », a-t-elle dit, debout au milieu de meubles éclatés alors que son fils et ses amis clouaient du contreplaqué sur ses fenêtres brisées. « Nous étions une famille. C’était notre communauté. Nous ne nous sommes jamais inquiétés du danger », a déclaré Hafykina. « Maintenant, moi aussi j’ai peur. Soudain, tout semble différent.

La grève à Pidhorodne, qui a blessé 22 personnes dont cinq enfants, était la deuxième attaque en un peu plus d’une semaine dans la région de Dnipro.

Le 26 mai, une clinique médicale spécialisée dans les troubles psychologiques a été touchée par deux missiles, laissant le vieux bâtiment en pierre en ruine, faisant quatre morts et 32 ​​blessés. Une clinique vétérinaire adjacente a brûlé, bien que tous les membres du personnel et les animaux aient échappé aux dommages.

Les frappes consécutives dans le grand Dnipro, une ville du centre de l’Ukraine qui se sent souvent loin des lignes de front, sont venues comme un rappel déconcertant qu’il n’y a pas d’échappatoire à la guerre brutale de la Russie, et que le barrage incessant de missiles de Moscou peut semer la mort et destruction à tout moment.

Dnipro, à environ 80 miles du front sud de Zaporizhzhia et à environ deux fois cette distance du front est du Donbass, a subi l’une des pires attaques de la guerre en janvier lorsqu’un missile a frappé un complexe d’appartements de grande hauteur, tuant 46 personnes et blessant 80.

Depuis lors, la ville avait subi environ une ou deux attaques par mois – assez pour garder les habitants nerveux mais assez peu fréquentes pour permettre un semblant de normalité, surtout avec l’arrivée du temps chaud.

Ces jours-ci, les cafés en plein air sont remplis et les trottoirs sont encombrés de gens qui poussent des poussettes et promènent des chiens. Vendredi, dans un parc au bord de la rivière, des centaines de personnes ont afflué vers un festival animé pour enfants qui comprenait des toboggans et des pataugeoires.

Mais au milieu des éclats de rire, de nombreux parents et autres adultes qui regardaient la fête ont déclaré que la journée avait fourni un soulagement rare et bienvenu des fardeaux moins visibles qu’ils portent alors que la guerre de 15 mois se prolonge.

Certains ont dit qu’ils avaient perdu leur emploi et avaient des difficultés financières. D’autres ont déclaré qu’ils s’étaient échappés dangereusement des zones occupées par la Russie et s’inquiétaient constamment de leurs proches combattant sur les lignes de front.

Maxim Yushko, 42 ans, avocat, sourit de joie en jouant avec sa petite fille à côté d’une fontaine. Il a dit que sa famille avait été réinstallée confortablement ici par des groupes d’aide après avoir fui leur région natale de Lougansk, mais ils rêvent toujours de rentrer chez eux. Il est également préoccupé par son frère et son neveu, qui combattent pendant la guerre.

Lidia Zhuko, 66 ans, qui était assise sur un banc de parc avec un petit chien sur ses genoux, a déclaré qu’elle avait perdu son emploi dans la vente au détail alors que la guerre réduisait les dépenses de consommation et que son neveu dans l’armée avait été hospitalisé trois fois pour des blessures. , puis renvoyé au travail.

« Pour moi, venir ici est un moyen de créer un moment positif à une époque où tant de choses sont incertaines », a déclaré Zhuko. « Cela me met de bonne humeur et me permet d’apprécier d’être en vie et en sécurité. »

Sur le site de la grève de la clinique médicale, les administrateurs étaient occupés vendredi à réacheminer les patients ailleurs. Natalya Grizhny, la directrice, a déclaré que deux médecins avaient perdu la vue et qu’un troisième avait été hospitalisé après avoir été écrasé par des décombres. Elle a déclaré que 15 patients assistant à une séance de thérapie lorsque les bombes ont été touchées ont tous été évacués en toute sécurité.

Artem Nazara, un assistant de la clinique vétérinaire voisine, a déclaré que lui et d’autres membres du personnel avaient à peine réussi à sauver les sept chiens et chats qui étaient là ce matin-là.

La plupart ont été retirés des cages d’embarquement, a-t-il dit, mais l’un d’entre eux a été précipité à l’extérieur d’une table d’opération, où il subissait une intervention chirurgicale pour une blessure causée par un éclat d’obus lors d’une attaque précédente.

« Les animaux n’ont aucun rôle dans cette guerre et aucune opinion sur la Russie, mais ils peuvent quand même en souffrir », a-t-il déclaré. « L’odeur de brûlé était forte, mais Dieu merci, nous avons pu tous les sortir et aucun n’a été brûlé. »

Le site de l’attaque meurtrière contre un appartement en janvier continue d’attirer des visiteurs chaque jour.

Certains restent debout et regardent pendant quelques instants, puis passent à autre chose. Certains traversent la rue jusqu’à un banc d’arrêt de bus, devenu un sanctuaire pour les victimes. Une petite montagne d’ours en peluche, de lapins, d’éléphants et d’autres animaux y repose. Des bougies ont fondu dans le sol et une photo de deux victimes se dresse au milieu, avec une petite image religieuse et une prière nichées dans le cadre.

Un visiteur cette semaine, Dmytro Baranov, 37 ans, est resté un long moment à contempler les ruines. Baranov, mineur de charbon et père de trois enfants, a déclaré avoir reçu une exemption du service militaire en raison de son travail industriel essentiel. Il passe cependant son temps libre à écrire des poèmes et des chansons pour remonter le moral de ses amis dans l’armée.

Baranov a récité un poème sur place, qu’il a dit avoir écrit pour un jeune ami qui a servi dans la brigade Azov et qui est prisonnier de guerre. Ces captifs, a-t-il dit, ont autant besoin de soutien moral que les combattants encore au combat.

« Reviens ici, tu manques aux oiseaux », dit-il. « Ils ne voleront pas vers le sud tant que vous ne reviendrez pas. Ils attendront sur les toits, et quand tu reviendras, ils voleront à nouveau.

Dans l’aire de jeux derrière le bâtiment détruit en janvier, un groupe de familles a organisé jeudi un pique-nique pour la première fois depuis l’attaque. Ils ont dit qu’ils avaient récemment réparé les balançoires endommagées pour que leurs enfants puissent y jouer à nouveau.

« C’était difficile de revenir sur un site de cimetière, mais nous voulions essayer de raviver l’esprit de la communauté », a déclaré Darya Birukova, 37 ans, enseignante et mère de deux enfants, alors que les voisins servaient de la pizza et de la salade sur des assiettes en papier. Elle a également déclaré que le fait que ses propres enfants l’aident à nettoyer leurs jouets et autres effets personnels, qui avaient été étouffés par les débris, était « thérapeutique pour nous tous ».

Un habitant de la ville, Mikhail Karpenko, 36 ans, a déclaré qu’il s’arrêtait souvent devant l’immeuble en ruine de Dnipro pour lui rendre hommage. Mais dimanche, il s’est également rendu à Pidhorodne, car il voulait honorer les victimes.

Debout contre une clôture à quelques mètres du site, il agrippa un bouquet de roses et essuya des larmes de ses yeux. « Je ne connaissais pas la famille de la petite fille, mais vous n’avez pas besoin de les connaître pour ressentir la perte », a déclaré Karpenko.