Les frappes israéliennes sur Rafah tuent 16 Palestiniens, dont des enfants

Au moins 16 Palestiniens, dont de jeunes enfants, ont été tués lors des dernières frappes aériennes israéliennes sur la ville de Rafah, dans le sud du pays, alors que le régime poursuit sa guerre brutale contre la bande de Gaza assiégée.

Selon des sources locales et des séquences vidéo vérifiées par Al Jazeera, les civils ont été tués après que des avions militaires israéliens ont ciblé mercredi une maison à l’est de Rafah.

Plus tôt, des images montraient les corps de trois enfants tués lors de l’attaque israélienne arrivant à l’hôpital Abu Youssef Al Najjar, dans la ville.

Rafah regorge de dizaines de milliers de civils déplacés.

Les frappes aériennes israéliennes ont bombardé des zones à travers Gaza, y compris les parties du sud qu’Israël avait déclarées zones de sécurité.

Homes, hôpitaux, cimetière visés

Par ailleurs, le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) affirme que l’artillerie du régime occupant a ciblé des bâtiments résidentiels, un cimetière et des hôpitaux à Khan Yunis au cours des deux derniers jours, alors que le sud de la bande de Gaza est sous le choc des bombardements israéliens.

« Les premiers rapports et séquences vidéo montrent qu’une grande partie du cimetière d’al-Namsawi a été détruite et les tombes vides, et certains cadavres auraient disparu », a indiqué l’OCHA.

Il a ajouté qu’un missile israélien aurait frappé la clinique de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) dans le quartier de Daraj, dans la ville de Gaza, mais a noté que « de plus amples détails sur l’impact du projectile restent à déterminer. Soyez établis.”

Le rapport intervient alors qu’une panne continue des télécommunications a limité la dernière mise à jour d’OCHA, les informations provenant du nord de Gaza étant encore plus limitées par un accès très restreint.

De violents combats à Khan Yunis

Par ailleurs, mercredi, les troupes israéliennes et les membres du mouvement de résistance palestinien Hamas se sont engagés dans les combats les plus intenses jusqu’à présent à Khan Yunis, ont rapporté deux groupes de réflexion basés aux États-Unis, alors que les groupes de résistance en Palestine poursuivent leurs opérations contre Israël dans le contexte de la guerre génocidaire du régime. Gaza.

Le Critical Threats Project (CTP) et l’Institut pour l’étude de la guerre (ISW) ont également rapporté qu’un haut responsable du Hamas avait appelé les combattants palestiniens d’autres groupes de résistance à intensifier leurs attaques contre les forces israéliennes en Cisjordanie occupée.

Les observateurs ont également déclaré que Gaza connaissait la panne d’Internet la plus longue et la plus répandue depuis le début de la guerre israélienne contre l’enclave début octobre.

Le régime israélien a mené la guerre contre Gaza le 7 octobre après que le Hamas a mené l’opération surprise Al-Aqsa Storm contre l’entité occupante en réponse aux atrocités du régime israélien contre les Palestiniens.

Depuis le début de l’agression, Israël a tué plus de 24 000 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants.

Le régime de Tel Aviv a également imposé un « siège complet » sur le territoire, coupant le carburant, l’électricité, la nourriture et l’eau aux plus de deux millions de Palestiniens qui y vivent.