Les frappes israéliennes sur Gaza tuent trois dirigeants du Jihad islamique

JÉRUSALEM – Israël a mené des frappes aériennes dans la bande de Gaza tôt mardi, tuant trois dirigeants militants du groupe du Jihad islamique et d’autres, alors que la région se prépare à une nouvelle escalade de la violence meurtrière. Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont déclaré que les frappes visaient trois hauts responsables du groupe militant palestinien – Khalil Bahitini, Tareq Izzeldeen et Jehad Ghanam – qui, selon Israël, étaient responsables de plusieurs attaques terroristes au cours des mois précédents et des récents tirs de roquettes sur son territoire. Le Jihad islamique a confirmé la mort des trois dirigeants.

Le ministère palestinien de la Santé a déclaré qu’il y avait au moins 12 morts dans les frappes. Le Jihad islamique a déclaré que les épouses et certains enfants des commandants avaient été tués, bien qu’il n’y ait eu aucune vérification indépendante immédiate de cette affirmation. Les responsables militaires israéliens ont déclaré qu’ils étaient au courant des informations faisant état de civils tués et qu’ils enquêteraient.

Les groupes palestiniens armés ont répondu par des avertissements de répercussions, soulevant la possibilité d’un conflit plus long et prolongé. Ismail Haniyeh, un haut dirigeant du Hamas – qui dirige Gaza et est le plus grand groupe armé de la bande – a déclaré qu’Israël « en paierait le prix ».

Les membres du Jihad islamique ont riposté par des tirs de roquettes après les attaques israéliennes contre leurs dirigeants, et le commandement du front intérieur de Tsahal a dit aux habitants de Gaza de se mettre à l’abri jusqu’à mercredi.

Les hostilités entre Israël et Gaza mettent à l’épreuve le gouvernement d’extrême droite de Netanyahu

Israël a échangé des tirs avec des militants dans la bande de Gaza ces derniers jours, alors que les tensions montaient après la mort d’un membre influent du Jihad islamique, Khader Adnan, dans une prison israélienne à la suite de un Grève de la faim de 87 jours. Les responsables palestiniens l’ont qualifié d’« assassinat délibéré », et des groupes militants à Gaza ont lancé plus de deux douzaines de roquettes sur Israël en représailles.

Les parties belligérantes ont ensuite convenu d’un cessez-le-feu fragile, bien que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ait été critiqué par d’autres membres de son gouvernement d’extrême droite pour une réponse qu’ils considéraient comme trop timide.

Tsahal a déclaré que les attaques étaient prévues depuis la mort d’Adnan et qu’elles avaient été menées lorsque la météo et les renseignements sur les mouvements des commandants étaient au bon moment. Les responsables ont déclaré qu’ils n’avaient aucun plan d’action supplémentaire, mais qu’ils étaient préparés à une réponse du Jihad islamique et d’autres groupes.

« Ce que nous voulions réaliser [in the killing of the three targeted men] nous avons atteint », a déclaré le lieutenant-colonel Richard Hecht, un porte-parole de Tsahal. « Nous ne savons pas où cela ira. Nous sommes prêts pour le temps qu’il faudra. »

Une quarantaine d’hélicoptères et d’avions ont participé aux frappes. En plus des emplacements des cibles, ils ont touché plusieurs autres sites qui, selon Israël, étaient des infrastructures militantes, notamment un site de fabrication de roquettes dans le camp de réfugiés de Khan Yunis et une cimenterie.

Israël a déclaré que les trois hommes étaient impliqués dans l’orchestration des récentes attaques contre Israël et dans la planification des futures. Ils ont été tués alors qu’ils se trouvaient dans des appartements – deux dans la ville de Gaza, dans le nord surpeuplé de l’enclave, et un à Rafah au sud – et les frappes ont été conçues pour une précision « extrême », a déclaré Hecht.

Mais dans les quartiers densément peuplés de Gaza, les immeubles et les appartements environnants sont fréquemment endommagés par les frappes. Des images partagées par des groupes de défense civile palestiniens montraient des équipes à Rafah et à Gaza travaillant pour sauver des personnes des débris de bâtiments. Des photos circulant sur les réseaux sociaux montraient des images de civils tués et blessés, y compris des enfants qui auraient été des membres de la famille des hommes ciblés. Le Washington Post n’a pas pu vérifier immédiatement les images.

Une nouvelle phase de violence a éclaté au cours de l’année écoulée entre Israël et les Palestiniens en Cisjordanie occupée et dans la bande de Gaza sous l’actuel gouvernement Netanyahu.

Les jeunes Palestiniens s’arment pour une nouvelle ère de résistance violente

Les dirigeants des colons qui font partie du gouvernement radical ont préconisé des politiques visant à étendre l’occupation israélienne de la Cisjordanie. En avril, les craintes ont augmenté au sujet d’une guerre régionale après que des groupes militants palestiniens en Syrie, au Liban et dans la bande de Gaza ont tiré des salves de roquettes sur Israël, provoquant des frappes aériennes de représailles.

L’année dernière a été la plus meurtrière pour les Palestiniens en Cisjordanie depuis des années. Entre janvier et début mai, au moins 95 Palestiniens ont été tués par les forces de sécurité israéliennes ou des colons, a rapporté le Washington Post. Au moins 17 Israéliens et un ressortissant étranger ont été tués dans des attaques par des Palestiniens.